أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أنّ احتمال حدوث ظاهرة إل نينيو بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب يصل إلى 80%، مما قد يفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة. وبحسب آخر تقرير للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، يهيئ الارتفاع الاستثنائي لدرجات حرارة مياه المحيط الهادئ الظروف الملائمة لتشكل ظاهرة إل نينيو التي "يُتوقَّع أن تؤثر على أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار على مستوى العالم". وأضافت المنظمة أن احتمال استمرار هذه الظاهرة حتى نوفمبر/تشرين الثاني أقلّه، تقارب أو تتجاوز 90%، متوقعةً ظاهرة متوسطة الشدة إن لم تكن قوية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة سيليسي ساولو "علينا الاستعداد لظاهرة إل نينيو التي قد تكون قوية، مما سيؤدي إلى تفاقم الجفاف وهطول الأمطار الغزيرة وزيادة مخاطر موجات الحرارة سواء على اليابسة أو في المحيط". مضيفة أن ظاهرة إل نينيو الأحدث، التي شهدها العالم في 2023-2024، ساهمت في جعل عام 2024 الأشد حرارة على الإطلاق. وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه لوحظ تغير في المنطقة الواقعة على جانبي خط الاستواء في المحيط الهادئ، إذ ارتفعت درجات حرارة سطح المحيط بسرعة من أواخر إبريل/ نيسان إلى منتصف مايو أيار، مما يشير إلى تطور ظروف ظاهرة النينيو.

ومن المعروف أن هذا النمط يؤثر في ظروف المناخ الإقليمية، إذ قد يؤدي إلى زيادة هطول الأمطار في جنوب الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأجزاء من القرن الأفريقي وآسيا الوسطى، بينما يتسبب في جفاف في أستراليا وأمريكا الوسطى وإندونيسيا وأجزاء من جنوب آسيا. وقالت المنظمة إنه يمكن أن يسبب ارتفاع درجات الحرارة عالميا، ويؤجج الأعاصير في وسط وشرق المحيط الهادئ.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "يجب على العالم أن يتعامل مع الأمر على أنه تحذير مناخي ملح. ستؤجج ظروف إل نينيو الاحترار العالمي"، وحث على التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

وشهدت الفترة بين أواخر إبريل/نيسان ومنتصف مايو/أيار، اقتراب درجات حرارة سطح البحر في الجزء الأوسط الشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي من العتبات التي تميز هذه الظاهرة، وهو ارتفاع مدفوع بدرجات حرارة "مرتفعة بشكل استثنائي"، تتجاوز المعدلات الموسمية بأكثر من 6 درجات مئوية، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتتميز ظاهرة إل نينيو بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه. وتحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر من تسعة إلى اثني عشر شهراً.

(فرانس برس/رويترز)