توجّهات حكومية لتطوير المسار المهني والتقني في مدارس الأردن

- أعلنت الحكومة الأردنية عن تطوير التعليم المهني والتقني في المدارس، بإضافة تخصصات جديدة مثل هندسة الطيران والألعاب الإلكترونية، لملاءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، حيث سيصل عدد التخصصات إلى 15 تخصصاً بحلول العام الدراسي المقبل. - تعمل وزارة التربية والتعليم على التحول الرقمي، من خلال رقمنة المواد الدراسية وبيانات الطلبة والمعلمين، وإنشاء موقع إلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم الهيئات التعليمية. - تضم مدارس الأردن 7843 مدرسة، تستقبل أكثر من 2.3 مليون طالب وطالبة، ويعمل بها 163425 معلم ومعلمة، موزعين بين مدارس الوزارة والتعليم الخاص ومدارس أخرى.

أعلنت الحكومة الأردنية، مُمثلة بوزارة التربية والتعليم، تنفيذ خطوات واسعة لتطوير المسار المهني والتقني في مدارس الأردن، وذلك في إطار جهودها لملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وقال مدير إدارة التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم بالوكالة، المهندس إبراهيم الرماضنة، إن الوزارة تعمل على التوسّع في هذا المسار عبر إدخال تخصصات نوعية جديدة، ليصل عدد التخصصات المهنية مع العام الدراسي المقبل إلى 15 تخصصاً. وأوضح الرماضنة، خلال مشاركته في منتدى التواصل الحكومي الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء بعنوان "التربية والتعليم: إنجازات وتطوير"، أن الوزارة بدأت منذ أكثر من عامين بتطوير التعليم المهني والتقني ليصبح على مدى ثلاث سنوات دراسية، تبدأ من الصف العاشر وحتى الثاني عشر، مع إدخال أحدث التطورات التكنولوجية في المناهج وأساليب التدريب.

تخصصات جديدة

أضاف أن العام المقبل سيشهد طرح ثلاثة تخصصات جديدة هي: هندسة الطيران، والألعاب والرياضات الإلكترونية، وتخصص الطفولة المبكرة، مبيناً أن هذا التوجه يأتي ضمن مشروع التحول في التعليم المهني والتقني الذي انطلق منذ العام الدراسي 2023–2024، بهدف تعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلبة وتوسيع آفاقهم المهنية. وبيّن أن الوزارة بدأت تدريجياً بطرح تخصصات نوعية تواكب التطورات الحديثة واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تقدم برامج التعليم المهني والتقني وصل إلى 331 مدرسة موزعة في مختلف محافظات الأردن.

خطط التحول الرقمي

من جانبه، قال مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، المهندس منيب طاشمان، إن الوزارة تسير في تنفيذ خطط التحول الرقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، سواء في العملية التعليمية أو في الإدارة المدرسية. وقال طاشمان إن "التطور لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة"، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت رقمنة المواد الدراسية وبيانات الطلبة والمعلمين والإداريين، وضمان حمايتها عبر قسم الأمن السيبراني التابع للوزارة، وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني. وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء موقع إلكتروني يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى دعم الهيئات التعليمية في إعداد الخطط الدراسية الحديثة، ومساعدة الطلبة على متابعة دراستهم والتفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية.

مدارس الأردن في أرقام

وبحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم الصادرة في بيان بداية العام الدراسي الحالي، يبلغ عدد المدارس في الأردن 7843 مدرسة، تستقبل 1139784 طالبة و1168464 طالباً، موزعين بين مدارس الوزارة، والتعليم الخاص، ومدارس وكالة الغوث الدولية، ومدارس الثقافة العسكرية. كما بلغ عدد المعلمين والمعلمات 163425، منهم 99017 في مدارس الوزارة، و58319 في التعليم الخاص، و2319 في الثقافة العسكرية، و3770 في مدارس وكالة الغوث، فيما بلغ عدد الكوادر الإدارية 43065 موظفاً. وأشارت الوزارة إلى أن 4049 مدرسة تتبع لوزارة التربية والتعليم، و3532 للتعليم الخاص، و55 لمدارس الثقافة العسكرية، و162 لمدارس وكالة الغوث الدولية، في حين بلغ عدد الشُعب الصفية في مدارس الوزارة 59484 شعبة.