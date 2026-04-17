توجيه 129 اتهاماً بالتحرش الجنسي لعامل رعاية أطفال سابق في سيدني

- وجهت السلطات الأسترالية 137 اتهامًا ضد عامل رعاية أطفال سابق في سيدني، تشمل إنتاج مواد مسيئة للأطفال والتحرش الجنسي، بعد تحقيقات بدأت في يوليو 2025. - التحقيقات كشفت عن جرائم ارتكبت بين 2009 و2025، حيث ضبطت الشرطة أجهزة إلكترونية تحتوي على ملفات أدت إلى توجيه اتهامات إضافية، ومن المتوقع إخطار الأسر المتضررة قريبًا. - تقرير لجنة تحقيق في 2017 أشار إلى فشل المؤسسات الأسترالية في حماية الأطفال، موصيًا بإنشاء مكتب وطني لسلامة الأطفال بعد تلقي 15 ألف شكوى من ضحايا الانتهاكات.

ذكرت السلطات الأسترالية، اليوم الجمعة، أن الشرطة وجّهت 129 اتهاماً ضد عامل رعاية أطفال سابق في سيدني بسبب ما يزعم من إساءته للأطفال، مما يرفع إجمالي الاتهامات التي وُجهت ضده إلى 137. وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في يوليو/تموز 2025، في أعقاب ورود بلاغ من المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين وكانت قد وجهت في بادئ الأمر ثمانية اتهامات ضد المشتبه به. ولا يزال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية، إن الاتهامات الموجهة إلى المشتبه به تشمل إنتاج مواد للإساءة إلى الأطفال وتصوير شخص يقوم بعمل خاص بدون موافقته وما يزعم من تحرش جنسي ضد الأطفال. وارتكب المشتبه به تلك الجرائم من عام 2009 حتى عام 2025.

وفتش المحققون منزل المشتبه به العام الماضي وضبطوا العديد من الأجهزة الالكترونية. وذكرت الشرطة أن تحليل كمية كبيرة من الملفات أدى إلى توجيه اتهامات إضافية إلى المشتبه به. ومن المتوقع إخطار الأسر المتضررة الأسبوع المقبل.

وفي العام 2017 أفاد تقرير للجنة تحقيق في قضية إساءات جنسية بحق أطفال في أستراليا إلى أن أربعة آلاف مؤسسة متهمة بحدوث انتهاكات فيها والعديد منها تديرها الكنيسة الكاثوليكية. وجاء في التقرير أن "المؤسسات الرئيسية في البلاد فشلت على نحو خطير" في حماية الأطفال من نحو 1800 مرتكب مفترض لهذه الانتهاكات، كما أوصى بإنشاء مكتب وطني لسلامة الأطفال.

واتصل حوالي 15 ألف ضحية باللجنة وفصلوا أمامها مزاعمهم بتعرضهم لإساءات جنسية وهم أطفال. أما الأماكن التي كانت تحدث فيها هذه الانتهاكات فتراوحت بين المدارس ودور الأيتام والنوادي الرياضية والمجموعات الشبابية، وبعض هذه الانتهاكات يعود لعشرات السنين إلى الوراء. وشدد التقرير الذي أورد حينها مئات التوصيات، على تحسين سلامة الأطفال والتأكد من عدم إفلات البيدوفيليين من العقاب.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)