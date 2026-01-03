تهجير عائلات غزة... مؤسسة غامضة تسهل إجراءات السفر

- مغادرة الفلسطينيين من غزة تتم بطرق غير رسمية عبر مؤسسة "المجد أوروبا"، تشمل الإجلاء الإنساني والتنسيق مع القنصليات والمنح الطلابية، مما يثير تساؤلات حول هذه العمليات. - تأثير السفر على المجتمع والقطاع الصحي يظهر في مغادرة شخصيات بارزة ونقص الكوادر الطبية، حيث غادر نحو 600 عامل صحي، مما أثر سلباً على الرعاية الصحية. - مؤسسة "المجد أوروبا" تواجه اتهامات بالتعاون مع الاحتلال في تهجير الفلسطينيين، وتخضع لتحقيقات رسمية لتحديد طبيعة نشاطها، مع تحذيرات من التعامل مع جهات غير قانونية.

لا تخضع مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة حالياً لأي إجراءات رسمية، وتتم من دون ختم جواز السفر، ووفق خطوات أشبه بعمليات التهريب، وتشرف عليها مؤسسة "المجد أوروبا" التي تختار العائلات والنخب.

يُفاجأ أهالي قطاع غزة بين فينة وأخرى بإعلان بعض الشخصيات مغادرة القطاع، أو الوصول إلى بلدان أخرى، من دون الإفصاح عن طبيعة أو إجراءات السفر، ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب الغموض. وظلت تفاصيل السفر غير معلنة، حتى حدثت إشكالية خلال نقل دفعة من العائلات إلى جنوب أفريقيا، قبل بضعة أسابيع، ووجّه المسافرون الذين ظلوا عالقين بالمطار لنحو ثلاث ساعات مناشدات عبر نشر مقاطع مرئية لإنهاء إشكاليتهم، ما دفع سلطات الاحتلال للتدخل، وليس السلطة الفلسطينية.

ويمكن السفر من غزة حالياً عبر أربعة طرق، الأول عنوانه "الإجلاء الإنساني"، وتشرف عليه "المجد أوروبا" المتهمة بالمشاركة في التهجير، والثاني عبر قنصليات أوروبية تنسق مع الاحتلال لإجلاء عائلات أو أفراد، والثالث الإجلاء الذي يتم وفق المنح الطلابية، والأخير هو سفر المرضى للعلاج، والجميع يخرجون عبر معبر كرم أبو سالم. وسجلت دائرة نظم المعلومات بوزارة الصحة في غزة سفر 200 مريض خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، ويرافق كل مريض شخصان أو ثلاثة.

ومن أبرز الشخصيات التي أعلنت مغادرة غزة أخيراً الروائي يسري الغول، والذي سافر مع عائلته إلى سويسرا، وأوضح أنه سيعمل في إحدى الجامعات هناك. كما أعلن طبيب المخ والأعصاب خميس الإسي مغادرته إلى النرويج مع عائلته، وكتب على "فيسبوك": "غادرت غزة مؤقتاً، لا هروباً من حبها، بل بحثاً عن بعض التقدم في مستقبل أسرتي، بعد أن أديت الأمانة تجاه المرضى والمصابين منذ بداية الحرب حتى آخر يوم فيها لأكثر من عامين"، ووصف رحلة السفر بـ"الشاقة التي استمرت أكثر من 24 ساعة، من دون حقائب، باستثناء الهواتف والأوراق الرسمية".

غادر الصحافي علي م. قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا، ويقول لـ"العربي الجديد"، إن "قرار السفر نابع من إدراك صعوبة البقاء في غزة نتيجة ما آلت إليه الأوضاع بعد حرب الإبادة. فقدت بيتي وعملي، وعشت ظروفاً قاهرة، واضطرابات نفسية، والمستقبل المجهول جعلني أتخذ قراراً مصيرياً بترك الوطن بحثاً عن حياة كريمة لي ولأسرتي. حاولت استغلال أي فرصة للمغادرة طوال السنة الماضية، وفي النهاية سجلت عن طرق مؤسسة (المجد) التي تختص بالإجلاء الإنساني مقابل دفع تكاليف الرحلة، وقد انتظرت خمسة أشهر بعد الموافقة الأمنية من الاحتلال، جرت خلالها ترتيبات وإجراءات أخرى متعلقة بالإجلاء، وصولاً إلى تحديد موعد السفر، ثم الاستقرار في جنوب أفريقيا التي اخترتها من بين البلدان التي كانت مطروحة".

ويضيف: "لا تسمح سلطات الاحتلال للمسافرين بأخذ حقائب سفر، وبخصوص الإجراءات الأمنية، لم أخضع لأي مقابلات أو مضايقات، وخضعنا لإجراءات تفتيش طبيعية على معبر كرم أبو سالم، ولم يكن مسموحاً لنا بحمل شيء باستثناء الوثائق الشخصية. انطلقت الرحلة من معبر كرم أبو سالم إلى مطار رامون، وبعدها ركبنا أكثر من طائرة وفق نظام الترانزيت، إلى كينيا، ثم إلى جنوب أفريقيا". ويتكرر تغيير وجهات السفر من دون إبلاغ المسافرين مسبقاً، وفي إحدى دفعات السفر، تغير مسار الرحلة من إندونيسيا إلى جنوب أفريقيا، ونزل المسافرون في فندق أبلغوا بأنه محجوز لمدة شهر.

يحاول الشاب عمار السفر منذ أشهر، لكنه لم يفلح حتى اللحظة، ويؤكد أن فكرة السفر لم تكن تخطر على باله سابقاً، بل جاءت نتيجة تدهور الظروف المعيشية والصحية، مع العجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية، ما جعل الخروج ضرورة وليس خياراً، ويقول لـ"العربي الجديد": "اتبعت إجراءات تسجيل الطلبات وتجهيز الأوراق الشخصية رغم عدم وضوح المواعيد أو النتائج. يجب أن تمتلك جواز سفر كي تقدمه في الطلب عبر الوسيط، ثم تنتظر الفحص الأمني، وإذا حصلت على الموافقة الأمنية من جيش الاحتلال ترسل المبلغ المتفق عليه، وقيمته نحو 2500 دولار. لا أفهم سبب اختيار النخب وأصحاب الشهادات العلمية، فهناك غموض كبير في موضوع الاختيار، خاصة مع سفر بعض المؤثرين والصحافيين".

توجهنا إلى مؤيد صيدم، والذي يعمل بمؤسسة "المجد أوروبا" بعدة أسئلة، لكنه رفض الرد على الاتهامات الموجهة للمؤسسة بضلوعها في عملية التهجير، كما امتنع عن الكشف عن طبيعة الإجراءات أو آلية السفر. بينما أفاد عدد من المسافرين بأن دفع المبالغ المالية والتسجيل حصلا عبر وسطاء، وأن المؤسسة لا تقوم بأي تواصل مباشر معهم.

وتحظى العائلات المتقدمة للسفر بفرص أعلى، فبمجرد التقديم يتم رفع أسمائهم إلى الفحص الأمني، بينما يواجه الأفراد مشاكل عديدة، وفي الغالب لا يتم قبولهم، ما يعزز الاتهام الموجه للمؤسسة بالتعاون مع الاحتلال في تهجير أهالي غزة. ويؤكد الصحافي عمر أبو ندى أنه تواصل مع مؤسسة المجد، وأخبرته بأن إجراءاتها تتعلق بسفر العائلات وليس الأفراد، مؤكداً أنه بحاجة للسفر لكون عائلته موجودة خارج القطاع، وهو يحاول اللحاق بها.

ويقول أبو ندى لـ"العربي الجديد": "لا تستطيع العائلة الرجوع إلى غزة، لذا أسعى إلى السفر للعيش معها. لم أترك أي خطوة في محاولة السفر إلا واتبعتها، وفي البداية سجلت لمرافقة مريض، ولم أنجح، ولم أنجح أيضاً في السفر من خلال مؤسسة المجد، وأحاول حالياً التسجيل في منح الطلاب. بعد محاولات عديدة باءت بالفشل، أدركت أن سفر الأفراد صعب، وأن التركيز منصب على العائلات، وأعتقد أن الأمر مرتبط بتهجير السكان، والأمر الذي لا ينتبه إليه من يسافرون هو اسم الدولة التي تستقبلهم".

ولا تملك الجهات الحكومية في غزة أي معلومات موثوقة حول الجهات التي تقف خلف مؤسسة "المجد أوروبا" أو تموّل نشاطها، ويؤكد مدير المكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة عدم تلقي أي جهة رسمية في القطاع أي ملفات قانونية أو وثائق تعريفية أو قنوات اتصال رسمية تخص هذه المؤسسة، ويكشف في حديث لـ"العربي الجديد" أن "المعلومات المتاحة تشير إلى أن الجهة المشرفة على هذه المؤسسة هي شخصية إسرائيلية تحمل جنسية إستونيا، وأن نشاطها جاء بطلب مباشر من الإدارة التي أنشأتها سلطات الاحتلال لتهجير الغزيين طوعاً، وفق ما ورد في الإعلام العبري".

الصورة محاولات لتهجير الغزّيين، خانيونس، 25 ديسمبر 2025 (عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول)

ويلفت الثوابتة إلى أن "مسألة غياب الوثائق، وإخفاء الهوية، واستخدام أدوات تضليل رقمي من بينها صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي، كلها مؤشرات تؤكد أن هذه المؤسسة تعمل بغطاء مباشر، أو بتكامل وظيفي مع سلطات الاحتلال، وليس بوصفها مؤسسة إنسانية مستقلة. هذه الأنشطة لا تنفصل عن استراتيجية إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في غزة، وفتح مسارات التهجير القسري غير المعلنة التي تدار خارج أي إطار قانوني، وهذه جريمة تهجير قسري مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ويتحمل المسؤولية كل من يشارك فيها أو يهيئ الظروف لتنفيذها باستغلال الواقع الإنساني الصعب".

وبشأن الإجراءات الرسمية تجاه هذا الملف، يؤكد الثوابتة فتح تحقيق رسمي شامل لتحديد طبيعة نشاط هذه المؤسسة ومسارات عملها، والأطراف التي تواصلت معها أو تقف خلفها، وإحالة أي نشاط مشابه للمتابعة القانونية والأمنية، باعتبار أن العمل خارج الأطر الرسمية يُعد مخالفة للقانون، ويعرّض المواطنين للاستغلال. ويضيف: "يجري التنسيق مع مؤسسات حقوقية دولية لتحذيرها من المشاركة في هذه الأنشطة، وبيان ارتباطها المحتمل بشبكات اتجار بالبشر، أو مشاريع تهجير قسري، مع إصدار تحذيرات رسمية للمواطنين تؤكد عدم قانونية أي جهة تعمل خارج المؤسسات الحكومية، واعتبار القضية تهديداً للأمن المجتمعي".

ويعتقد المسؤول الفلسطيني أن "ظهور هذه الأنشطة ليس عفوياً، إذ يستخدم الاحتلال الجوع والقصف لدفع المواطنين إلى خيارات قسرية، في مقدمتها مغادرة القطاع، وظهور مؤسسة (المجد أوروبا) في ذروة النزوح يندرج ضمن هندسة بيئة قهرية تجعل البقاء شبه مستحيل، وتطرح الخروج باعتباره حلاً اضطرارياً".

وتأثر القطاع الصحي في غزة بسفر نحو 600 من الكوادر الطبية، ويقدر مدير دائرة نظم المعلومات بوزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي أن بينهم نحو 300 طبيب، وأن أغلبهم سافروا من خلال معبر رفح بعدما حصلوا على إجازات قبل إغلاق المعبر في مايو/ أيار 2024، وبعضهم غادر من خلال معبر كرم أبو سالم.

ويؤكد الوحيدي لـ"العربي الجديد" تأثر القطاع الصحي بشدة بعد تكرار سفر الأطباء، "خاصة أنهم من أصحاب تخصصات نادرة، كأمراض الكلى، وجراحة الأعصاب، والأوعية الدموية، وأمراض الأورام والدم، وهذه الفئة بقيت منها أعداد قليلة في غزة، ما انعكس بالسلب على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، خاصة مع رفض الاحتلال إدخال الوفود الطبية".