تنسيق سوري عراقي يطيح شبكة دولية لتجارة المخدرات

- نفذت وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع الأمن السوري عملية نوعية داخل الأراضي السورية، استهدفت شبكة دولية لتهريب المخدرات، وضبطت 370 كيلوغراماً من المخدرات وألقت القبض على متورطين دوليين. - أكدت وزارة الداخلية السورية ضبط 108 كيلوغرامات من الحشيش و1,272,000 حبة كبتاغون، مشيرة إلى أن العملية جزء من جهود دولية مشتركة لمكافحة المخدرات. - أشار الخبير الأمني ماجد الطائي إلى أن التعاون الأمني بين العراق وسوريا تطور ليشمل عمليات مشتركة داخل سوريا، مما يمهد لتوسيع الجهود لمكافحة الإرهاب أيضاً.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية مشتركة مع قوات الأمن السورية داخل الأراضي السورية، استهدفت شبكة دولية لتجارة المخدرات وتهريبها، وأدت إلى ضبط كميات ضخمة من المخدرات وإلقاء القبض على عدد من المتورطين. ويأتي الإعلان العراقي بعد يوم واحد من تأكيدات مسؤول عراقي رفيع، لـ"العربي الجديد"، بعقد الجانبين العراقي والسوري عدة لقاءات أمنية في الفترة الأخيرة، نتجت منها تفاهمات واسعة للتعاون بين البلدين.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات نفذت عملية نوعية بالتنسيق المباشر مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، حيث انتقلت إحدى مفارز المديرية إلى الأراضي السورية، وتمكنت من خلال التنسيق الميداني والاستخباري المشترك من ضبط 370 كيلوغراماً من المواد المخدرة". وأكد البيان أن "العملية أدت إلى إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دولياً الذين يشكلون جزءاً من شبكات التهريب العابر للحدود"، وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي امتداداً لسلسلة من الجهود الدولية المشتركة التي تنفذها المديرية العامة بالتعاون مع الدول المجاورة، في إطار التنسيق الأمني والاستخباري المستمر لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها ضبطت بحوزة المضبوطين 108 كيلوغرامات من الحشيش المخدر و1,272,000 حبة كبتاغون مخدرة. وذكرت الوزارة أن العملية امتداد لسلسلة من الجهود الدولية المشتركة التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات السورية بـ"التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التنسيق الأمني والاستخباري المستمر لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".

وحول الإعلان العراقي، قال الخبير بالشأن الأمني العميد السابق بإدارة الحدود ماجد الطائي، لـ"العربي الجديد"، إنه "تطور مهم وجديد"، مضيفا أن انتقال التعاون إلى تنفيذ عمليات مشتركة داخل الأراضي السورية، يعني أنه لن يقتصر مستقبلا على تجار وشبكات التهريب، بل سيمتد قريبا إلى خلايا إرهابية أيضا". ووفقا للطائي، فإن العملية جرى تنفيذها داخل محافظة دير الزور وضمن مناطق تنشط فيها شبكات التهريب التي تسعى لإدخال المخدرات إلى العراق والأردن".

وأمس الثلاثاء، أبلغ مسؤول عراقي رفيع في وزارة الخارجية "العربي الجديد"، بأن العراق وسورية دخلا فعليا مرحلة التنسيق والتعاون الأمني، بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن التي ما زالت تعمل في كلا البلدين لملاحقة خلايا ومسلحين يتبعون لتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة لقاءات أمنية بين البلدين حضرها مسؤولون معنيون بملفات الإرهاب والحدود ومكافحة المخدرات، ضمن سعي عراقي لتأمين الجانب الغربي والشمالي من حدوده مع سورية.

وفي أغسطس/آب الماضي الماضي، نفذت قوات عراقية عملية مشتركة مماثلة بالتعاون مع وزارة الداخلية اللبنانية، أسفرت عن تفكيك واحد من أكبر معامل تصنيع مادة الكبتاغون في منطقة البقاع اللبنانية. ووسعت القوات العراقية منذ مطلع العام الحالي عمليات ملاحقة تجار المخدرات والمتعاطين، في خطوة حظيت بدعم شعبي واسع في ظل الانعكاسات السلبية الكبيرة للظاهرة التي رفعت نسب الجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية في مناطق مختلفة.