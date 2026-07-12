تمثيل نسائي متنوع في مجلس الشعب السوري 

- تمثيل نسائي بارز في البرلمان السوري: بلغ عدد النساء في مجلس الشعب السوري 22، منهن 7 انتخبن من المحافظات و15 ضمن قائمة الرئيس أحمد الشرع، مع ظهور فصلة يوسف وميرفت صبحي توتو بملابس تقليدية في الجلسة الأولى. - فصلة يوسف: مسيرة سياسية كردية: فصلة يوسف، سياسية كردية وعضو في حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني، اعتقلت في 2017 وأفرج عنها بعد 22 يوماً، وشاركت في البرلمان بالزي الكردي. - ميرفت صبحي توتو: خلفية عسكرية ومعارضة: ميرفت توتو من إدلب، زوجة القائد السابق لجيش الفتح، أسامة نمورة، الذي قُتل في غارة جوية عام 2016.

بلغ عدد ممثلات المكون النسائي في مجلس الشعب السوري 22 من بينهن 7 انتخبهم هيئات في المحافظات و15 اختيروا ضمن قائمة الرئيس أحمد الشرع. وظهرت فصلة يوسف، وهي من أعضاء الثلث المكمّل البالغ عددهم 70، في الجلسة الأولى التي عقِدت اليوم الأحد، بالزي الكردي التقليدي، وأيضاً ميرفت صبحي توتو بالنقاب، وهي بدورها من ضمن أعضاء الثلث المكمل. وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أعلن مطلع يوليو/ تموز الجاري قائمة الثلث المكمل في البرلمان بموجب المرسوم رقم 143 للعام 2026 الذي أصدره الرئيس الشرع.

وفصلة يوسف سياسية كردية، كانت عضواُ في حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني، وشغلت أيضاً منصب سكرتيرة الحزب الحليف للمجلس الوطني الكردي الذي ترأسته أيضاً، وقد اعتقلها حزب الاتحاد الديمقراطي خلال حملة استهدف حزب الوحدة في مارس/ آذار 2017، وأفرج عنها بعد 22 يوماً. وولدت يوسف في محافظة الحسكة عام 1970، ودرست في كلية التربية، وبعدها انخرطت في العمل السياسي وانتسبت عام 1987 إلى الحزب الديمقراطي السوري ثم التحقت بحزب الوحدة، وانتقلت إلى المكتب السياسي للحزب في عام 2012. وسبق أن أعلنت خلال لقاء مع شبكة "رووداو" الإعلامية أنها ستشارك في أولى جلسات البرلمان بدمشق بالزي الكردي، وستحاول أداء اليمين باللغتين الكردية والعربية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي نسبة تمثيل النساء في مجلس الشعب السوري مقارنة بالرجال؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه تمثيل المرأة في البرلمان السوري؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أما ميرفت صبحي توتو فتتحدر من محافظة إدلب شمال غربي سورية، وأفاد موقع مجلس الشعب السوري بأنها حاصلة على شهادة ماجستير، وهي زوجة القائد العام السابق لجيش الفتح (أحد التنظيمات العسكرية المعارضة لنظام الأسد) أسامة نمورة - أبو عمر سراقب، الذي أسس فرعاً لـ"جبهة النصرة" في حلب، ثم أصبح القائد العسكري لجيش الفتح، وقائد العمليات العسكرية خلال معركة السيطرة على إدلب في مارس / آذار 2015.

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ووفقاً لموقع "الذاكرة السورية" يعتبر أبو عمر سراقب من أبرز القادة في معركة فك الحصار عن حلب التي انطلقت في آب/ أغسطس 2016. ومرّت علاقته بجبهة النصرة ثم بجبهة تحرير الشام بمراحل عدة كان آخرها اعتقاله وعزله في يونيو/ حزيران 2016 بتهمة "سوء استخدام السلطة". وهو ما ربطته مصادر إعلامية حينها بعملية جوية استهدفت اجتماعاً لقيادات "النصرة" في مطار أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي، والذي غاب عنه من دون مبرر. وهو قتل في سبتمبر/ أيلول 2016 بغارة جوية يعتقد بأنها أميركية استهدفت اجتماعاً عقده قادة من جبهة فتح الشام في بلدة كفرناها بريف حلب الغربي.

وظهرت أيضاً في جلسة مجلس الشعب الممثلة روزينا لاذقاني إلى جانب كل من أسماء فرحان السباعي، وحنان إبراهيم البلخي، ودعوة عبد الحميد الأحدب، وسمية مراد مراد، وسميرة أيمن الوتار، وعائشة محمد فهد الدبس، ولارا فتحي قديد، ومادونا سهيل بشارة، ونجوى بهجت قصاص، وهدى عبد الباسط أتاسي، وفاطمة عبد اللطيف اليوسف وفاطمة محمد حيدر.

