تمثيل الفئات السورية المهمشة... رهان على مجلس الشعب رغم التحديات

- يواجه مجلس الشعب السوري تحديات كبيرة في سنّ تشريعات تعالج قضايا حقوق المرأة، النزوح، الرعاية الأسرية، الأشخاص ذوي الإعاقة، البطالة، والتعليم، مع التركيز على تحقيق العدالة وتمثيل مصالح جميع السوريين. - يضم المجلس فئات مجتمعية متنوعة، بما في ذلك النساء ومصابي الحرب والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حصلت المرأة على 22 مقعداً، مما يعكس تمثيلاً واسعاً للفئات المختلفة في المجتمع السوري. - يشدد الخبراء على أهمية التمثيل الفعلي والبرامج التشريعية، حيث يجب أن يكون المجلس متمماً لاستحقاقات الشعب في الحرية والعدالة، مع التركيز على مساءلة السلطة وتحويل تطلعات السوريين إلى سياسات فعالة.

يواجه نواب مجلس الشعب السوري إشكالية مدى قدرتهم على إنتاج منظومة عمل تنفيذية لخدمة المناطق والفئات التي يمثلونها، إذ لا تكمن الأزمة في ملء مقاعد المجلس، بل في استطاعة النواب تلبية متطلبات المجتمع السوري واحتياجاته الكبيرة.

ضمّ تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد فئات مجتمعية متنوعة، ما يظهر حرصاً على تمثيل واسع للفئات والشرائح المختلفة، ومن بينها وجوه نسائية متعددة، وأفراد يمثلون مصابي الحرب والأشخاص ذوي الإعاقة، وناجون من معتقلات نظام الأسد، فضلاً عن وجهاء المجتمع، وعدد من ذوي الكفاءات المهنية والأكاديمية.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب السوري، وفق المرسوم الخاص المعلن الأربعاء الماضي، 207 نواب من أصل 210، من بينهم 137 فازوا في الانتخابات، و70 عضواً عيّنهم الرئيس أحمد الشرع بموجب المرسوم رقم 143 لعام 2026. وتتنوع فئات التمثيل في المجلس بين الأعيان والقيادات المجتمعية المتمثلة بشيوخ عشائر ووجهاء محليين، ويقدر عددهم بـ23 نائباً، والمثقفين والمهنيين ومن بينهم 13 أكاديمياً. وبقيت ثلاثة مقاعد شاغرة عن محافظة السويداء، إلى جانب مقعد النائب المنتخب المتوفى مصطفى كلثوم، ممثل منطقة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب.

وحصلت المرأة السورية على 22 مقعداً من مقاعد البرلمان، ومن بين هؤلاء النائبات ناشطات مجتمعيات، وحقوقيات، من أبرزهن أسماء فرحان السباعي، التي عانت لمدة أربع سنوات في سجون نظام الأسد إلى جانب والدتها، وعاشت مأساة مقتل كل من شقيقها وزوجها على يد قوات النظام البائد، إلى جانب الممثلة روزينا لاذقاني، وهي في الوقت ذاته نموذج لتوسع التمثيل الشبابي، لكونها من مواليد عام 1990، ومعها من النواب الشباب حسين عبد الرحمن العلي من مواليد عام 1990 أيضاً، وطبيب الأسنان مضر وفيق حمدان من مواليد عام 1995.

ويضع السوريون المجلس وأعضاءه تحت المجهر، فحجم الإنجاز التشريعي المطلوب منهم كبير. فعلى مستوى حقوق المرأة تظهر تحديات كبيرة تشمل الحق في العمل، وأزمات النزوح، وضغوط الرعاية الأسرية وغيرها، وعلى مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة تبرز الكثير من المشكلات، فهم فئة كبيرة، والأطفال منهم يقدَّر عددهم بأكثر من 1.5 مليون طفل. ويواجه النواب تحديات على مستوى جبر ضرر آلاف الضحايا وذويهم، وتحقيق العدالة، وقضايا أخرى تمسّ الشباب، كالبطالة والتعليم.

تنظر نائبة مجلس الشعب عن محافظة حمص، نور جندلي، إلى عضويتها في المجلس باعتبارها مهمة وطنية، مؤكدة أنها وزملاءها سيكونون مسؤولين عن تمثيل مصالح السوريين جميعاً، وليس فقط دوائرهم، لكون المجلس مؤسسة تشريعية تمثل سورية بكل مكوناتها. وتوضح لـ"العربي الجديد" أن تطلعاتها مع انطلاق أعمال المجلس ترتبط ببدء ممارسة دوره التشريعي والرقابي بصورة فعلية، مشيرة إلى أن "المسؤولية كبيرة، لكننا ننطلق من إيمان راسخ بأن الغاية هي خدمة الشعب، والعمل على تحقيق مصالحه".

من جانبها، ترى الناشطة في مجال حقوق المرأة مديرة مؤسسة "إشراقات"، ميساء سعيد، أن مجلس الشعب لا يشمل كل محافظات سورية بتمثيل نسائي، وأنه ليس بالضرورة أن يكون لكل محافظة تمثيل نسائي، فالمهم هو التركيز على إنهاء المشكلات المزمنة التي تعاني منها جميع فئات المجتمع، ومن بينها قضايا المرأة والأسرة والطفل والشؤون الاجتماعية والعدالة.

انتظارات كبيرة من مجلس الشع السوري، 1 يوليو 2026 (لؤي بشارة/فرانس برس)

وتؤكد الناشطة النسوية لـ"العربي الجديد" أن "هناك الكثير من القضايا المجتمعية التي تعني المرأة بالدرجة الأولى، والسؤال الأبرز حالياً هو: هل تستطيع نائبات المجلس أن يلبين احتياجات المرأة السورية؟ يدرك الجميع أن التركيز الأساسي لمجلس الشعب سيكون على سنّ التشريعات وإقرار القوانين، وهذا أمر غاية في الأهمية، لكن من المهم أيضاً أن يكون لدى الأعضاء تواصل مع المجتمع المدني والفعاليات والبلديات والنقابات والمحامين، والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من النساء، والعمل على دراسة احتياجاتهنّ وتقديم الحلول لأزماتهن. الشخصيات النسائية في المجلس متعددة، وهن قادرات على تقديم مقترحات جيدة، وننتظر ما يمكن أن ينجزنه خلال الفترة المقبلة".

تضيف سعيد: "بعد اكتمال تشكيل المجلس، بدأت تتشكل مجموعات لدراسة احتياجات النساء، ورفعها إلى النائبات حسب المناطق، وأكثر الناشطات في هذا المجال هن المحاميات، لكونهن يواجهن مشاكل مجتمعية وقانونية لا يستطعن إيجاد حلول لها، لكونها تحتاج إلى تشريعات تراعي الظروف والأوضاع. عدد من نائبات مجلس الشعب هن بالأساس محاميات أو ناشطات في المجتمع المدني، ولديهن احتكاك كبير مع القاعدة النسائية، ومنهن أيضاً متخصصات في علم النفس الاجتماعي، وطبيبات ومدرسات، والأهم حالياً معرفة إلى أي مدى يمتلكن القدرة على عكس الاحتياجات الحقيقية للمرأة السورية بعيداً عن التحزبات أو الانتماءات التي قد تفرض أجندتها. نريد أن نرى انعكاساً واقعياً للمرأة السورية داخل مجلس الشعب، قانونياً واجتماعياً".

وتضم قائمة مجلس الشعب السوري خمسة نواب يمثلون فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ومصابي الحرب، هم ماهر عبد الوهاب علوش، وهو ناجٍ من معتقلات نظام الأسد، ومصاب الحرب هيثم المعسعس، وهو متحدر من ريف دمشق، وعلاء حسين موسى، وياسر سليمان منصور، وعبد الكريم بركات.

ويقول النائب هيثم المعسعس لـ"العربي الجديد": "عُينت ممثلاً عن فئة مصابي الثورة السورية والأشخاص ذوي الإعاقة. أحمل درجة الدكتوراه في التربية، وأعمل في مجال مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عشر سنوات. أتطلع مع وجودي داخل البرلمان إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية، التي جرت المصادقة عليها في عام 2009، وسنّ قوانين تحمي حقوقهم في التعليم والصحة والحياة الاجتماعية، وضمان مشاركتهم في صنع القرار، وتأمين برامج تأهيلية تضمن مشاركة فعالة في سوق العمل".

في ذات السياق، يرى الحقوقي ورئيس الرابطة العربية الكردية في ألمانيا، علاء الدين آل رشي، أن النقاش حول التمثيل في مجلس الشعب لا ينبغي أن يتوقف عند فكرة التنوع الشكلي، رغم أهميتها، لافتاً "العربي الجديد" إلى أن "التنوع مهم وضروري، لكنه غير كافٍ، بل يجب أن ننتقل إلى ماهية هذا التمثيل، ووظيفته الوطنية. لا يجوز أن يكون مجلس الشعب مجرد واجهة تضم أسماءً من فئات ومناطق ومكونات مختلفة، بل ينبغي أن يكون متمماً لاستحقاقات الشعب السوري في الحرية، ومعبّراً عن انتقال حقيقي من منطق التعيين والولاء إلى منطق التمثيل والمحاسبة".

ويضيف آل رشي: "وجود شباب ونساء وكفاءات وشيوخ عشائر ورجال دين وممثلين عن المكونات المتعددة قد يعكس صورة واسعة لتمثيل المجتمع، لكن الأهم معرفة البرامج والأولويات، وكيف سيترجم الحضور والتمثيل إلى فعل تشريعي ورقابي، وكيف يربط النائب موقعه داخل المجلس بهموم الناس اليومية، من الفقر إلى التهجير، إلى توفير الخدمات الصحية والتعليمية، والعدالة، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين، إلى جانب تحقيق الكرامة السياسية".

ويتابع: "لا يهمني أن يقال إن هذه الفئة أو تلك ممثلة في مجلس الشعب، بل المهم أن يكون النائب حراً، وصاحب موقف، وقادر على مساءلة السلطة، والدفاع عن المصلحة العامة. البرلمان الحقيقي هو الذي يسمع الناس، لا الذي يكتفي بتمثيلهم رمزياً، والذي يحوّل آلام السوريين وتطلعاتهم إلى سياسات وقوانين وسبل مراقبة فعالة. هناك طيف واسع من فئة الكفاءات وأصحاب الخبرات العملية، وكذلك الشباب بالمعنى الوطني الواسع، وهؤلاء يحملون مشروع دولة القانون والمواطنة، وننتظر منهم ألا يكونوا ديكوراً، بل صوتاً واضحاً يعبّر عن سورية الجديدة التي تستحق برلماناً حراً، وتمثيلاً فعلياً للشعب".