تلاميذ يختارون التعليم الفني بديلاً للثانوية العامة في مصر

- يتجه العديد من تلاميذ مصر إلى التعليم الفني بسبب التحديات في نظام الثانوية العامة، مثل تغييرات الامتحانات ونظام البكالوريا الجديد الذي يزيد من عدم المساواة. - التعليم الفني يشمل مسارات صناعية وتجارية وزراعية، ويواجه الملتحقون به نظرة مجتمعية دونية وعقبات في التعليم الجامعي وسوق العمل، مما يستدعي إصلاحات وتعاون مع القطاعين العام والخاص. - يختار الطلاب التعليم الفني لتنمية مهاراتهم أو لعدم ثقتهم في الثانوية العامة، لكنهم يواجهون تحديات مثل ارتفاع رسوم المعاهد ومحدودية الكليات المتاحة.

يتجه العديد من تلاميذ مصر إلى التعليم الفني نتيجة سوء نظام الثانوية العامة خصوصاً مع تكرار تغيير أنظمة الدراسة والامتحانات، والتي كان آخرها إطلاق نظام البكالوريا الجديد الذي يتيح للتلاميذ فرصة إعادة الامتحانات مقابل رسوم مالية، ما يصب في صالح الفئات القادرة، ويزيد فجوة عدم المساواة بين التلاميذ.

وتضم مصر ثلاثة مسارات رئيسية للتعليم الفني، هي التعليم الصناعي، والتجاري، والزراعي، ويسمح بالدراسة في كل منها بنظامي ثلاثة أو خمسة سنوات. وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) إلى أن إجمالي عدد تلاميذ التعليم الفني في العام الدراسي 2022-2023، بلغ 2.25 مليون تلميذ، موزعين بواقع 1.05 مليوناً في التعليم الصناعي، و925 ألف تلميذ في التعليم التجاري، و269 ألف تلميذ في التعليم الزراعي.

ويضم التعليم الصناعي شعباً مثل الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والتبريد والنجارة والنسيج، بينما يركز التعليم التجاري على المحاسبة وإدارة الأعمال والتسويق، إلى جانب التعليم الفندقي المتخصص في السياحة والخدمات الفندقية، بينما يتناول التعليم الزراعي مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي والبساتين والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية.

وفي العام الدراسي 2024-2025، نشرت الهيئة الوطنية للإعلام قائمة بالمدارس البديلة لنظام الثانوية العامة، وشروط الالتحاق بها، في إطار تشجيع التلاميذ على تلك المسارات. غير أن التعليم الفني لا يخلو من المشكلات، إذ إن الملتحقين به يعانون من نظرة المجتمع الدونية لهم، بوصفهم تلاميذ لم يستطيعوا الحصول على درجات تؤهلهم للثانوية العامة، فضلاً عن مواجهة الخريجين منهم عقبات في استكمال المسار الجامعي، والاندماج في سوق العمل.

ويرى أستاذ التربية بجامعة عين شمس، محمد عبد العزيز، أن اعتماد نظام تعليمي مختلف ضروري في أي مجتمع، لا سيما أن المنظومة التعليمية الحالية لا تعكس المستوى الحقيقي لقدرات التلاميذ، كما أن التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية يؤدي إلى تراجع فرص التلاميذ غير القادرين مادياً.

ويؤكد عبد العزيز أن "التعليم الفني يمثل مساراً بديلاً مهماً يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وينبغي إصلاحه وتجاوز المشكلات التي يعاني منها، مع التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، على غرار خمسينات وستينات القرن الماضي، حين كانت تعمل بالشراكة مع القطاع العام، بينما يعتمد التعليم التكنولوجي الحالي على القطاع الخاص. أقترح إنشاء مدارس تابعة لوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يسهم في تغيير النظرة الدونية للتعليم الفني، والاستفادة من النماذج الناجحة التي طبقت الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع التعاون مع هيئات تعليمية في الدول التي حققت طفرات صناعية مثل الصين، فضلاً عن إمكانية إرسال بعثات تعليمية للخارج".

بدوره، يقول أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، عاصم حجازي، إن "الضغوط الناجمة عن السعي لتحقيق معدلات مرتفعة للالتحاق بالكليات المرموقة تدفع بعض التلاميذ إلى البحث عن مسارات بديلة للثانوية العامة، خاصةً أولئك الذين لا يثقون في قدرتهم على تحقيق الدرجات المطلوبة، أو من يميلون بطبيعتهم إلى التخصصات المهنية والعملية. هناك فئة من الطلاب تمتلك خبرات حرفية، وتسعى إلى تنميتها عبر التعليم الفني للحصول على شهادة تمكنهم من السفر للعمل في الخارج، أو بدء مشروع خاص، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية باتت نموذجاً لجذب الطلاب، وساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الضغوط المرتبطة بالثانوية العامة".

حصل الطالب عمرو فتحي على المركز الأول على مستوى محافظة الإسماعيلية في الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات، بمعدل 99.5%، ويؤكد أن "التعليم الفني يختلف عن الثانوية العامة، وهو مسار جيد، لكنه لا يضمن التفوق للجميع. تمكنت من دخول الجامعة بمجهود أقل مقارنة بتلاميذ الثانوية العامة، لكنه هذا ليس حال الجميع".

بدورها، تمكنت أميرة مصطفى من الالتحاق بكلية التجارة بعد حصولها على معدل مرتفع في التعليم الفني التجاري بنظام الخمس سنوات، وتقول إن "خريجي التعليم التجاري يتمتعون بميزة نسبية في مواد التخصص، ما يمنحهم تفوقاً في الجامعة، فالمدرسة كانت ترسلنا للتدريب العملي في أحد البنوك خلال الصفين الرابع والخامس".

وتفيد المعلمة في مدرسة "تكنولوجيا المعلومات المتقدمة" بمدينة الإسماعيلية، سامية سليم، بأن مدارس التعليم الفني بنظام الخمس سنوات تعد خياراً جيداً للتلاميذ الجادين، إذ إن تفوقهم يؤهلهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا التي تمنحهم درجة البكالوريوس. مشكلة هذا المسار أن رسوم الالتحاق بالمعاهد قد تكون مرتفعة، ما يشكل عائقاً أمام بعض الطلاب الذين لا يمتلكون الإمكانيات المادية".

في المقابل، تعرب الطالبة يمنى أيمن عن ندمها على الالتحاق بالتعليم الفني، مؤكدة أن التجربة كانت قاسية، ولو عاد بها الزمن لاختارت الثانوية العامة. تضيف لـ"العربي الجديد": "من يطمح في استكمال تعليمه الجامعي بعد التعليم الفني سيواجه صعوبات كبيرة، منها أن قائمة الكليات المتاحة محدودة، ولا تفتح آفاقاً مستقبلية لسوق العمل. غياب التوعية يدفع كثيرين إلى خوض تجربة غير محسوبة، بيد أن نظام الثانوية العامة بكل مساوئه يظل الأفضل مقارنة بالتعليم الفني".

ويقول الطالب كريم أشرف إن "معظم فرص العمل المتوفرة تشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة، ما يثير تساؤلات حول جدوى المدارس الفنية. يحصل بعض التلاميذ على مجموع يؤهلهم للثانوية العامة، لكن ظروف أسرهم المادية تحول دون ذلك، ليجدوا أنفسهم محرومون من الالتحاق بالكليات رغم تفوقهم، كما أن الصورة النمطية المرتبطة بطلاب الدبلومات الفنية مغلوطة".

وروت ميادة عادل تجربتها مع إدخال ابنتها إلى مدرسة فنية، والتي وصفتها بأنها كانت سيئة للغاية، موضحة أنها دفعت مصروفات كبيرة من دون عائد، وفي النهاية جلست ابنتها في المنزل بعد أن خضعت لاختبارات ومقابلات مرهقة، كما لو أنها لم تحصل على مجموع يؤهلها للالتحاق بأحد المعاهد العليا.