تقليص دوام مدارس "أونروا" في الضفة الغربية

- أعلنت "أونروا" تقليص دوام مدارسها في الضفة الغربية إلى أربعة أيام أسبوعياً بسبب أزمة مالية حادة، مع خفض دوام الموظفين بنسبة 20% لضمان استمرار الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. - تأسست "أونروا" عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في خمسة أقاليم، وتعتمد على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتواجه حالياً تحديات مالية بسبب تعليق بعض الدول المانحة دعمها. - نفت "أونروا" مزاعم مشاركة موظفيها في هجوم "طوفان الأقصى"، وأكدت الأمم المتحدة التزامها بالحياد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس الأحد، تقليص دوام مدارسها في الضفة الغربية المحتلة بشكل مؤقت إلى أربعة أيام أسبوعياً بدلاً من خمسة، بسبب إجراءات "التقشف"، في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها.

وأعلنت الوكالة الأممية، في بيان، أن القرار مؤقت، ومحدد بسقف زمني حتى نهاية العام الجاري، ويأتي ضمن حزمة إجراءات تشمل أقاليمها الخمسة (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)، وتهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وأضافت أنها قررت أيضاً خفض دوام موظفيها بنسبة 20%، بما في ذلك القطاع التعليمي، وبما يضمن الحد الأدنى من استمرارية العملية التعليمية.

وفي مطلع إبريل/ نيسان الجاري، قال مدير الاتصال في "أونروا"، جوناثان فاولر، إن الضغوط السياسية والاقتصادية أدت إلى تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرة الوكالة على الاستمرار في أداء مهامها، إثر تعليق بعض الدول المانحة دعمها المالي.

وتأسست "أونروا" في عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وتعتمد الوكالة في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعدّ الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين لدى "أونروا" شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام "أونروا" الحياد. وأدى ذلك إلى تعليق بعض الدول المانحة دعمها المالي، ما فاقم الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة.

(الأناضول)