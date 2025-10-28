- أفادت جمعية تقاطع باستمرار الانتهاكات في سجون تونس رغم الجهود الدولية لإعادة هيكلتها، حيث يعاني السجناء من الاكتظاظ والنوم على الأرض بسبب نقص الأسرّة، بالإضافة إلى قضايا التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي. - استند تقرير "خلف الأسوار" إلى مقابلات مع الضحايا ومحاميهم ومختصين، مشيرًا إلى أن المساجين ينامون في غرف تتجاوز طاقتها الاستيعابية، مما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا. - وثّقت الجمعية 24 حالة انتهاك و4 وفيات في يوليو 2025، مؤكدةً تدهور الأوضاع بسبب ضعف التهوية وسوء دورات المياه وغياب الأسرة.

أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، بتواصل الانتهاكات في مراكز الحجز والتوقيف في سجون تونس، رغم إطلاق الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وبدعم من المجتمع الدولي، عمليات لإعادة هيكلة عدد من السجون وتأهيلها، بهدف الامتثال التدريجي للمعايير الدولية.

وقالت الجمعية، في تقرير أصدرته بعنوان "خلف الأسوار"، إنّ الاكتظاظ في سجون تونس يمس من الحقوق الأساسية لمسلوبي الحرية، كاشفة أن السجناء يضطرون إلى افتراش الأرض ليلاً؛ بسبب نقص في عدد الأسرّة، مقارنة بعدد المساجين في مراكز الإيداع. وتناول التقرير موضوع التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون التونسية، والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025.

وقال عضو "تقاطع" منتصر سالم، إنّ التقرير استند إلى عدة مصادر، من بينها مقابلات خاصة مع الضحايا ومحاميهم وعائلاتهم، وكذلك مع مختصين ومنظمات، وعلى بنك معطيات الرصد والتوثيق التابع للجمعية، ويهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، وتقييم مدى تطابق المنظومة القانونية التونسية الخاصة بهذه المؤسسات مع حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، ومع الالتزامات المترتبة عن المعاهدات والمواثيق الدولية، وذلك في ضوء الواقع العملي.

وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات هي منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان والبحوث مقرها تونس، وتأسست في عام 2020، ويهدف عملها إلى تطوير السياسة العامة والتشريعات والممارسات التي تتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي. وأظهرت عملية الرصد داخل السجون، التي وردت في تقرير الجمعية، أنّ المساجين ينامون داخل غرف كبيرة تُعرف باسم "الشنابر"، تتراوح مساحة هذه الغرف بين 100 و200 متر مربع، وتحتوي على ما بين 20 إلى 50 سريراً، غالباً ما تكون مصممة على شكل طابقين أو ثلاثة، مما يزيد عدد المضاجع إلى ما بين 40 و100 مضجع.

وقال سالم إنّ "وضعية إقامة المساجين تتعارض بشكل مباشر مع قواعد نيلسون مانديلا

، التي تنص على ضرورة توفير غرف فردية لكل سجين، مع السماح بالإيواء الجماعي فقط في حالات استثنائية وبشروط محددة، تشمل ملاءمة الفضاء واختيار المساجين بعناية فائقة بناءً على موافقتهم وقدرتهم على الإقامة الجماعية"، مضيفاً "وقفاً للبيانات المتعلقة بخصائص غرف السجون التونسية، تبيّن أن معظم الغرف تؤوي عدداً من السجناء يفوق طاقتها الاستيعابية بأكثر من الضعف، وتصل نسبة الاكتظاظ إلى 122% في بعض السجون".

وأكد تقرير "تقاطع" أنّ الزيادات الميدانية التي أجرتها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والمضمنة في تقرير نشاطها الثاني للفترة من 2018 إلى 2021 أظهرت عدم ملاءمة غرف الاحتفاظ مع العدد الكبير للمساجين ومحدودية طاقتها الاستيعابية تتفاقم الأوضاع في ظل ضعف التهوية، وانتشار الروائح الكريهة، واتساخ الأغطية وأدوات النظافة غير الكافية مثل الصابون والمطهرات.

كما رصدت الجمعية، وفق التقرير ذاته، وضعاً رديئاً لدورات المياه في بعض المراكز، حيث تفتقر إلى الخصوصية وتتسبب في إزعاج المحتجزين بسبب هدر المياه، يضاف إلى ذلك غياب الأسرة والحشايا، مما يضطر المحتجزين إلى النوم على الأرض الإسمنتية.

ووثّقت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في التقرير 24 حالة لضحايا تعرضوا لممارسات متكررة ونمطية امتدت بين عامي 2015 و2025. وأعلنت عن تسجيل أربع وفيات لمساجين في شهر يوليو/ تموز 2025 وحده في ظل أوضاع مزرية للسجون وتملص الدولة من مسؤولياتها في ضمان المتابعة الطبية للمساجين، وفق تقديرها. ويشار إلى أن الفصل 25 من دستور 2022 ينص على أن " تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم".