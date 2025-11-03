تقرير أممي يحذّر من حلقة مفرغة بين الجوائح والتفاوتات الاقتصادية

- حذّر تقرير حديث من أن التفاوتات الاقتصادية تزيد من تعرض العالم للجوائح، مما يهدد الصحة العامة والاقتصادات، حيث دفعت جائحة كورونا 165 مليون شخص إلى الفقر بينما زادت ثروات الأغنياء. - أشار التقرير إلى أن الجوائح تؤدي إلى أزمات اقتصادية، حيث يمكن أن تزيد من عدم المساواة إذا اتخذت قرارات سياسية خاطئة، مثل رفع أسعار الفائدة وسياسات التقشف. - أوصى التقرير بتحسين الاستعداد للجوائح عبر الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي ومعالجة التفاوتات الاقتصادية، وإتاحة العلاجات الصحية بإنصاف.

في وقت ما زال فيه كبار المتخصصين الصحيين يشدّدون على ضرورة تأهّب العالم لمواجهة الجوائح المحتملة، حذّر خبراء بارزون في الاقتصاد وآخرون في الصحة العامة تابعون للأمم المتحدة، في تقرير أخير أطلقوه اليوم الاثنين، من أنّ المستويات العالية من التفاوتات الاقتصادية تجعل العالم "أكثر عرضة" للجوائح، الأمر الذي يغذّي حلقة مفرغة تهدّد الصحة العامة والاقتصادات.

يأتي ذلك في حين كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت رفضها التغييرات التي جرى الاتفاق عليها في العام الماضي بشأن استجابة منظمة الصحة العالمية للجوائح، وعدّتها انتهاكاً لسيادة الولايات المتحدة الأميركية، وأنهت التزامها بالإصلاحات ذات الصلة في يوليو/ تموز الماضي. وكانت جمعية الصحة العالمية قد أقرّت قبل ذلك بنحو شهرَين، في 20 مايو/ أيار الماضي، اتفاقاً تاريخياً للوقاية من الجوائح والسيطرة عليها، بعد عراقيل كثيرة لم تفلح بإحباط عزيمة المدير العام المنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي ظلّ متمسّكاً بضرورة هذا الإقرار، مذكّراً بما عاشته البشرية في خلال جائحة كورونا.

وقد أُعدّ التقرير لمصلحة برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بعد عامَين من الأبحاث التي أجراها المجلس العالمي لعدم المساواة والإيدز والأوبئة، بقيادة خبراء بارزين من بينهم الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد الأميركي جوزيف ستيغليتز، والمحامية الناميبية مونيكا غينغوس التي كانت تشغل منصب السيدة الأولى لناميبيا، وعالم الأوبئة البريطاني الشهير مايكل مارموت.

The Global Council on Inequality, AIDS and Pandemics new report shows what leaders must do to break the inequality-cycle and build resilient health systems:



1️⃣ Remove debt

2️⃣ Address social determinants of health

3️⃣ Ensure equitable access to medicines

4️⃣ Invest in communities — UNAIDS Global (@UNAIDS) November 3, 2025

وذكر معدّو التقرير، الذي أتى تحت عنوان "كسر حلقة عدم المساواة-الجوائح... بناء أمن صحي موثوق في عصر عولمة"، أنّ "مستويات مرتفعة من التفاوت في داخل البلدان وفي ما بينها يجعل العالم أكثر عرضة للجوائح التي تصير أكثر تأثيراً على الاقتصاد وأكثر فتكاً (بالناس) وأطول أمداً"، أضافوا أنّ "الجوائح تفاقم بدورها أوجه عدم المساواة، الأمر الذي يخلق حلقة مفرغة تغذّي نفسها بنفسها".

وقد لوحظت هذه "الحلقة المرتبطة بالجوائح وعدم المساواة" في خلال أزمات صحية عالمية، من قبيل كورونا والإيدز وإيبولا والإنفلونزا وجدري (إم بوكس)، بحسب الخبراء الذين حذّروا من أنّ "الفشل في معالجة أوجه عدم المساواة الأساسية والمحدّدات الاجتماعية منذ (جائحة) كورونا قد جعل العالم عرضة بصورة كبيرة لجوائح مستجدّة وغير مهيّأ لها".

وأشار الخبراء، في تقريرهم، إلى أنّ الجائحة الأخيرة التي أرّقت العالم، وقد تسبّب فيها فيروس كورونا الجديد (سارس-كوف-2) الذي أدّى إلى ظهور مرض كوفيد-19 وخلّف أزمات كبرى، "دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر، في حين زادت ثروات أغنى أغنياء العالم بأكثر من الربع".

في هذا الإطار، لفتت المحامية الناميبية مونيكا غينغوس، وهي سفيرة خاصة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لشؤون الشابات والفتيات المراهقات، في بيان، إلى أنّ عدم المساواة "خيار سياسي"، محذّرةً من أنّه "خيار خطر يهدّد صحة الجميع".

وحضّ معدّو التقرير قادة العالم على تحسين الاستعداد للجوائح من خلال الاستثمار في شبكات أمان اجتماعي في داخل بلدانهم، مع معالجة مشكلات التفاوتات الاقتصادية على المستوى العالمي، ولا سيّما من خلال إعادة هيكلة الديون في الدول النامية. وأفاد الاقتصادي الأميركي جوزيف ستيغليتز إنّ "الجوائح ليست أزمات صحية فحسب، بل أزمات اقتصادية يمكن أن تُفاقم عدم المساواة إذا اتخذ المسؤولون السياسيون خيارات سياسية خاطئة".

أضاف ستيغليتز: "عندما تُموَّل الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار الاقتصادات المتضرّرة من جائحة ما، عن طريق رفع أسعار الفائدة على الديون واتّباع سياسات التقشّف، فإنّ ذلك يحرم أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من الموارد. وبالتالي، تصير المجتمعات أقلّ قدرة على الصمود وأكثر عرضة للجوائح"، وتابع أنّ "كسر هذه الحلقة المفرغة يتطلّب تمكين كلّ البلدان من امتلاك القدرة المالية اللازمة للاستثمار في الأمن الصحي".

وأوصى تقرير "كسر حلقة عدم المساواة-الجوائح... بناء أمن صحي موثوق في عصر عولمة" كذلك بإتاحة العلاجات والتقنيات الصحية بإنصاف أكبر، ودعا إلى "رفع فوري لحقوق الملكية الفكرية" على المستوى العالمي بمجرّد الإعلان عن إحدى الجوائح المستجدّة. يُذكر أنّ هذه نقطة أساسية حاولت منظمة الصحة العالمية الإضاءة عليها مرّات عديدة، في خلال جائحة كورونا عندما حُرم كثيرون من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بسبب الملكية الفكرية، وما بعد تلك الأزمة.

من جهة أخرى، من المتوقّع أن يقدّم الاقتصادي الأميركي، في خلال الأيام المقبلة، تقريراً بشأن عدم المساواة والفقر في العالم إلى قادة مجموعة العشرين التي تمثّل أكبر اقتصادات العالم، علماً أنّهم سوف يجتمعون في خلال قمّة تُعقَد بمدينة جوهانسبرغ في دولة جنوب أفريقيا، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

(فرانس برس، العربي الجديد)