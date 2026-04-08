- أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تفكيك شبكات دولية لتهريب المخدرات بالتعاون مع العراق، حيث نُفذت ثلاث عمليات نوعية أدت إلى ضبط مليون حبّة كبتاغون والقبض على أربعة عناصر رئيسية. - تأتي هذه العمليات بعد إحباط محاولة نقل شحنة كبيرة من الكبتاغون في ريف حمص، حيث تم توقيف خمسة أشخاص وضبط 42 كيلوغراماً من الحبوب. - أكدت سورية التزامها بمكافحة المخدرات دولياً، مشيرة إلى تفكيك بنية إنتاج الكبتاغون بعد سقوط نظام الأسد وإغلاق مختبرات التصنيع.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكات دولية متخصصة في تهريب المخدرات وتجارتها، في إطار عمليات أمنية نُفذت بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق. وقالت الوزارة إن إدارة مكافحة المخدرات نفّذت ثلاث عمليات أمنية وصفتها بـ"النوعية"، أدت إلى إحباط نشاط شبكات عابرة للحدود تعمل في الاتجار بالمواد المخدرة وتهريبها، وضبط ما يقارب مليون حبّة من مخدر الكبتاغون.

وأوضحت الداخلية السورية أن القوى الأمنية ألقت القبض على أربعة من العناصر الرئيسية المرتبطة بهذه الشبكات، وهم (خ.خ)، (ي.ح)، (ف.خ)، و(ع.ه)، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأضافت أن هذه العمليات جاءت نتيجة تعاون أمني بين دمشق وبغداد في ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات، ضمن جهود تستهدف تفكيك البنية اللوجستية لتلك الشبكات والحد من نشاطها عبر الحدود.

وتأتي العملية بعد أيام من إعلان السلطات السورية إحباط محاولة نقل شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون في ريف حمص. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن إدارة مكافحة المخدرات أن العملية نُفذت على طريق شنشار في ريف حمص، واستهدفت إحدى الشبكات التي تنشط في الترويج للمخدرات داخل البلاد. وأدت العملية، بحسب المصدر نفسه، إلى توقيف خمسة أشخاص من أفراد الشبكة بينهم امرأة، وضبط نحو 42 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة ومجهزة للترويج والتوزيع.

وكان نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحّان قد أكد، الشهر الماضي، خلال مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات في فيينا، أن سورية "لن تكون ممراً أو مصدراً لاقتصاد المخدرات"، مشدداً على التزام بلاده التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.

وفي سياق متصل، أشارت الأمم المتحدة في تقرير صدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى تفكيك بنية الإنتاج الواسع لمخدر الكبتاغون في سورية، بعد عام من سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن السلطات الجديدة أغلقت عدداً من المختبرات والمنشآت التي كانت تُستخدم في تصنيع هذه المادة وانتشارها في المنطقة.