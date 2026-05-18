تفشّي إيبولا يستنهض مبادرات إحاطة في الكونغو وأوغندا

غداة إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس إيبولا "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً" بعد تفشّيه الأخير في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورصده كذلك في أوغندا المجاورة، راحت تُسجَّل مبادرات عدّة للإحاطة بهذه الأزمة الصحية المستجدّة على خلفية سلالة "بونديبوجيو" من إيبولا، التي أوضح وزير الصحة الكونغولي سامويل روجيه كامبا أنّ "لا لقاح ولا علاج محدّدَين لها"، مع العلم أنّها ظهرت للمرّة الأولى في عام 2007.

وأعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أنّه، وسط انتشار فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يقدّم إلى جانب الصليب الأحمر الكونغولي المساعدة للمجتمعات المحلية، وذلك من أجل فهم كيفية انتشار هذا الفيروس وكيفية حماية أنفسهم. وشدّد على أنّ العمل المحلي الموثوق في المناطق المتضرّرة من النزاعات والنزوح يبقى أساسياً لاحتواء تفشّي أيّ عدوى.

وأوضح الاتحاد الدولي، اليوم الاثنين، أنّ متطوعي الصليب الأحمر الكونغولي يعمدون إلى زيارة العائلات في منازلها لمدّها بمعلومات صحية موثوقة، بالإضافة إلى تحديد الحالات المشتبه بإصابتها، وكذلك دعم تتبّع المخالطين، ومساعدة الفرق الصحية في توفير الاستجابة السريعة للإصابات المستجدّة. وأضاف أنّ هؤلاء يعملون كذلك من أجل مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة التي قد تمنع الناس من طلب الرعاية الصحية مبكراً.

As Ebola spreads across eastern DRC, the @IFRC and DRC Red Cross are helping communities understand how the virus spreads and what people can do to protect themselves. — IFRC (@ifrc) May 18, 2026

من جهتها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، اليوم الاثنين، أنّه "في ضوء تفشّي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور إصابات بالعدوى في عاصمة أوغندا المجاورة"، سوف ترسل فريقاً من المتخصّصين إلى كمبالا لإجراء تحقيق وبائي، بناءً على طلب الجانب الأوغندي. وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أنّها سوف تقدّم الدعم اللوجستي إلى وزارة الصحة الأوغندية، وسوف تنقل إلى الشركاء المحليين اختبارات تشخيص إيبولا التي طوّرتها منظمات علمية تابعة لها وتُستخدَم في روسيا.

ونصح الأكاديمي غينادي أونيشينكو، عالم الأوبئة وكبير أطباء الصحة السابق في روسيا، المواطنين الروس بتجنّب السفر إلى الدول "غير المألوفة" بسبب تفشّي فيروس إيبولا، محذّراً من أنّه شديد الخطورة وسريع الانتشار، وفقاً لما نقلته وكالة نوفوستي.

في سياق متصل، أعلنت كامبالا أنّ تفشّي فيروس إيبولا دفعها إلى إرجاء الاحتفال الديني السنوي بـ"يوم شهداء أوغندا" الذي تحييه البلاد في الثالث من يونيو/ حزيران من كلّ عام، والذي يُعَدّ من بين المناسبات الوطنية الكبرى في البلاد.

Following the declaration of an Ebola Virus Disease (EVD) outbreak in Uganda, and its designation as a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) by @WHO, the @MinofHealthUG has developed a comprehensive response plan to guide coordinated interventions. — WHO Uganda (@WHOUganda) May 18, 2026

ووسط المخاوف التي يثيرها تفشّي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلن وزير الصحة سامويل روجيه كامبا، خلال زيارة أجراها إلى إقليم إيتوري شرقي البلاد مساء أمس الأحد، عن إنشاء ثلاثة مراكز للعلاج هناك. وأوضح كامبا من مدينة بونيا عاصمة إقليم إيتوري وكبرى مدنه: "نعلم أنّ المستشفيات تعاني بالفعل من ضغط بسبب أعداد المرضى، غير أنّنا نعمل من أجل تجهيز مراكز علاج في المواقع الثلاثة بهدف توسيع قدراتنا".

تجدر الإشارة إلى أنّه في حين يتركّز تفشّي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري، فقد سُجّلت إصابات في العاصمة كينشاسا، وكذلك في مدينة غوما، كبرى مدن شرقي البلاد.

Les équipes EDS (Enterrement Digne et Sécurisé) de la Croix-Rouge de la République Démocratique du Congo en ville de Bunia sont déjà visibles sur le terrain afin d’accompagner les autorités sanitaires dans la riposte contre l’épidémie d’Ebola.

— Croix-Rouge de la RDC (@croix_rouge_rdc) May 18, 2026

وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا قد أفاد، في بيان نشره على موقع إكس أمس الأحد، بأنّ فريقاً مؤلفاً من 35 خبيراً من المنظمة ووزارة الصحة الكونغولية قد وصل إلى مدينة بونيا مع سبعة أطنان من الإمدادات والمعدات الطبية الطارئة.

وقبل ذلك بساعات، كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس غيبريسوس قد أعلن أنّ تفشّي الفيروس المرصود أخيراً يمثّل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، لكن من دون استيفاء معايير حالة الطوارئ الوبائية العالمية المرتبطة بالجوائح، وفقاً للوائح الصحية الدولية".

ويُعَدّ تفشّي فيروس إيبولا الراهن التفشّي السابع عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك منذ رصد الفيروس للمرّة الأولى في البلاد، فيما يحذّر مسؤولون من خطر انتشاره المرتفع. ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى "شكوك كبيرة بشأن العدد الفعلي للمصابين والنطاق الجغرافي لتفشّي المرض"، في إطار التفشّي الأخير. وأضافت أنّ ارتفاع معدّل النتائج الموجبة لفحوص العيّنات الأولية، وتأكيد تسجيل إصابات في بلدَين اثنَين، وتزايد التقارير عن حالات مشتبه بها، "كلّها تشير إلى احتمال أن يكون التفشّي أوسع بكثير ممّا يجرى رصده والإبلاغ عنه في الوقت الراهن"، مع تحذير من "خطر انتشاره الواسع محلياً وإقليمياً".

يُذكر أنّ العدوى بفيروس إيبولا تنتقل عبر سوائل الجسم، من قبيل القيء أو الدم أو السائل المنوي. وعلى الرغم من أنّها نادرة، غير أنّها شديدة الخطورة وتكون في الغالب مميتة. لذا، يهدف إعلان الطوارئ الصادر عن منظمة الصحة العالمية إلى دفع الدول والمنظمات المانحة إلى التحرّك في استجابة دولية منسقة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)