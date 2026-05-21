تفشّي إيبولا يتوسّع في الكونغو وسط استنفار عالمي

- تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يثير قلقاً دولياً مع تسجيل إصابات جديدة خارج البؤرة الأساسية، مما يعقد جهود السيطرة بسبب النزاعات المسلحة في المنطقة. - فرضت الولايات المتحدة قيوداً على السفر بسبب تفشي إيبولا، مما أثر على الرحلات الجوية وخطط جمهورية الكونغو الديمقراطية لكأس العالم 2026. - أجلت الهند والاتحاد الأفريقي قمة بسبب الوضع الصحي، وأكدت السعودية جاهزيتها لمواجهة المخاطر الصحية خلال موسم الحج، مع إصدار مطارات دولية إرشادات صحية للمسافرين.

يتوسّع تفشّي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع رصد إصابة خارج البؤرة الأساسية، في حين يبدو العالم "مستنفراً" خشية اجتياز العدوى الحدود. ويأتي ذلك بعد أقلّ من أسبوع على إعلان منظمة الصحة العالمية إيبولا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، إنّما من دون استيفاء معايير حالة الطوارئ الوبائية العالمية المرتبطة بالجوائح، وفقاً للوائح الصحية الدولية.

وفي آخر المستجدات، تأكدت إصابة بعدوى فيروس إيبولا في منطقة تبعد مئات الكيلومترات عن بؤرة التفشّي في إقليم إيتوري الواقع شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلن متحدّث باسم حركة "إم 23" المسلحة عن إصابة بالفيروس في إقليم جنوب كيفو شرقي البلاد، الخاضع لسيطرة المتمردين المدعومين من رواندا، مع العلم أنّ الجهود الرامية إلى السيطرة على أحدث تفشٍ لإيبولا تواجه صعوبات، وسط النزاع المستمرّ في البلاد، بما يشمل القتال بين الجيش الكونغولي و"إم 23".

وأوضح المتحدّث باسم "إم 23" أنّ الفحوص "أكدت تسجيل إصابة جديدة بإيبولا" في مدينة بوكافو عاصمة إقليم جنوب كيفو، مضيفاً أنّ المصاب "قادم من مدينة كيسنغاني" الواقعة في إقليم تشوبو شرقي البلاد، حيث لم تُسجَّل حتى الآن أيّ إصابات في التفشّي الراهن. يُذكر أنّ الجماعة المسلّحة لم تواجه سابقاً تحدّي إدارة تفشّ وبائي خطر من قبيل إيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا خلال نصف القرن الماضي، لكنّها أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنّها ملتزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لاحتواء تفشّي المرض.

وفي بيان، أفاد تحالف نهر الكونغو، الذي يضمّ حركة "إم 23" التي سيطرت في العام الماضي على مساحات واسعة من شرقي البلاد، بأنّ المريض البالغ من العمر 28 عاماً توفي ودُفن وفقاً لإجراءات آمنة، من دون أن يكشف أيّ تفاصيل إضافية عنه أو عن تحرّكاته الأخيرة.

What are the symptoms of #Ebola, and how is the UN responding?



UN News spoke with @WHO’s Emergency Director for Africa about the outbreak and the response underway.https://t.co/WUuhyzmeCw pic.twitter.com/4T8oJYQXh1 — UN News (@UN_News_Centre) May 21, 2026

قيود إيبولا الأميركية تغيّر وجهة طائرة فرنسية

في سياق متصل، جرى تحويل مسار رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" كانت متّجهة إلى ديترويت الأميركية نحو مونتريال الكندية، بعدما صعد راكب آتٍ من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الطائرة في باريس "عن طريق الخطأ"، وذلك وسط قيود على السفر مرتبطة بتفشّي فيروس إيبولا في تلك البلاد، وفقاً لما أعلنته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم الهيئة إنّه "لم يكن ينبغي السماح للراكب بالصعود إلى الطائرة"، أمس الأربعاء، على خلفية قيود الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية التي فرضتها واشنطن للحدّ من احتمالات مخاطر إيبولا. وأضاف المتحدّث، في رسالة إلكترونية إلى الإعلام، أنّ السلطات "اتّخذت إجراءات حاسمة ومنعت الطائرة التي تقلّ ذلك المسافر من الهبوط في مطار ديترويت متروبوليتان وين كاونتي، وحُوّل مسارها إلى مونتريال في كندا".

بدورها، شرحت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" أنّ الراكب مُنع من دخول الولايات المتحدة الأميركية بسبب لوائح جديدة تنصّ على عدم إمكانية المسافرين الوافدين من عدد من الدول، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية، من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية إلا عبر واشنطن.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنّه، ابتداءً من اليوم الخميس في 21 مايو/ أيار 2026، منع جميع المواطنين الأميركيين وكذلك المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة المتّجهين إليها، الذين كانوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو دولة جنوب السودان خلال الأيام الـ21 الأخيرة، من دخول البلاد إلا من خلال مطار "واشنطن دالاس" الدولي، وذلك من أجل إخضاعهم لفحوصات مشدّدة.

من جهته، قال المتحدّث باسم وكالة الصحة العامة الكندية، كريغ كوري، إنّ السلطات الأميركية أبلغت نظيرتها الكندية برفض هبوط الطائرة بسبب القيود المؤقتة المفروضة على السفر. وأوضح كوري أنّ مسؤولاً في الحجر الصحي في الوكالة بمونتريال قيّم حالة المسافر وخلص إلى أنّه لا يعاني من أيّ أعراض تشير إلى عدوى إيبولا. وأضاف أنّ المسافر عاد جوّاً إلى باريس. وتابع كوري، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنّ "رحلة شركة إير فرانس رقم 378 واصلت مع جميع الركاب الآخرين مسارها إلى وجهتها الأصلية في ديترويت".

As of May 21, 2026, all U.S.-bound American citizens and lawful permanent residents (LPRs) who have been present in the Democratic Republic of the Congo, Uganda, or South Sudan within 21 days of arrival in the United States must only enter through Washington Dulles International… pic.twitter.com/8H2Fqeoq0J — TravelGov (@TravelGov) May 21, 2026

الهند تؤجّل قمة أفريقية بسبب تفشّي إيبولا

وفي إطار تداعيات تفشّي إيبولا الراهن، أجّلت الهند والاتحاد الأفريقي قمّة كانت مقرّرة الأسبوع المقبل، ما بين 28 مايو/ أيار 2026 و31 منه، في مدينة نيودلهي. وأفادت وزارة الخارجية الهندية، في بيان، بأنّه "نظراً إلى الوضع الصحي في القارة (الأفريقية)، اتّفق الجانبان على أنّه من الأفضل عقد القمّة الرابعة لمنتدى الهند وأفريقيا في وقت لاحق".

وعبّرت الهند عن استعدادها لـ"المساهمة في الجهود التي تقودها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مواجهة الوضع الصحي المتغيّر". يُذكر أنّ منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنّ خطر استشراء إيبولا المتفشّي في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مرتفع" في وسط أفريقيا و"منخفض" على صعيد العالم. ورجّحت المنظمة أن يكون الفيروس قد بدأ يتفشّى قبل أشهر عدّة، مقدّرة أنّه تسبّب في أكثر من 139 وفاة و600 إصابة محتملة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مطار دلهي الدولي أصدر، اليوم الخميس، إرشادات صحية للمسافرين الواصلين إلى الهند من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك من أوغندا ودولة جنوب السودان المجاورتَين لها.

وفي سياق ما تفرضه أزمة إيبولا المستجدّة على أكثر من صعيد، أُجبرت جمهورية الكونغو الديمقراطية على تغيير خططها استعداداً لبطولة كأس العالم لكرة القدم أو "مونديال 2026" المقرّرة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية، وأعلن متحدّث باسم منتخبها أنّ الفريق اضطرّ إلى إلغاء فعالياته التحضيرية في كينشاسا بسبب تفشّي إيبولا الأخير، على أن يواصل استعداداته في بلجيكا بدلاً من ذلك.

وأوضح المتحدّث لوكالة رويترز أنّ القيود التي فرضتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على السفر، وسط تفشّي فيروس إيبولا الأخير، أجبرت الفريق على تغيير خططه. وكانت المراكز قد أصدرت قراراً يحظر دخول غير الأميركيين الذين كانوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو دولة جنوب السودان في خلال الأيام الـ21 الماضية.

السعودية تؤكد: جاهزة لمواجهة إيبولا بين الحجّاج

ولم تستثن الأزمة الصحية المستجدّة موسم الحجّ الحالي، وقد أكّدت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، اليوم الخميس، متابعتها المستمرّة لمستجدّات تفشّي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بالتنسيق مع المنظمات الصحية الدولية، مشدّدةً على أنّ منظومة الترصّد الوبائي في البلاد جاهزة للتعامل مع أيّ مخاطر صحية محتملة، بما يحفظ صحة المواطنين والمقيمين والحجّاج.

ولفتت الهيئة السعودية إلى أنّ الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشّي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستمرّة منذ يوليو/ تموز من عام 2019، وتشمل وقف منح تأشيرات الدخول للوافدين من المناطق المتأثّرة بالتفشّي خلال الموجة السابقة للفيروس. وأضافت أنّ التقييمات الدورية للمخاطر دفعت في اتّجاه الإبقاء على تلك الإجراءات وتعزيزها في ما يتعلّق بالوافدين من الدول المجاورة لمنطقة التفشّي؛ أوغندا، ودولة جنوب السودان، ورواندا، وبوروندي، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو-برازافيل.

وبيّنت هيئة "وقاية" أنّها رفعت مستوى الاستجابة الصحية في منافذ الدخول، عبر تفعيل فرق الاستجابة، وتعزيز التوعية والإرشادات الصحية للمسافرين الوافدين من المناطق المتأثّرة، والتأكد من جهوزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات المشتبه بها وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، بالإضافة إلى تفعيل المراقبة الوبائية اليومية لمقار الحجّاج الوافدين من الدول المجاورة لمناطق التفشّي.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)