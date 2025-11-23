تفجير المدارس يدفن أحلام سكان شمال غربي باكستان

تشهد مناطق القبائل شمال غربي باكستان تفجيرات تستهدف مدارس وتثير حيرة السكان، خصوصاً أنها تحصل في وقت تحاول فيه أجهزة الأمن اقناعهم بإخلاء منازلهم كي تنفذ عمليات مسلحة واسعة ضد المسلحين. وقد تواصل زعماء مع مسلحي "طالبان باكستان" الذين نفوا تماماً وقوفهم وراء هذه العمليات.

يقول عصمت الله خان كنده بور من سكان منطقة ديرة إسماعيل خان القبلية شمال غربي باكستان لـ"العربي الجديد": "دمّرت الحرب وأعمال العنف الأخيرة كل شيء في المنطقة، ونأسف كثيراً لتفجير مسلحين لا نعرف هوياتهم المدارس على نحوٍ ممنهج من أجل هدم مستقبل المنطقة، وجعل جيلنا المستقبلي يعيش في ظلام بعيداً عن التعليم"، يتابع: "نفت طالبان باكستان التي تنشط في مناطق القبائل ضلوعها في هذه الأعمال، والشرطة والجيش في عجزٍ عن الوصول إلى الجناة، لذا نقول إنّ يداً ثالثة تسعى إلى القضاء على مقومات الحياة في المنطقة كي يتركها السكان، وتبقى مسرحاً لمخططات دموية تنفذها قوى مختلفة".

ويذكر عصمت أن "آخر أعمال تفجير المدارس حصلت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين هاجم مسلحون ليلاً مبنى مدرسة للبنات كان قيد الإنشاء في حي كره بودهه بمنطقة تانك بمقاطعة ديرة إسماعيل خان. وكانت هذه المدرسة مخصّصة لتعليم تلاميذ في المرحلة الابتدائية، وكانت ستحل بدلاً من مدرسة توجد في منزل هش جداً، وموّلت إنشاءها الحكومة المحلية، ورحب السكان بالمشروع المهم لهم، خصوصاً البنات اللواتي كنّ سعيدات جداً. وحين وصلت عملية البناء إلى مرحلتها الأخيرة فُجر المبنى، وأصبح أثراً بعد عين، ودُفنت أحلام أهل المنطقة".

يتابع: "نسأل استناداً إلى تفاصيل عملية التفجير وطريقة تنفيذها، كيف دخل عدد كبير من المسلحين مزودين بكميات من المتفجرات المنطقة من دون أن يتنبه أحد إليهم ومن دون أي رادع، وزرعوها في كل زوايا مبنى المدرسة، وفجروه ثم ذهبوا بكل أريحية من دون أي خوف؟ في حين يوجد مركز للشرطة، وأيضاً قاعدة للجيش في موقع غير بعيد".

يتحدث شيوخ القبائل عن مخطط لإبعادهم عن التعليم، 7 مايو 2025 (الأناضول)

وكان تفجير آخر استهدف مدرسة ثانوية في منطقة لكي مروت بإقليم خيبر بختونخوا المجاورة لديرة اسماعيل خان في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، ما أثار خوف وقلق سكان المنطقة عموماً وذوي الأطفال خصوصاً، علماً أن مبنى المدرسة الذي جرى تفجيره يقع قرب مركز للشرطة التي لم يعرف عناصرها شيئاً عن الحادث إلا بعد حصوله وهروب المسلحين.

ويقول خان أفضل مروت، أحد سكان منطقة ليكي مروت، لـ"العربي الجديد": "هذه الأحداث التي تحصل من دون أي مواجهة مع رجال الأمن تحرمنا من هدوء البال والراحة، وتجعلنا نخاف على أولادنا، كما تدمّر مستقبلنا. واللافت أنها تحدث على بعد أمتار من مركز الشرطة التي يعتقل عناصرها السكان باعتبارهم مشبوهين لدى حصول أي حادث صغير أو كبير، لكن عندما يأتي مسلحون في شاحنة ومعهم متفجرات وأسلحة ويدخلون مبنى مدرسة ويأخذون الحارس ويربطونه في زاوية ثم يزرعون عبوات ناسفة ويفجرونه لا تعرف الشرطة ما حدث ولا أجهزة الاستخبارات. من المستغرب أن معظم هذه الأحداث تحدث قرب مقر جهاز الأمن".

ولا يُعرف عدد المدارس التي فُجرت خلال الفترة الماضية، لكن الناشط الاجتماعي في مقاطعة خيبر القبلية صابر الله خان شينواري يقول لـ"العربي الجديد": "فُجرت ستّ مدارس في خيبر منذ يوليو/ تموز الماضي، وهي فعلياً نصف عدد المدارس في المنطقة باعتبار أن مناطق القبائل تعيش في واقع مختلف في كل النواحي، وقطاع التعليم فيها شبه معدوم، وعدد المدارس قليل جداً، خاصة مدارس البنات اللواتي تتفشى ظاهرة حرمانهم من التعليم، وهي متجذرة بحكم الأعراف والتقاليد السائدة".

ويضيف: "عندما يجري تفجير ستّ مدارس خلال أقل من سنة، فهذه ضربة كبيرة لقطاع التعليم. تفجير المدارس لا يحصل عشوائياً، بل على نحوٍ ممنهج بهدف إخلاء المناطق من سكانها، وهذا لا يحصل في قطاع دون آخر، إذ نرى أن الأسواق تدمّر بصورة متتابعة، وتسقط أحياناً صواريخ على أسواق ومنازل، ويدعو الجيش والمؤسسات الأمنية لاحقاً السكان إلى إخلاء هذه المناطق، لذا تزعم القبائل أن أجهزة الأمن تقف وراء هذه العمليات وليس الجماعات المسلحة التي تبني القبائل علاقات معها، وتعرف بالتالي أنها لا تنفذ هذه الأعمال، بل جهة ثالثة بهدف أن تنفر القبائل من المسلحين والفصائل المسلحة وتغادر المنطقة، خصوصاً أن أجهزة الدولة تعلن بعد كل عملية أن الفصائل المسلحة نفذتها. وفي كل الأحول من يخسر هم القبائل والسكان".