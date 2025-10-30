تغيّر المناخ يُهدّد باندثار مهد الحضارات في العراق

- يواجه العراق تحديات كبيرة في الحفاظ على آثاره التاريخية بسبب التغيرات المناخية، حيث تتسبب الظروف الجوية القاسية وارتفاع ملوحة التربة في تآكل المواقع الأثرية المهمة مثل زقورة أور ومقبرة أور الملكية. - تعاني المواقع الأثرية في بابل القديمة من تهديدات مماثلة، حيث تؤدي مستويات الملوحة العالية إلى تآكل المواد الطينية، وزادت ممارسات الترميم غير الصحيحة من تعرضها للخطر. - يواجه العراق نقصًا في التمويل اللازم لحماية هذه المواقع، مما يجعل التغير المناخي أحدث تحدٍ يهدد التراث الثقافي والزراعي للعراق.

يدقّ المسؤولون العراقيون ناقوس الخطر لإنقاذ آثار مهد الحضارات، إذ يواجه تاريخ يمتد لآلاف السنين خطر الاندثار‭‭‭ ‬‬‬بسبب التآكل الناتج عن تغيّر المناخ الذي يهدد المدن القديمة في جنوب العراق. وتزداد ملوحة التربة بسبب الطقس الجاف والقاسي، مما يُلحق الضرر بالآثار التاريخية في أطلال مدن مثل أور مسقط رأس النبي إبراهيم، وبابل التي كانت في الماضي عاصمة لإمبراطوريات عظيمة.

وسبَّبت بالفعل الكثبان الرملية تدهوُرَ الجانب الشمالي من زقورة أور، وهو معبد هرمي ضخم مدرج كُرّس قبل أكثر من 4000 عام لإله القمر نانا. وقال عبد الله نصر الله، عالم الآثار في دائرة الآثار بمحافظة ذي قار حيث تقع مدينة أور "الغبار والرياح يسببان تآكلاً في الأجزاء الشمالية من البناء".

الملح ينخر في الطوب الأثري

لا يزال هذا المعبد المهيب المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي أحد أفضل الأدلة المصانة للعمارة القديمة في بلاد ما بين النهرين، ويعرض لمحة عن الممارسات الدينية والطقوس المقدسة للإمبراطورية السومرية، حيث ازدهرت إحدى أوائل حضارات العالم. وقال نصر الله: "الطبقة الثالثة متآكلة بسبب العوامل الجوية والتغيرات المناخية، وبدأ الآن التآكل في الطبقة الثانية من الزقورة".

وعلى مسافة قريبة، تنخر رواسب الملح في الطوب اللبن الذي يشكل مقبرة أور الملكية، التي اكتشفها عالم الآثار البريطاني السير ليونارد وولي في عشرينيات القرن الماضي. وهي الآن مُعرضة لخطر الانهيار. وقال الدكتور كاظم حسون المفتش في دائرة الآثار بذي قار: "هذه الأملاح ظهرت نتيجة الاحتباس الحراري وتغير المناخ مما أدى إلى تدمير أجزاء مهمة من المقبرة". وأضاف حسون "هذه الأملاح ستتسبب في انهيارات تامة".

ويواجه العراق ارتفاعاً في درجات الحرارة وموجات جفاف شديدة زادت من مستويات الملوحة في جنوبه، حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات العظيمان عند اقترابهما من الخليج. وفي أعالي نهر الفرات، تتعرض المواقع الأثرية لبابل القديمة لخطر أيضاً. وصرح الدكتور منتصر الحسناوي المدير العام لوزارة الثقافة والسياحة العراقية لرويترز بأن هذه المواقع في حاجة ماسة إلى الاهتمام والترميم، لكن نقص التمويل لا يزال يشكل تحدياً.

وعانى العراق بالفعل عقوداً من الحروب التي هددت معالمه التاريخية - من الحرب مع إيران في الثمانينيات، إلى حرب الخليج في أوائل التسعينيات، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وما تلاه من موجات عنف، إلى جانب صعود تنظيم داعش وسقوطه.

لكن أحدث تحدٍّ يواجه العراق حالياً هو التغير المناخي الذي يبدل النظام البيئي بأكمله في البلاد ويعرض المستقبل الزراعي للخطر ويهدد كذلك بصمة العراق التاريخية. وتهدد مستويات الملوحة العالية في مدينة بابل التاريخية المواد الطينية المستخدمة في بناء الأبنية القديمة، والتي لا تزال الرسومات السومرية المُتقنة واضحة عليها.

وذكر الحسناوي أن هذه المواد تم استخراجها مباشرة من الأرض التي كانت معدلات الملوحة فيها قليلة في ذلك الوقت، مما كان من المفترض أن يجعلها أقل عرضة لتغير المناخ. لكن ممارسات الترميم غير الصحيحة في العقود السابقة جعلت الأبنية القديمة أكثر عرضة للخطر. وأدى ارتفاع معدلات الملوحة إلى الحاجة إلى إعادة ترميم ما تم إفساده. وقال الحسناوي: "الآن مشكلة التملح تزيد بالمياه السطحية وبالتالي بالمياه الجوفية... والنتيجة ستعمل على اندثار كثير من المدن التي ما زالت تحت التراب".

(رويترز)