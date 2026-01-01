- أعلن محافظ حلب عن أولوية ملف المخيمات في شمال حلب لعام 2026، مع التركيز على تحسين ظروف النازحين وتمكينهم من العودة إلى قراهم، وذلك بعد جولة في المخيمات المتضررة من العاصفة الثلجية. - يعاني النازحون من فجوة بين الوعود والواقع، حيث يشتكون من نقص المساعدات واستمرار الظروف الصعبة، مع تأكيدات من السكان على عدم كفاية المساعدات وارتفاع تكاليف التدفئة. - تتفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات مع تراجع الدعم، حيث يعيش الآلاف في مساكن مؤقتة تفتقر إلى مقومات الحياة، وسط تساؤلات حول إمكانية تنفيذ التعهدات بحلول 2026.

أعلن محافظ حلب عزام الغريب أنّ ملف المخيمات في شمال حلب، شمالي سورية، سيكون على رأس أولويات العمل خلال عام 2026، متعهداً بإنهاء هذا الواقع القاسي وتمكين الأهالي من العودة إلى قراهم ومدنهم، وذلك عقب جولة ميدانية أجراها في عدد من المخيمات المتضررة من العاصفة الثلجية الأخيرة.

وقال الغريب عبر منشور على "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنه زار مخيمات "العز والكرامة"، شمال حلب، حيث يعيش آلاف النازحين في ظروف وصفها بـ"القاسية"، والتي ازدادت سوءاً بعد العاصفة الثلجية، مشيراً إلى أن المحافظة باشرت منذ بداية المنخفض الجوي بتنفيذ خطة استجابة طارئة شملت تسيير قوافل مساعدات إلى عدد من المخيمات، وتضمنت مواد للتدفئة وخدمات أساسية.

وأضاف المحافظ أن الجهات المحلية تعمل على "حشد كل الإمكانات المتاحة" عبر إدارة التعاون الدولي، ومديرية الشؤون الاجتماعية، ومديرية الطوارئ والكوارث، إضافة إلى حملة "حلب ست الكل"، بهدف تأمين مستلزمات الشتاء للنازحين المقيمين في المخيمات، وأكد أن إنهاء واقع المخيمات بات "عهداً واضحاً" قطعته المحافظة على نفسها، لافتاً إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن "توجيهات عليا"، وواصفاً ما أعلنه بأنه "وعد ومسؤولية" سيتم الالتزام بها خلال العام الجاري.

في المقابل، لا تخفي تصريحات المسؤولين حجم الفجوة مع الواقع الذي يعيشه النازحون، ويقول محمد مصطفى، وهو نازح من ريف حلب الشمالي ويقيم في أحد مخيمات المنطقة منذ أكثر من سبع سنوات، لـ"العربي الجديد": "كل شتاء نسمع الوعود نفسها، لكن الخيام ما زالت تغرق بالمياه، والبرد لا يرحم أطفالنا، العاصفة الأخيرة دمّرت عدداً من الخيام، وما وصلنا من مساعدات تمثلت ببضعة أكياس من البيرين (بقايا من عصر الزيتون) لا يكفي سوى لأيام قليلة".

بدورها، توضح نجاح الرجب، وهي أرملة تعيل أربعة أطفال وتقيم في أحد مخيمات عفرين، شمال حلب، أن التدفئة ما زالت الهم الأكبر الذي يثقل كاهل العائلات مع كل شتاء، مشيرة إلى أن ما جرى تداوله عن تقديم مساعدات لا يعكس واقع المخيمات. وتضيف في حديث لـ"العربي الجديد": "منذ أكثر من عام لم تصلنا أي مساعدات، لا وقود ولا مواد إغاثية، نعتمد على أنفسنا بما تيسر، ومع غلاء الحطب وانعدام أي مصدر دخل، نجبر أحياناً على إشعال البلاستيك وبقايا القمامة للتدفئة، رغم ما يسببه ذلك من روائح خانقة وأمراض للأطفال".

وتتابع الرجب أن العاصفة الثلجية الأخيرة فاقمت معاناتهم، إذ تسربت المياه إلى داخل الخيمة، وبللت الأغطية القليلة المتوافرة، مضيفة: "أطفالي ينامون بملابسهم الشتوية، وأحياناً لا ننام من شدة البرد داخل الخيمة أو اقتلاعها في أي لحظة، نحن نعيش في قلق دائم وكل ما نريده هو الأمان والدفء".

وحول الحديث الرسمي عن إنهاء واقع المخيمات والعودة إلى القرى، تقول الرجب: "الحديث عن العودة جميل، لكنه بعيد عن الواقع، بيوتنا مدمرة بالكامل، ولا نملك المال لإعادة بنائها، ولا أحد يقدم لنا دعماً حقيقياً، كيف نعود وإلى أين، نحن عالقون هنا منذ سنوات، والوعود تتكرر، لكن حياتنا لم تتغير".

ويأتي تصريح محافظ حلب في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في مخيمات شمال سورية، حيث يعيش مئات آلاف النازحين في مساكن مؤقتة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وسط تراجع ملحوظ في الدعم الإنساني خلال العامين الأخيرين، وتحول أولويات كثير من المنظمات نحو مناطق أخرى.

وكانت العاصفة الثلجية الأخيرة قد تسببت بأضرار واسعة في عشرات المخيمات، شملت انهيار خيام، وانقطاع طرق ترابية، ورغم إعلان خطط استجابة متكررة من الجهات المحلية، يشير نازحون إلى أن هذه الخطط غالباً ما تبقى "إسعافية ومؤقتة"، ولا تلامس جوهر المشكلة المرتبط بغياب حلول سكنية دائمة، وإعادة إعمار حقيقية تتيح عودة آمنة للنازحين. وبينما يؤكد المسؤولون أن عام 2026 سيكون مفصلياً في إنهاء ملف المخيمات، يبقى السؤال مطروحاً لدى قاطنيها: هل ستتحول هذه التعهدات إلى خطوات عملية ملموسة، أم تضاف إلى سجل طويل من الوعود المؤجلة؟