"تعليم الظلّ" في تونس... آلاف الدولارات لحجز مقعد جامعي

- تتحول الدروس الخصوصية في تونس إلى عبء مالي كبير على الأسر، حيث تصل كلفتها لتلميذ البكالوريا إلى 15 ألف دينار سنوياً، مما يضطر الأسر لتقليص نفقاتها الأساسية أو الاقتراض لتغطية التكاليف. - أصبحت الدروس الخصوصية ضرورة اجتماعية، مما يعمق الفوارق الطبقية ويهدد تكافؤ الفرص في التعليم، حيث يتمكن أبناء الأسر الميسورة من متابعة حصص مكثفة، بينما يكتفي أبناء الأسر محدودة الدخل بالدروس المدرسية التقليدية. - يدعو ممثلو المنظمات المدنية إلى إصلاح المدرسة العمومية لتحسين جودة التعليم وتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، حيث يتلقى أكثر من 1.5 مليون تلميذ دروساً خصوصية بتكلفة تصل إلى ثلاثة مليارات دينار سنوياً.

مع اقتراب موعد امتحانات البكالوريا في تونس، تتحوّل الدروس الخصوصية إلى عبء ثقيل على آلاف الأسر التي تجد نفسها مضطرة لتخصيص جزء كبير من دخلها لتأمين فرص أفضل لأبنائها في امتحان يُعتبر بوابة العبور إلى الجامعة. وبينما تتصاعد أسعار الحصص الفردية والجماعية بشكل لافت خلال شهرَي إبريل/نيسان ومايو/أيار، تحذّر جمعيات مدنية وخبراء اجتماعيون من أنّ "تعليم الظلّ" بات يعمّق الفوارق الطبقية، ويهدّد مبدأ تكافؤ الفرص داخل المدرسة العمومية.

وقدّرت جمعيات مدنية تونسية كلفة إنفاق الأسرة الواحدة على الدروس الخصوصية لتلميذ البكالوريا بنحو 15 ألف دينار سنوياً (أكثر من خمسة آلاف دولار أميركي)، ما يعادل قرابة عشرة أضعاف متوسط الأجر الشهري للموظفين. وأن الجزء الأكبر من هذه النفقات يُضخّ في الأسابيع الأخيرة التي تسبق الامتحانات، مع احتدام سباق المراجعة وحصص التركيز النهائي.

يقول منير بن سالم إنّه اضطرّ إلى تقليص نفقات أساسية لتوفير تكاليف الدروس لابنته المترشحة لشهادة البكالوريا. ويوضح لـ"العربي الجديد" أن "الإنفاق على الدروس الخصوصية بات يشبه سباقاً مرهقاً بين العائلات، إذ كلما اقترب موعد الامتحان ارتفعت الأسعار، وبعض الأساتذة يضاعفون التعرفات في شهر مايو بحجة الضغط وكثرة الطلب. تتابع ابنتي دروساً في مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغة الإنكليزية، إلى جانب حصص مراجعة جماعية في نهاية كل أسبوع، ما جعل الكلفة الشهرية تتجاوز قدرة الأسرة".

ولا تختلف معاناة أمينة الورتاني كثيراً، وهي أم لتلميذ البكالوريا. وتقول إنّ "الدروس الخصوصية تحوّلت من خيار إلى ضرورة اجتماعية، والتلميذ الذي لا يتابع حصصاً إضافية يشعر بأنه متأخر عن زملائه. بعض المدرّسين يركّزون على الجوانب العامة، فيما يمنحون في الدروس الخاصة تمارين نموذجية وأساليب للإجابة ترفع حظوظ النجاح، ما يدفع الأولياء إلى الإنفاق مهما كانت الظروف".

ويؤكد متابعون للشأن التربوي أنّ السوق الموازية للتعليم توسعت خلال السنوات الأخيرة، مستفيدةً من تراجع مستوى المدرسة العمومية نتيجة الاكتظاظ. وبحسب رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني، باتت الدروس الخصوصية اقتصاداً قائماً يُدرّ الملايين سنوياً، خارج أي رقابة فعلية على الأسعار أو جودة الخدمات.

ويقول الزهروني لـ"العربي الجديد": "نقدّر معدل إنفاق الأسرة الواحدة على الدروس الخصوصية لتلميذ البكالوريا بنحو 15 ألف دينار، وهذه الكلفة ترتفع في المدن الكبرى وبعض الجهات التي تتميّز بارتفاع القدرة الإنفاقية للمواطنين، غير أنّها تخلق هوّة كبيرة في فرص التعليم بين التلاميذ، وتعمّق التفاوت الاجتماعي وحظوظ الارتقاء في السلم الاجتماعي الذي طالما كان التعليم قاطرته".

لا يملك جميع الطلاب كلفة الدروس الخصوصية، تونس، 8 يونيو 2022 (ياسين محجوب/Getty)

ويضيف: "الظاهرة لم تعد مرتبطة فقط بالتلاميذ المتعثرين دراسياً، بل صارت تشمل حتى المتفوقين الذين يسعون إلى تحسين معدلاتهم للالتحاق بالاختصاصات الجامعية المطلوبة، مثل الطب والهندسة والإعلام. ثقافة الدروس الخصوصية ترسّخت في المجتمع التونسي لدرجة أنّ الكثير من الأسر تعتبرها جزءاً ثابتاً من مصاريف التعليم، تماماً مثل الكتب والأدوات المدرسية، والخطورة تكمن في اتّساع الهوّة بين أبناء العائلات، إذ يتمكن البعض من متابعة حصص يومية مكثفة مع أفضل المدرّسين، بينما يكتفي أبناء الأسر محدودة الدخل بالدروس المدرسية التقليدية. هذا الوضع يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق، ويُحوّل النجاح في الامتحانات الوطنية تدريجياً إلى مسألة مرتبطة بالقدرة المالية أكثر من الكفاءة".

وتتزامن هذه الضغوط مع وضع اقتصادي صعب تعيشه تونس، حيث تواجه الأسر ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف المعيشة وتراجعاً في القدرة الشرائية. ويؤكد خبراء أنّ الإنفاق على التعليم أصبح يستنزف ميزانيات العائلات، لا سيّما خلال فترات الامتحانات، ما يدفع بعض الأسر إلى الاقتراض أو الاستدانة لتغطية المصاريف.

في المقابل، يدافع بعض المدرّسين عن ارتفاع التعرفات، معتبرين أنّ الدروس الخصوصية تتطلب ساعات إضافية من التحضير والعمل، وأنها باتت بالنسبة إلى كثير منهم مورداً أساسياً في ظل تآكل الأجور بفعل التضخم. ويقول أستاذ رياضيات في أحد المعاهد الثانوية بالعاصمة، إنّ الطلب يرتفع بشكل كبير قبيل الامتحانات، ما يفرض ضغطاً زمنياً وتنظيمياً كبيراً على الأساتذة، مشيراً إلى أن بعض الحصص تمتد لساعاتٍ متأخرة من الليل.

ويدعو ممثلو المنظمات المدنية إلى معالجة جذور الأزمة عبر إصلاح المدرسة العمومية وتحسين جودة التعليم داخل الأقسام، حتى لا يضطرّ التلميذ إلى البحث عن مدرسة مُوازية خارج أسوار المعهد. ويرى هؤلاء أنّ استمرار الاعتماد المكثف على الدروس الخصوصية يهدّد بتقويض الثقة في المنظومة التعليمية الرسمية، ويكرّس شعوراً متزايداً لدى الأسر بأنّ النجاح الدراسي لم يعد مضموناً إلا بالدفع أكثر.

وفي عام 2024 كانت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قد أعلنت أنّ ما يزيد عن 1,5 مليون تلميذ يدرسون في المرحلتين الابتدائية والثانوية يتلقون دروساً خصوصية على امتداد ثمانية أشهر تصل كلفتها إلى ثلاثة مليارات دينار أي ما يقارب مليار دولار، وذلك بمعدل إنفاق للتلميذ الواحد في حدود 240 ديناراً أي ما يعادل 77 دولاراً شهرياً. وأثارت تلك الأرقام جدلاً بشأن تصاعد أعباء الدراسة على الأسر التونسية رغم مجانية التعليم الحكومي.