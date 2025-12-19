تعليق قرعة "غرين كارد" بتوجيهات من ترامب

- أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم عن تعليق برنامج قرعة "غرين كارد" بناءً على توجيهات الرئيس ترامب، بعد استخدام المشتبه به في حادثة إطلاق النار بجامعة "براون" لهذا البرنامج لدخول الولايات المتحدة. - يُشتبه في أن كلاوديو نيفيش فالينتي، مواطن برتغالي، نفذ هجومًا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، قبل أن يُعثر عليه منتحرًا. - يُمنح برنامج "غرين كارد" سنويًا 55 ألف تصريح إقامة دائمة لأفراد من دول ذات معدلات هجرة منخفضة، مع اشتراطات تعليمية وتدقيق أمني.

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أنّ الرئيس دونالد ترامب وجّه بتعليق قرعة "غرين كارد"، أي تصريح الإقامة الدائمة في البلاد، مشيرةً إلى أنّها استُخدمت من قبل المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق نار في جامعة "براون" بولاية رود آيلاند شمال شرقي الولايات المتحدة الأميركية. ويأتي ذلك بعد أيام من تجميد إدارة ترامب كلّ القرارات المتعلقة باللجوء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

ويُشتبه في أنّ كلاوديو نيفيش فالينتي؛ مواطن برتغالي يبلغ من العمر 48 عاماً، اقتحم مبنى في جامعة "براون" يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وفتح النار على طلاب كانوا يخضعون لامتحانات، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخصَين وإصابة تسعة بجروح. كذلك اتّهم بقتل أستاذ في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا (إم آي تي) بعد يومَين.

ونشرت وزيرة الأمن الداخلي تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيها أنّ نيفيش فالينتي دخل إلى الولايات المتحدة الأميركية من خلال برنامج تأشيرة هجرة التنوّع "دي في 1" في عام 2017، وقد مُنح تصريح إقامة دائمة في البلاد. أضافت نويم أنّ "بناءً على توجيهات من الرئيس (دونالد) ترامب" تطالب دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية بوقف برنامج "دي في 1"، وذلك "لضمان عدم تعرّض مزيد من الأميركيين إلى الأذى بسبب هذا البرنامج الكارثي".

وتابعت المسؤولة الأميركية أنّ "لم يكن ينبغي السماح لهذا الشخص الفظيع بأن يدخل إلى بلادنا قطّ". وكانت الشرطة الأميركية قد أفادت، مساء أمس الخميس، بأنّه عُثر على نيفيش فالينتي جثّةً هامدةً بعدما أقدم على الانتحار، علماً أنّ عملية البحث عنه استمرّت لأيام عدّة.

ويمنح برنامج قرعة "غرين كارد" الأميركي ما يصل إلى 55 ألف تصريح إقامة دائمة سنوياً لأفراد من "بلدان بمعدّلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة الأميركية"، بحسب ما تُبيّن وزارة الخارجية. ومن أجل التأهّل للدخول في القرعة، يُشترَط على المتقدّمين بأن يكونوا قد أنهوا دراستهم الثانوية على أقلّ تقدير أو حصلوا على عامَين من التدريب أو الخبرة في سوق العمل. كذلك يخضع هؤلاء لعملية تدقيق تتضمّن مقابلات معهم.

(فرانس برس، العربي الجديد)