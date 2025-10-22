تعليق الدوام المدرسي في السويداء بين تأييد وتحفّظ

- علّقت مديرية التربية في السويداء الدوام المدرسي بسبب التوترات الأمنية وتحذيرات من خطر الطائرات المسيّرة، مما أثار جدلاً بين الأهالي والمدرسين حول تأثير القرار على التعليم. - القرار جاء استجابة لتوصيات أمنية بعد حوادث خطرة، وهو مؤقت ولا يلغي العملية التعليمية، مع دراسة إطلاق منصات دعم بديلة واستمرار امتحانات الشهادة الثانوية. - شهدت السويداء احتجاجات للمطالبة بصرف الرواتب وضمان حق التعليم، وسط غياب حلول عملية من الجهات الحكومية، مع استمرار مطالب الأهالي بإعادة النظر في القرار.

في خطوة مفاجئة، أعلنت مديرية التربية في محافظة السويداء جنوبي سورية، صباح اليوم الأربعاء، تعليق الدوام في كلّ المدارس والمعاهد "حتى إشعار آخر"، في ظلّ تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. والقرار، الذي جاء بعد تحذيرات من "الحرس الوطني" (القوة المحلية المسيطرة في المحافظة) حول "خطر الطائرات المسيّرة"، أثار جدالاً واسعاً، وسط انقسام في الشارع التربوي بين من يرى فيه إجراءً ضرورياً لحماية الطلاب، وآخرين وصفوه بأنّه "تهرّب من مسؤولية التعليم"، مع تضارب المواقف بين الأهالي والمدرّسين.

لا تُخفي عائلات عدّة في السويداء ارتياحها إزاء قرار تعليق الدوام، المتّخذ اليوم. وتقول المواطنة السورية رولا سالم، أمّ لطفلة في الصف الرابع الابتدائي، لـ"العربي الجديد": "كنّا نعيش في السويداء حالة رعب كلّ صباح. في الأيام الماضية، كانت أصوات الانفجارات قريبة جداً، وكنت أتردّد كثيراً قبل إرسال ابنتي إلى المدرسة". تضيف: "القرار تأخّر، لكنّه يأتي، على الأقلّ، ليمنحنا شعوراً بالأمان المؤقت".

في المقابل، يبدو مدرّسو السويداء أقلّ ترحيباً بالقرار. ويرى مدرّس اللغة العربية وسيم زين الدين، في إحدى مدارس ريف السويداء الشرقي، أنّ "قرار تعليق الدوام ليس حلاً، بل هو تأجيل للمشكلة". ويشرح لـ"العربي الجديد" أنّ "التعليم لا يُوقَف بهذه الطريقة، خصوصاً أنّنا نعاني في الأساس من فاقد تعليمي كبير منذ عامَين"، مضيفاً أنّ "الأَولى كان البحث عن حلول بديلة، وليس تعليق كلّ شيء". ويتساءل عن دور مديرية التربية في السويداء في التعامل مع الأزمات؛ "أين الخطط البديلة؟ ولماذا لا يتوفّر تعليم عن بُعد؟ أم يجب أن يظلّ مصير طلاب السويداء رهناً بالحالة العسكرية؟".

وكانت مديرية تربية السويداء قد أصدرت بياناً رسمياً، جاء فيه: "بناءً على ما ورد في بيان الحرس الوطني، وما تضمّنه من معلومات مؤكدة حول قيام القوات الحكومية باستخدام الطائرات المسيّرة في تنفيذ عمليات عدائية، استهدف بعضها مناطق مأهولة تقع على مقربة من المدارس، بما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة وسلامة أبنائنا الطلاب، فإنّ مديرية تربية السويداء تعلن تعليق الدوام المدرسي في كلّ المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة اعتباراً من صباح الأربعاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على أمن وسلامة الطلاب والكوادر التعليمية". وأوضحت المديرية أنّ هذا التعليق لا يشمل امتحانات الشهادات الرسمية، مشدّدةً على "ضرورة متابعة الطلاب لتحضيراتهم الدراسية بشكل جاد، على أمل استئناف العملية التعليمية قريباً عند تحسّن الظروف الأمنية".

في هذا الإطار، يوضح المسؤول الإعلامي في مديرية تربية السويداء ملهم علم الدين لـ"العربي الجديد" أنّ قرار تعليق الدوام المدرسي جاء "استجابةً مباشرةً لتوصيات لجان أمنية وعسكرية، وبعد رصد عدد من الحوادث الخطرة بالقرب من المدارس في الأيام الماضية". ويضيف: "نحن أمام مشهد أمني لا يمكن التغاضي عنه. سلامة الطلاب والكادر التربوي أولوية قصوى"، ويتابع "نؤكد أنّ القرار مؤقت ولا يعني بأيّ حال من الأحوال إلغاء العملية التعليمية".

ويشير علم الدين إلى أنّنا "في الوقت الراهن، ندرس إمكانية إطلاق منصات دعم بديلة لضمان استمرارية التعليم في حال طال أمد التعليق". ويبيّن من جهة أخرى أنّ امتحانات الشهادة الثانوية "سوف تجري في موعدها المقرّر في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل (حتى 27 منه)، ما لم تطرأ ظروف قاهرة تحول دون ذلك"، داعياً الطلاب إلى متابعة الدراسة والاستعداد لهذه الامتحانات "بكل الوسائل المتاحة". يُذكر أنّ قرار إجراء هذه الامتحانات التي أعلنته مديرية تربية السويداء في خطوة لإنقاذ العام الدراسي الماضي بالنسبة إلى طلاب الثانوية العامة، لم يحظَ بموافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم السورية.

وكان عدد من الطلاب والمدرّسين قد نظّموا وقفات احتجاجية في الأسابيع الماضية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة السويداء للمطالبة بصرف الرواتب المتوقّفة منذ أشهر، وبضمان "حقّ التعليم المكفول دستورياً"، غير أنّ الاستجابة بقيت محدودة.

وتقول مدرّسة الفلسفة ميساء الزعبي، التي شاركت في إحدى تلك الوقفات، لـ"العربي الجديد" إنّ "المشكلة ليست في القرار الأخير فحسب، بل في تراكم الأزمات، من دون أيّ معالجة حقيقية من قبل الجهات الحكومية". وتساءلت: "هل يُعقَل أن يعمل المدرّس من دون راتب، وأن يُطلب الاستعداد لامتحانات من دون أن يتدرّب الطلاب عليها بصورة كافية؟"، مشيرةً إلى أنّ "هذا استخفاف بمنظومة التعليم كلّها".

ووسط هذا الواقع المعقّد والآراء المختلفة، يغيب الحديث عن بدائل عملية فيما تتكثّف مطالب الأهالي بإعادة النظر في القرار، خصوصاً في المناطق التي لا تشهد خروقات أمنية مباشرة. وتتمسّك مديرية التربية في السويداء بموقفها، مؤكدةً أنّ "القرار مرهون بتطوّرات الحالة الأمنية"، في حين يشكو كثيرون من طلاب السويداء ومدرّسيها من أنّهم "يدفعون مرّة أخرى ثمن التجاذبات السياسية والميدانية، بلا ضوء في نهاية النفق".

تجدر الإشارة إلى أنّه على الرغم من حساسية القرار وخطورته على مستقبل آلاف الطلاب، لم تُصدر وزارة التربية والتعليم في دمشق أيَّ تعليق رسمي حتى كتابة هذا التقرير. كذلك لم تُعلّق على الشكاوى المتكررة على خلفية انقطاع رواتب كوادر المؤسسات التربوية، أو على مطالب توفير حلول تعليمية بديلة في المناطق الخارجة عن السيطرة أمنياً.