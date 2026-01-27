تعليق الدراسة لمدة يومين في الجزائر بسبب الرياح

- علّقت الجزائر الدراسة في 51 محافظة، بما في ذلك العاصمة، لمدة يومين بسبب رياح قوية تصل سرعتها إلى 120 كلم/ساعة، مما يؤثر على الطيران والنقل. - أُرجئت احتفالية كبيرة في بشار بإشراف الرئيس تبون بسبب الظروف الجوية، حيث كان من المقرر بدء استغلال منجم الحديد (غار جبيلات)، ثالث أكبر منجم حديد عالميًا. - أغلقت السلطات الفضاءات العامة وأصدرت توصيات للمواطنين بتوخي الحذر، مثل تثبيت الأجسام المعدنية وتجنب الأماكن المرتفعة، لحماية السلامة العامة.

أعلنت السلطات الجزائرية تعليق الدراسة لمدة يومين في 51 محافظة، بداية من غد الأربعاء، بسبب الأحوال الجوية والتحذيرات المشددة التي أصدرتها هيئة الرصد الجوي بشأن هبوب رياح قوية. وأفاد بيان لوزارة التربية بأنه تقرر تعليق الدراسة في جميع المستويات التعليمية يومي الأربعاء والخميس في 51 محافظة، بينها العاصمة الجزائرية وعدد من ولايات الشمال، وفي قسنطينة، شرقي الجزائر، ووهران وتلمسان في غربي البلاد، وغيرها.

وجاء هذا القرار تبعا للبرقية التحذيرية التي أصدرتها وزارة الداخلية، بناء على النشرة الجوية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح قوية تصل إلى 120 كلم في الساعة منذ مساء اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل.

وقد تعيق هذه الوضعية المناخية حركة الطيران والنقل في عدد من المناطق، ودفعت الرئاسة الجزائرية إلى إرجاء الاحتفالية الكبيرة التي كان من المقرر أن يشرف عليها في منطقة بشار، جنوب غربي البلاد، الرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة بدء استغلال منجم الحديد (غار جبيلات)، الذي يعد ثالث أكبر منجم حديد في العالم، حيث يتعين أن تبقى السلطات العليا في العاصمة لمتابعة أي تطورات تخص الوضعية المناخية.

وقررت سلطات العاصمة الجزائرية غلق كل الفضاءات الغابية والمتنزهات العمومية بصفة مؤقتة. ووزعت مصالح الحماية المدنية حزمة توصيات، دعت من خلالها المواطنين إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة، والسائقين إلى التقليل من السرعة مهما كان نوع المركبة لشدة الرياح وانعدام الرؤية بسبب تطاير الغبار، وحثت على تثبيت الأجسام المعدنية القابلة للتطاير الموضوعة على الشرفات وأسطح المنازل، وتجنب العمل في الأماكن المرتفعة المكشوفة والمعرضة للرياح لتفادي السقوط، وتجنب الوقوف أمام ورشات العمل والبنايات قيد الإنجاز، وعدم وضع الرضع أمام زجاج النوافد والشرفات وبجانبها، كما دعت إلى تجنب الخروج بدون سبب خاصة كبار السن والأطفال.