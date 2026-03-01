- أعلنت وزارة التربية السورية تعليق الدوام المدرسي في محافظات القنيطرة، درعا، والسويداء بسبب التطورات العسكرية الناتجة عن الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، مما أثار توترًا في المنطقة. - أغلقت الهيئة العامة للطيران المدني المجال الجوي السوري لمدة 24 ساعة لضمان سلامة الحركة الجوية، بينما استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغات عن سقوط حطام صواريخ دون تسجيل إصابات. - حذر الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من الأجسام الغريبة، مع توجيهات بالاحتماء داخل المباني عند سماع الانفجارات، وسط مخاوف الأهالي من سقوط صواريخ.

أعلنت وزارة التربية السورية تعليق الدوام المدرسي في جميع المدارس الواقعة في محافظات القنيطرة، درعا، والسويداء، جنوبي سورية، اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، على خلفية التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة نتيجة الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك على إيران، الذي تسبب في حالة من الترقب في محافظات الجنوب السوري، وسط أجواء مشحونة بالتوتر، ومخاوف من استمرار الانفجارات في السماء السورية.

وقالت الوزارة في تعميم نشرته، السبت، عبر معرفاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إن القرار جاء "بناءً على الأوضاع السائدة وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب والكوادر التعليمية"، داعية المديريات في المحافظات الأخرى إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة والحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس".

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إغلاق المجال الجوي السوري أمام حركة الطائرات، إضافة إلى وقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات المحلية لمدة 24 ساعة، بدءاً من الساعة 00:00 صباح الأحد بتوقيت دمشق، لضمان سلامة الحركة الجوية ومتابعة التطورات باستمرار.

كما استجابت فرق الدفاع المدني بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لبلاغات عن سقوط حطام صواريخ، السبت، في محافظات الجنوب السوري، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية. وقالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الطوارئ وإدارة الكوراث لـ"العربي الجديد" إن فرقها استجابت لبلاغات عن سقوط حطام صواريخ نتيجة الأحداث العسكرية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، ومنها بلاغ عن سقوط بقايا صاروخ في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي الغربي، دون تسجيل أي أضرار، كما سجل سقوط بقايا صاروخ في أطراف قرية صَنَع الحمّام بريف درعا الشمالي الشرقي، دون تسجيل أي أضرار، وسقوط بقايا صاروخ آخر في أطراف قرية شبرق بمنطقة حوض اليرموك، وبقايا صاروخ في أطراف قرية الرفيد بمحافظة القنيطرة، دون تسجيل أي أضرار.

وحذر الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من أي أجسام غريبة أو حطام، والاحتماء داخل المباني عند سماع أصوات انفجارات، والابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة، مع الإبلاغ عن أي حريق أو جسم مشبوه للجهات المختصة.

وحول تعطيل المدارس وتسجيل سقوط عدة صواريخ في الجنوب السوري قال أحمد أبو بهاء، من أهالي درعا، لـ"العربي الجديد" إن هناك مخاوف لدى الأهالي من سقوط أي صواريخ، وأضاف أن "قرار تعليق الدوام كان متوقعاً، لكنه يبقى صعباً علينا كأهالي. نحن نحاول شرح الأمر للأطفال ليشعروا بالأمان، لكن الخوف حاضر دائماً".

من جانبه، قال نور الحسين، من أهالي مدينة القنيطرة المحاذية للحدود مع إسرائيل، إن المنطقة الحدودية تشهد استنفاراً كبيراً من قوات جيش الاحتلال منذ ليلة أمس وتظهر من حركة الآليات الكثيفة على الحدود، مضيفاً أن حركة الأهالي بالمقابل ضعيفة، وهناك مخاوف من سقوط صواريخ إيرانية أو شظايا الصواريخ الإسرائيلية فوق المنازل. وأشار في الوقت ذاته إلى أن فريقاً من الدفاع المدني طلب من الأهالي، اليوم الأحد، عدم الاقتراب من أي جسم من مخلفات الحرب و"الابتعاد قدر الإمكان عن المناطق المكشوفة"، وهناك التزام من الأهالي بهذه التوجيهات.