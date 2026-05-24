- ألقت السلطات الأمنية في تعز القبض على المتهم الرئيسي في اغتيال موظف الصليب الأحمر حنا لحود بعد ثمانية أعوام من الحادثة، وكشفت عن ارتباطه بجماعات متشددة ومشاركته في جرائم إرهابية أخرى. - تمكنت الحملة الأمنية من القبض على عدد من المتورطين في عمليات اغتيال وتفجيرات استهدفت محافظات تعز وعدن ولحج وأبين، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار. - أثارت جريمة اغتيال حنا لحود إدانات دولية واسعة، وسط تحذيرات من المخاطر التي تواجه المنظمات الإنسانية في ظل الانفلات الأمني في اليمن.

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، اليوم الأحد، إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في قضية اغتيال موظف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللبناني حنا لحود، بعد نحو ثمانية أعوام من وقوع الحادثة التي أثارت حينها تنديداً دولياً واسعاً.

وقال مركز الإعلام الأمني في تعز، في بيان، إن الحملة الأمنية المشتركة في مديرية الشمايتين تمكنت من تنفيذ عملية القبض عقب متابعة ورصد دقيقين، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن ضبط المتهم الرئيسي في القضية، إلى جانب الكشف عن ارتباطه بجماعات متشدّدة ومشاركته في عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى.

وأضاف البيان أن الحملة الأمنية تمكّنت خلال الفترة الماضية من القبض على عدد من المشاركين والمتورطين في تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات استهدفت محافظات تعز وعدن ولحج وأبين خلال الأعوام الماضية، مؤكداً استمرار الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون وترسيخ الأمن والاستقرار.

وكان حنا لحود قد قتل في إبريل/نيسان 2018 إثر هجوم مسلح استهدف سيارة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة ميلات بالضباب غربي مدينة تعز، أثناء توجهه ضمن مهمة إنسانية، في واحدة من أبرز الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني في اليمن.

وأثارت الجريمة حينها إدانات محلية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من تزايد المخاطر التي تواجه المنظمات الإنسانية والعاملين في الإغاثة جرّاء الانفلات الأمني واتساع رقعة الصراع في البلاد.

وتشهد محافظة تعز منذ سنوات أوضاعاً أمنية معقدة نتيجة الحرب المستمرة في اليمن، وتكرار حوادث الاغتيالات والتفجيرات، رغم الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات المحلية والأجهزة العسكرية لتعقب المطلوبين وتعزيز الاستقرار في المحافظة.