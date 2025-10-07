- فاز فريد رامسديل بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 مع ماري إي. برونكو وشيمون ساكاغوتشي لأبحاثهم حول التحكم في الجهاز المناعي، لكن تعذّر إبلاغه بسبب انقطاعه عن الاتصالات خلال رحلة مشي في الطبيعة. - اكتشف الفائزون الخلايا التائية التنظيمية التي تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة الجسم، مما أسس مجالًا بحثيًا جديدًا وأدى إلى تطوير أدوية جديدة للسرطان وأمراض المناعة الذاتية. - واجهت لجنة نوبل صعوبة في التواصل مع الفائزين بسبب انقطاع الاتصالات وفارق التوقيت، لكنها تمكنت من الوصول إلى برونكو في النهاية.

تعذّر تبليغ الأميركي فريد رامسديل بفوزه بجائزة نوبل في الطب التي منحت الاثنين، إذ يمضي وقته حاليا في رحلة مشي في الطبيعة منقطعا عن شبكة الاتصالات. ومنحت الجائزة لعام 2025 إلى رامسديل ومواطنته ماري إي. برونكو، والعالم الياباني شيمون ساكاغوتشي، تقديرا لأبحاثهم حول كيفية تحكم الجسم في الجهاز المناعي. وأعلنت لجنة نوبل في بيان أن الجائزة تُقدّر "اكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي". الا أن رامسديل يعيش "أفضل أيامه" وهو "منقطع عن التواصل"، ويمضي وقته في رحلة مشي في الطبيعة، بحسب ما أفاد متحدث باسم "سونوما بيوثيرابيوتكس"، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في سان فرانسيسكو، يعمل فيها الباحث البالغ من العمر 64 عاما. ونتيجة لذلك، تعذّر على اللجنة التواصل معه.

وقال جيفري بلوستون، صديق رامسديل وأحد مؤسسي "سونوما بيوثيرابيوتكس"، إنه لم يتمكن كذلك من التواصل معه. موضحا لـ"فرانس برس": "لقد حاولت التواصل معه بنفسي. أعتقد أنه يجول سيرا في المناطق الريفية النائية في (ولاية) آيداهو" الأميركية.

ووجدت اللجنة كذلك صعوبة في الاتصال ببرونكو المقيمة أيضا على الساحل الغربي للولايات المتحدة نظرا لفارق التوقيت مع ستوكهولم (تسع ساعات)، لكنها تمكنت من ذلك في نهاية المطاف. وقال الأمين العام للجنة الجائزة توماس بيرلمان، "طلبت منهما (رامسديل وبرونكو) معاودة الاتصال بي في حال كان ذلك ممكنا".

وشرحت لجنة نوبل أن الفائزين الثلاثة اكتشفوا "الخلايا الحارسة للجهاز المناعي، أي الخلايا التائية التنظيمية (أو الكابحة)، التي تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة أجسامنا". ولاحظت اللجنة أن اكتشافاتهم أرست بالتالي "أسس مجال بحثي جديد، وحفّزت التوصّل إلى أدوية جديدة، منها مثلا ما هو للسرطان وأمراض المناعة الذاتية".

(فرانس برس)