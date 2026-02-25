- تسعى الحكومة الأردنية لتهدئة الجدل حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل عبر تعديلات تضمن عدم المساس بمستحقات التقاعد لمدة أربع سنوات، مع بدء تطبيق القانون تدريجياً من 2030. - يؤكد رئيس الوزراء جعفر حسّان على انفتاح الحكومة على مقترحات لتحسين القانون، مشيراً إلى أن التعديلات جاءت استجابة لدراسات أكتوارية تحذر من تحديات مستقبلية. - يرى الخبراء أن التعديلات لا تلبي المطالب الشعبية بالكامل، مشيرين إلى مخاوف من تعديلات مستقبلية وضرورة معالجة فجوة الشمول التأميني وضعف الأجور.

تسعى الحكومة الأردنية إلى احتواء الجدال المتصاعد حول مشروع معدّل لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، من خلال إدخال تعديلات إضافية إلى مسوّدته تقضي بعدم المساس بأيّ من مستحقات التقاعد المبكّر أو الوجوبي أو الاختياري على مدى أربعة أعوام. ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى طمأنة المشتركين في الضمان الاجتماعي في الأردن والتخفيف من حدّة الانتقادات الشعبية، وسط أخذ وردّ حول جدوى الإصلاحات المقترحة ومدى قدرتها على تحقيق التوازن ما بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

وفي الوقت الذي تؤكّد فيه الحكومة الأردنية ضرورة الإصلاح استناداً إلى دراسات أكتوارية، قائمة على حسابات وإحصاءات لتقدير حجم المخاطر في قطاع التأمين والصناعات المالية، تحذّر من مخاطر مستقبلية. من جهتهم، يرى منتقدو التعديلات أنّ الحلّ لا يكمن في رفع سنّ التقاعد في الأردن أو تشديد شروطه، بل في معالجة الخلل البنيوي في إدارة أموال الضمان وتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشتركين وتحسين بيئة سوق العمل.

وأفاد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان، في جلسة لمجلس الوزراء عُقدت أمس الثلاثاء، بأنّ الحكومة عدّلت مسوّدة مشروع القانون فلا تُمَس حقوق أيّ مستحق للتقاعد في الأعوام الأربعة المقبلة، مشيراً إلى أنّ تطبيق القانون سوف يبدأ في عام 2030 بطريقة متدرّجة وعلى مدى عشرة أعوام، وصولاً إلى عام 2040 في ما يخص التقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أنّ التطبيق الكامل لن يجرِ قبل 14 عاماً من دخول القانون حيّز التنفيذ، في حال إقراره في خلال عام 2026.

وأوضح حسّان أنّ تطبيق التقاعد المبكّر وكذلك الاختياري سوف يبدأ كذلك بطريقة تدريجية بعد عام 2030، ويستمرّ حتى عام 2047 للذكور و2041 للإناث، أي إنّ التطبيق الكامل لهذَين النمطَين من التقاعد سوف يستغرق 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث، مع الإبقاء على فارق الأعوام الخمسة أو ما يعادل 60 اشتراكاً ما بين الذكور والإناث في التقاعد المبكّر، مثلما هو معمول به في الوقت الراهن.

وبيّن رئيس الوزراء الأردني أنّ حكومته منفتحة على أيّ مقترحات لتجويد مشروع القانون، مؤكداً أنّ حماية حقوق المواطنين تمثّل أولوية أساسية، لافتاً إلى أنّ تعديل قانون الضمان لم يكن من ضمن برنامج الحكومة أو أولوياتها، إلا أنّ دراسات أكتوارية أعدّها خبراء منظمة العمل الدولية كشفت عن تحديات متراكمة نتيجة سياسات سابقة، محذّرةً من مخاطر استمرار نموذج التقاعد المبكّر بصيغته الحالية من دون إصلاحات تصحيحية.

ويعلّق مدير "بيت العمال للدراسات" في الأردن المحامي حمادة أبو نجمة على المستجدّات، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنّ "التعديلات الحكومية تحمل رسائل طمأنة مهمّة، أبرزها عدم المساس بحقوق المستحقين للتقاعد في الأعوام الأربعة المقبلة، واعتماد تطبيق تدريجي طويل الأمد، الأمر الذي من شأنه أن يخفّف من الصدمة الفورية ويحترم توقّعات من هم على أبواب التقاعد، ويمنح المجتمع وقتاً للتكيّف مع التغييرات".

ويبيّن أبو نجمة أنّ "تقييم هذه التعديلات لا يقتصر على الإطار الزمني، بل يتطلّب النظر إلى فلسفة الحماية الاجتماعية والواقعَين الديمغرافي والاقتصادي في الأردن"، مضيفاً أنّ "الإصلاح الحقيقي للضمان الاجتماعي لا يُقاس فقط بتحسّن المؤشرات الأكتوارية، بل بقدرته على تحقيق توازن عادل ما بين الاستدامة المالية وجودة الحماية الاجتماعية وتعزيز الثقة العامة بالنظام".

ويتابع المحامي الأردني أنّ "التعديلات، رغم عناصرها الإيجابية، لا تعالج أسئلة أساسية تتعلّق بمدى ملاءمة سنّ التقاعد المقترح لمستوى العمر المتوقّع في الأردن، أو جاهزية سوق العمل لاستيعاب العمال في أعمار متقدّمة، أو معالجة الخلل في الإيرادات والامتثال التأميني". ويوضح أبو نجمة أنّ "النقاش حول سنّ التقاعد يرتبط بالعلاقة ما بين العمر المتوقّع وعدد سنوات العمل وعدد سنوات التقاعد"، لافتاً إلى أنّ "الأدبيات الدولية، بما فيها تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، لا تنظر إلى رفع سنّ التقاعد هدفاً مستقلاً، إنّما أداة لتحقيق التوازن ما بين سنوات العمل وسنوات التقاعد وتقاسم مكاسب ارتفاع متوسط العمر".

ويفيد أبو نجمة بأنّ "متوسّط العمر المتوقّع في الأردن يُقدَّر بنحو 75 عاماً، ما يعني أنّ من يتقاعد عند سنّ 65 عاماً سوف يقضي أقلّ من عشرة أعوام في التقاعد، وهي مدّة أقلّ من تلك المعتمدة في الدول الأوروبية التي يتجاوز فيها العمر المتوقّع 81 عاماً أو 82". ويحذّر من أنّ "ارتفاع البطالة وتدنّي المشاركة الاقتصادية واتساع القطاع غير المنظّم عوامل تجعل افتراض استمرار العامل في وظيفة مستقرّة حتى سنّ متقدّمة أمراً غير مضمون، وقد يؤدّي رفع سنّ التقاعد إلى انتقال العامل إلى بطالة متأخّرة أو أنشطة غير منظّمة من دون حماية تأمينية".

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي الأردني فهمي الكتوت لـ"العربي الجديد" إنّ "التعديلات الحكومية لا تلبّي المطالب الشعبية، وتهدف إلى تحييد شريحة من المعارضين من دون معالجة جوهر المشكلة". ويشرح أنّ "من أبرز أسباب الاعتراض عدم اطّلاع المواطنين على تفاصيل الدراسات الأكتوارية التي استندت إليها التعديلات".

ويرى الكتوت أنّ "المشتركين في الضمان الاجتماعي بمعظمهم قد يتضرّرون من التعديلات"، محذّراً من "إمكانية تعديل القانون مجدّداً في المستقبل، الأمر الذي يضعف الثقة بالنظام التأميني في الأردن". يضيف أنّ "تحميل المواطنين كلفة الإخفاقات المالية للضمان أمر مرفوض"، ويلفت إلى "تباين تقديرات الدراسات الأكتوارية بشأن سنة التعادل بين الإيرادات والنفقات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول دقّة هذه الدراسات".

ويتابع الخبير الاقتصادي الأردني أنّ "قرارات حكومية سابقة، مثل التقاعد المبكّر الجماعي لآلاف الموظفين، إلى جانب اقتراض الحكومة من أموال الضمان الاجتماعي عبر سندات خزينة، ساهمت في زيادة الأعباء على الصندوق، وكان من الأولى توجيه هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية توفّر فرص عمل".

ويوضح الكتوت أنّ "رفع سنّ التقاعد قد يكون أكثر ضرراً على الطبقات ذات الدخل الأدنى التي تبدأ العمل في سنّ مبكّرة وفي ظروف أكثر مشقّة، وغالباً ما يكون متوسط أعمار أفرادها أقلّ، الأمر الذي قد يحرم نسبة كبيرة من هؤلاء من الاستفادة الكاملة من حقوقهم التقاعدية". ويشدّد على "ضرورة التزام الحكومة بعدم الاستدانة من أموال الضمان الاجتماعي مستقبلاً"، محذّراً من أنّ "ربط استدامة أموال المتقاعدين بقدرة الدولة على السداد في ظلّ عجز مالي مزمن ينطوي على مخاطر كبيرة".

بدوره، يرى الصحافي الأردني زياد الرباعي المطّلع على الملفّ لـ"العربي الحديد" أنّ "استجابة الحكومة جاءت نتيجة ضغط الرأي العام والمواقف الشعبية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً خطوة رئيس الوزراء بأنّها استباقية لتجنّب الاحتكاك مع مجلس النواب". ويلفت إلى أنّ "تراجع الحكومة عن بعض التعديلات لا يحلّ المشكلة الأساسية، إذ إنّ التعديلات المستمرّة على القانون تُضعف الثقة بالإجراءات الحكومية وتثير مخاوف من إمكانية اتّخاذ قرارات مماثلة مستقبلاً تمسّ حقوق المشتركين".

ويوضح الرباعي أنّ "الأزمة تتطلّب سياسة مالية وإدارية جديدة لإدارة الضمان الاجتماعي في الأردن"، مشدّداً على "ضرورة عدم تحميل المشتركين كلفة أخطاء الاستثمارات أو القرارات الحكومية السابقة". يضيف أنّ "من الإيجابيات في القانون المقترح تعيين محافظ للضمان الاجتماعي بدلاً من تولي وزير العمل رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، الأمر الذي قد يعزّز استقلالية الإدارة المالية". ويحذّر من أنّ "رفع سنّ التقاعد في ظلّ المعدّلات الصحية الحالية قد يقلّل من الفائدة الفعلية للمواطنين من نظام الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ قرارات الإحالة المبكرة على التقاعد في مؤسسات حكومية عدّة ساهمت في تفاقم الأزمة في البلاد".

في المقابل، رحّب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في بيان أصدره اليوم، بالتعديلات التي أعلنتها الحكومة الأردنية، خصوصاً ما يتعلّق بتأجيل نفاذ بعض الإجراءات واعتماد تطبيق تدريجي طويل الأمد، غير أنّه شدّد على ضرورة استكمالها بحزمة سياسات متكاملة تعالج فجوة الشمول التأميني وضعف الأجور.

وأشار المركز، الذي يعرّف عن نفسه بأنّه مؤسسة بحثية علمية مستلقة غير حكومية، إلى أنّ المشكلة الجوهرية في منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن لا تقتصر على رفع سنّ التقاعد أو زيادة الأشهر اللازمة لاستحقاق التقاعد المبكّر، بل تتعلّق بقدرة النظام على تحقيق التوازن ما بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

وبيّن المركز أنّ أيّ إصلاح يقتصر على تعديل معايير التقاعد من دون إصلاحات موازية سوف يبقى محدود الأثر، لافتاً إلى أنّ أكثر من نصف العاملين في الأردن ما زالوا خارج مظلّة الضمان، خصوصاً العاملين المستقلين وأصحاب الأعمال الحرّة والعاملين عبر المنصات الرقمية والقطاع الزراعي والاقتصاد غير المنظّم. ويفيد المركز بأنّ معالجة هذه الفجوة تتطلّب تطوير أدوات تأمينية مرنة ومدعومة حكومياً تراعي طبيعة الدخل غير المنتظم أو الموسمي لهذه الفئات وتتيح لها الانضمام إلى النظام بشروط عادلة ومحفّزة.