تصاعد مقلق لحوادث التشهير والابتزاز الإلكتروني في ليبيا

تشهد ليبيا تصاعداً مقلقاً في قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني وسط غياب منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جرائم الإنترنت، وانعدام الوعي بمخاطر الرقميات، وتحول المنصات إلى ساحات لتصفية الحسابات.

تحوّلت بعض منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا من فضاء للتعبير وتشبيك العلاقات الاجتماعية إلى ساحة مفتوحة تهدّد خصوصية الأفراد وسلامتهم، وسط غياب الرقابة والقوانين الرادعة. وأعلن جهاز المباحث الجنائية في المنطقة الوسطى، الأحد الماضي، القبض على شخصَين بتهمة التشهير عبر مواقع التواصل، في واقعة تُضاف إلى سلسلة حوادث مماثلة باتت تتكرّر في البلاد على نحو مقلق.

ووفقاً لإعلان الجهاز فقد جاءت العملية إثر شكوى مواطن أفاد فيها بتعرّض أحد أفراد أسرته للتشهير والإساءة عبر إحدى المنصات في مجموعات عامة تضمّ مئات المتابعين، وأوضح الجهاز أنه بعد تحريات دقيقة، تمكّن من ضبط الفاعلين الذين أقرّوا بما نُسب إليهم، الذي يندرج في إطار الجرائم الإلكترونية.

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ضبط شخص بمدينة مصراتة شمال غربي ليبيا، متورط في واقعة تشهير وإساءة سمعة أحد المواطنين عبر منصة "فيسبوك"، وتبيّن أن المتّهم أدار الحساب مستخدماً بيانات مزيفة، وأقرّ لاحقاً بالتّهم المنسوبة إليه.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية ضبط شخص تورّط في عمليات ابتزاز إلكتروني استهدفت عدداً من المواطنين عبر "فيسبوك" و"واتساب"، إذ كان يهدّد ضحاياه بنشر معلوماتهم الخاصة مقابل مبالغ مالية، فيما كشفت التحريات عن شبكة متعاونة معه من خارج البلاد تستخدم أرقاماً دولية وحسابات وهمية لتضليل السلطات، كما أكدت الوزارة استمرارها في ملاحقة هذه الشبكات التي بدأت تنشط في السنوات الأخيرة مع توسّع استخدام الإنترنت وغياب الرقابة المنظمة.

أما في مارس/ آذار الماضي، فقد شهدت بلدة طمينة المحاذية لمدينة بنغازي شمال شرقي البلاد، حادثة أخرى حين تقدّم مواطن بشكوى تفيد بتعرّضه مع عائلته للتهديد بنشر صور ومعلومات خاصة عبر "فيسبوك". وكشفت التحقيقات أن المتهمين ثلاثة مراهقين تُراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، أحدهم متخصص في بيع وشراء الحسابات الإلكترونية المرتبطة بالألعاب الإلكترونية، ما أتاح له الوصول إلى بيانات خاصة استخدمها في الابتزاز.

وفي يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت مديرية أمن سبها جنوبي البلاد، ضبط شخص شهّر بإحدى العائلات عبر تطبيق "تيك توك"، وذلك بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين. وأثارت الواقعة قلق الأهالي، خصوصاً بعد أن تبيّن أن المتّهم استخدم حساباً مفتوحاً يتابعه المراهقون، وهو ما دفع المديرية إلى مناشدة أولياء الأمور من أجل مراقبة سلوك أبنائهم عبر الإنترنت.

ولعلّ الحوادث المتكرّرة خلال العام الحالي تشكل عيّنة عن حوادث مماثلة أُعلنت خلال السنوات الماضية، لتكشف تصاعداً مقلقاً في قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني داخل ليبيا.

ويعبّر المواطن هدية سعود لـ"العربي الجديد" عن قلقه إزاء هذه الظاهرة التي يرى أن خطورتها تزداد بسبب ارتكابها في فضاء افتراضي مفتوح يصعب ضبطه، وينبّه من مضاعفاتها في مجتمع شديد المحافظة، ولا سيّما في المناطق الريفية والبدوية التي لم تعد قادرة على ضبط تغلغل وسائل التواصل بين أوساط الشباب والمراهقين.

ويؤكد أن خوفه على أطفاله دفعه إلى الاطلاع على تفاصيل الابتزاز العاطفي الرقمي، ويقول: "أبنائي مراهقون، يزورون صفحات متعددة في أقل من ساعة، ولا يتحلّون بالوعي الكافي بشأن خطورتها. وعلى الرغم من تشدّدنا بالرقابة، غير أن وسائل الابتزاز متنوعة لا تقتصر على الصور المخزنة أو المعلومات التي يمكن حذفها فحسب، فهناك التصوير المباشر والعديد من الطرق والوسائل التي يصعب عليّ الإلمام بمجملها من أجل تحصينهم".

ويرى الباحث الاجتماعي، ناصر العوامي، أنّ "ارتفاع حالات القبض على متهمين بالابتزاز والتشهير هو إقرار علني بتحول الواقعة إلى "ظاهرة مرضية" تستوجب الحلول، خصوصاً أنها ترتبط بالفراغ التشريعي والرقابي، إذ إنّ الدولة لم تطوّر حتى اليوم منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جرائم الإنترنت. ولا تزال النيابات العامة تعتمد على مواد متفرقة من قانون العقوبات تتحدث عن القذف والتشهير أو الاعتداء على السمعة، وهي نصوص لا تغطي الجرائم المستحدثة في الفضاء الإلكتروني".

ويضيف العوامي لـ"العربي الجديد" أن "الانفتاح المفاجئ على وسائل التواصل وضع المجتمع الليبي أمام وضع مستجد من دون أي تأهيل أو وعي، وجعل المنصات ساحات لتصفية حسابات، وحتّى خصومات أسرية وقبلية، في ظلّ غياب أي رقابة رسمية"، ويدعو إلى اعتماد "التربية الرقمية"، باعتبار أن الرقميات صارت جزءاً من حياة الليبيين.

وإذ يشيد الباحث الاجتماعي بتحسّن أداء الأجهزة الأمنية التي نجحت خلال العامين الأخيرين في تتبّع المسؤولين عن الحسابات الوهمية، يؤكد أنّ هذه الإجراءات يجب أن يوازيها اهتمام كبير في قطاع التعليم، وتحديداً المدارس، من خلال التوعية حول مخاطر الرقميات، ليس على مستوى الصحة فحسب، بل على مستوى الحياة الأسرية والمجتمعية، ويختم العوامي بالقول: "لا بدّ من بناء ثقافة مجتمعية رقمية تحترم الخصوصية، وتجرّم التشهير، وتدرك خطورة نشر المعلومات الشخصية وتداولها، والأهم تطوير القوانين وتعزيز قدرتها على حماية المواطنين، سواء على أرض الواقع أو في العالم الافتراضي".