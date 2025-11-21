تصاعد مقلق لجرائم العنف ضد النساء في ألمانيا

- في ألمانيا، لقيت 191 امرأة وفتاة حتفهن على يد شركاء حاليين أو سابقين أو أفراد من العائلة من بين 308 ضحايا في عام 2024، مع تراجع في عدد القتلى مقارنة بعام 2023. - ارتفعت الجرائم الأخرى ضد النساء، حيث بلغ عدد ضحايا الجرائم الجنسية 53,451 امرأة، وارتفع العنف الأسري إلى 187,128 حالة، مع زيادة في العنف الرقمي والاتجار بالبشر. - التقرير يشير إلى أن الأرقام تعكس فقط الحالات المبلغ عنها، مع توقع وجود حالات غير مبلغ عنها، وزيادة الإبلاغ قد تفسر ارتفاع الأرقام.

لقيت 191 امرأة وفتاة حتفهن على يد شركاء حاليين أو سابقين أو أفراد من العائلة من بين 308 نساء وفتيات قتلن في ألمانيا خلال العام الماضي. وعرض وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، ووزيرة الأسرة كارين برين، ورئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية هولجر مونش هذه الأرقام، أمس الجمعة، استناداً إلى إحصاءات الشرطة.

وبحسب البيانات، تراجع عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في جرائم عنف بواقع 32 امرأة مقارنة بعام 2023 (340 حالة). وإجمالاً، بلغ عدد ضحايا محاولات القتل والقتل المكتمل 859 امرأة وفتاة، مقابل 938 في عام 2023. وأوضحت الإحصاءات أنه بالنسبة إلى 68% من الضحايا (587 حالة)، كان الجناة من شركاء حياة أو أفراد عائلة أو أصدقاء أو أشخاصاً معروفين لهن.

وجرى الإعلان سابقاً أن عدد النساء اللواتي قُتلن في 2023 بلغ 360، لكن التقرير الجديد حدد العدد بـ340 بسبب اعتماد طريقة جديدة في التوثيق.

ورغم تراجع عدد جرائم القتل، سجل تقرير "الجرائم القائمة على النوع الموجهة ضد النساء 2024" ارتفاعاً في معظم الجرائم الأخرى ضد النساء، إذ بلغ عدد ضحايا الجرائم الجنسية 53 ألفا و451 امرأة بزيادة قدرها 2.1%، وكانت قرابة نصف الضحايا دون 18 سنة، كما ارتفع عدد ضحايا العنف الأسري إلى 187 ألفا و128 امرأة (3.5%). وفي مجال العنف الرقمي، مثل التهديد أو المطاردة، سُجلت 18 ألفا و224 حالة (6%)، أما الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، فقد طاول 593 امرأة، كما ارتفع عدد المشتبه بهم في جميع هذه الفئات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس فقط الحالات المبلغ عنها، بينما يُتوقع وجود حالات عديدة غير مبلغ عنها، خاصة في العنف الأسري والرقمي. وأوضح أن زيادة الأرقام قد تعود أيضاً إلى ارتفاع معدلات الإبلاغ، وليس بالضرورة إلى زيادة فعلية في عدد الجرائم. وأشار التقرير إلى أن نسبة كبيرة من المشتبه بهم في جميع الفئات كانت من شركاء حياة حاليين أو سابقين، وأن العنف ضد النساء يواصل الارتفاع بشكل أوضح من الجرائم العنيفة عموماً.

كما عرض التقرير تقييماً خاصاً حول العنف الأسري، حيث بلغ عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم من جراء عنف أسري عام 2024 نحو 286 شخصاً، بينهم 95 رجلاً و191 امرأة، ومن بين هؤلاء، قُتلت 132 امرأة و24 رجلاً على يد شركائهم الحاليين أو السابقين.

(أسوشييتد برس)