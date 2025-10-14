تصاعد جرائم القتل في سورية ضد مدنيين وعسكريين

- تصاعدت وتيرة الاغتيالات في سوريا، حيث قُتل الشاب موفق هارون في عدرا بريف دمشق بعد تبرعه بكرسيه المتحرك لحملة إنسانية، مما أثار تنديداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. - اغتيل القيادي في وزارة الدفاع السورية، صدام أبو عدي، في سرمدا شمالي إدلب على يد مسلحين مجهولين، بعد محاولة اغتيال سابقة باءت بالفشل. - شهدت الأيام الأخيرة جرائم قتل أخرى، منها مقتل الشاب محمد خالد الراشد في درعا، وعمر سبع الليل في اللاذقية، وخطف الطفل محمد قيس حيدر.

تصاعدت وتيرة الاغتيالات وجرائم القتل خلال الأيام الأخيرة في سورية مع تسجيل عدة حوادث، آخرها مقتل الشاب موفق هارون في مدينة عدرا بريف دمشق، ليلة الاثنين - الثلاثاء.

وعُثر على الشاب موفق هارون من مدينة دوما مقتولاً داخل سيارته في مدينة عدرا بريف دمشق، وذلك بعد أيام من تداول قصته الإنسانية التي تبرّع خلالها بكرسيه المتحرك لصالح ذوي الإعاقة ضمن حملة "ريفنا بيستاهل". ونعى محافظ ريف دمشق عامر الشيخ الشاب المغدور، قائلاً: "نعزّي باستشهاد الشاب المجاهد موفق هارون الذي تبرّع بكرسيه المتحرك في حملة بلفتة إنسانية خالدة"، وأكد أن مقتله "جريمة نكراء".

وأثار مقتل هارون تنديداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بسبب وضعه الصحي، وسط مطالبات بمعاقبة المسؤولين عن الجريمة. وجاء مقتل هارون بعد يومين فقط من اغتيال القيادي في وزارة الدفاع السورية في مدينة سرمدا شمالي إدلب، صدام أبو عدي، إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

وأكدت مصادر في المنطقة لموقع "العربي الجديد" أن مسلحين أطلقوا النار على المدرب العسكري في وزارة الدفاع مباشرة قبل أن يلوذوا بالفرار. وأوضحت أن أبو عدي تعرض لمحاولة اغتيال سابقة باءت بالفشل، قبل أن يتمكن المسلحون من قتله.

وأمس الاثنين، عثر أيضاً على الشاب محمد خالد الراشد مقتولاً في سيارته على الطريق الواصل بين إزرع وشقرا بريف محافظة درعا، وهو من أبناء عشائر السويداء. وفي اللاذقية، قُتل يوم الخميس الفائت الشاب عمر سبع الليل، وهو طالب جامعي، قرب قرية صنوبر جبلة، كما خُطف الطفل محمد قيس حيدر من أمام مدرسته في المشروع السابع في المدينة نفسها.