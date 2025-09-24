تصاعد جديد بوفيات الحمى النزفية وإصاباتها في العراق

- سجلت وزارة الصحة العراقية 42 حالة وفاة من بين 296 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منذ بداية العام، مع تحذيرات من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. - تركز الإصابات في تجار المواشي ومربي الأغنام والجزارين، وتؤكد الوزارة على أهمية التوعية والتدابير الوقائية للحد من انتشار المرض. - دعا ناشطون إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة القراد، مع فرض قيود على حركة الماشية، بينما تواصل وزارة الزراعة حملات رش وتغطيس الحيوانات.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 42 حالة وفاة ضمن 296 حالة إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي حتى الآن، وسط تحذيرات من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، فإنه "تم تسجيل 42 حالة وفاة في الحمى النزفية من ضمن 296 حالة مؤكدة خلال الأشهر التسعة الماضية منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن"، مبينا في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية اليوم الأربعاء، أن "الحالات المؤكدة توزعت بين معظم محافظات البلاد، منها محافظات الإقليم"، مضيفا أن "الوزارة لديها حملات توعية وإجراءات خاصة للوقاية من الإصابة بمرض الحمى النزفية، لكونه متوطناً منذ سبعينيات القرن الماضي"، لافتاً إلى أن "معظم المصابين هم تجّار مواش ومربو أغنام وجزارون، وجميع الفئات معرضة للإصابة به ما لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية لكل فرد".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في منتصف يوليو/ تموز الماضي تسجيل 30 حالة وفاة من بين 231 إصابة مؤكّدة بالحمى النزفية. من جهته، أكد عضو نقابة الأطباء العراقيين حسام جعفر أن "نسبة الوفيات ترتبط غالبا بتأخر وصول المرضى إلى المؤسسات الصحية"، مؤكدا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "التشخيص المبكر والتعامل مع الحيوانات بشكل سليم يساهمان في الحد من انتشار الفيروس".

فيما دعا الناشط الحقوقي رافد الفتلي إلى ضرورة أن تسعى المؤسسات الصحية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني إلى زيادة الوعي المجتمعي من خطورة الذبح العشوائي، وضرورة مراجعة المراكز الطبية قبل ظهور الأعراض"، مشددا في حديثه مع "العربي الجديد"، على "ضرورة تنفيذ وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة حملات رش مستمرة لمكافحة القراد في المزارع والمناطق الريفية"، وأكد على أهمية "فرض قيود على حركة الماشية بين بعض المحافظات، ومنع حالات الجزر خارج المسالخ الرسمية".

وتواصل وزارة الزراعة العراقية تنفيذ حملات تغطيس ورشِّ الحيوانات ووقايتها التي انطلقت منذ السادس من إبريل/ نيسان الماضي حتى الآن. وأكد مسؤولون في الوزارة، في تصريحات متتابعة، أنّ قسم الوبائيات في دائرة البيطرة التابع للوزارة وضع خططاً لتنفيذ حملات الرش في حقول المواشي.

ومنذ مطلع عام 2022 بدأت المحافظات العراقية، ومنها على وجه الخصوص محافظة ذي قار (جنوبي البلاد)، تُسجّل إصابات بالمرض، الذي ينتقل من المواشي إلى الإنسان ويشكّل خطراً على حياته، وبدأت نسب الإصابات تراوح بين الزيادة والتراجع أحياناً، وقد بلغت المئات في عام 2023 وعشرات الوفيات، لكنها تراجعت ثم انحسرت بصورة شبه نهائية في نهاية العام ذاته، قبل أن تعود إلى التزايد مجدداً العام الحالي.