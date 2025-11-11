تشديد إجراءات مكافحة التلوث في الهند مع تدهور جودة الهواء

- فرضت السلطات الهندية إجراءات صارمة لمكافحة التلوث في نيودلهي بعد تدهور جودة الهواء إلى مستويات "خطيرة"، حيث دخلت المرحلة الثالثة من خطة عمل الاستجابة التدريجية حيز التنفيذ، متضمنة حظر أنشطة البناء غير الضرورية وفرض قيود على الصناعات الملوثة. - شهدت نيودلهي احتجاجات نادرة عند نصب بوابة الهند، حيث طالب المتظاهرون بهواء أنظف، واعتقلت الشرطة عشرات المحتجين الذين رفعوا لافتات مثل "التنفس يقتلنا". - سجل مؤشر نوعية الهواء في المدينة 345، مما يعني "سيئ للغاية"، وتواصل حكومة دلهي جهودها للحد من التلوث، رغم فشل محاولات تحفيز هطول الأمطار الاصطناعية.

قالت الهيئة الحكومية المسؤولة عن شؤون جودة الهواء إن السلطات الهندية فرضت، اليوم الثلاثاء، إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التلوث في العاصمة نيودلهي والمناطق المحيطة بها، وسط تدهور جودة الهواء إلى مستويات "خطيرة". وبحسب لجنة إدارة جودة الهواء، فإن المرحلة الثالثة من خطة عمل الاستجابة التدريجية دخلت حيز التنفيذ اليوم، "نظراً للحالة التي وصلت إليها مستويات جودة الهواء، في محاولة لمنع مزيد من التدهور". وتتضمن هذه المرحلة حظر أنشطة البناء غير الضرورية، وفرض قيود على الصناعات التي تستخدم أنواع الوقود المسببة للتلوث.

وتأتي الخطوة بعد احتجاجات شهدها نصب (بوابة الهند) التذكاري الشهير في نيودلهي، مطلع الأسبوع، للمطالبة باتخاذ إجراءات للحد من تلوث الهواء الذي يزداد في هذا الوقت من كل عام في العاصمة والمنطقة المحيطة بها. واعتقلت الشرطة خلالها عشرات المتظاهرين الذين طالبوا بهواء أنظف في تحرك نادر ضد التلوث في العاصمة.

الصورة محتجون ضد الحكومة الهندية بسبب ارتفاع تلوث الهواء، 9 نوفمبر 2025 (Getty)

وخرجت الاحتجاجات، الأحد، بمشاركة حشود من كل الأعمار، وحمل المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات قبل أن تفرقهم الشرطة. ومثّل هذا الاحتجاج حدثاً نادراً بالرغم من معاناة دلهي ومنطقة العاصمة الوطنية من هذه المشكلة كل شتاء منذ سنوات. وأظهرت صور ولقطات نشرتها وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الشرطة وهي تسحب المتظاهرين إلى حافلات تنتظرهم قبل أن تتحرك بهم. وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "التنفس يقتلنا" بينما ردد آخرون شعارات مثل "حقنا.. هواء نقي".

وذكرت بيانات الهيئة المركزية لمكافحة التلوث أن مؤشر نوعية الهواء في المدينة سجل 345، اليوم الاثنين، وهو ما يعني "سيئ للغاية". وتعني التقييمات من صفر إلى 50 أن المستوى "جيد"، بينما يكون "خطراً" في النطاق من 401 إلى 500.

وقالت الشرطة للصحافيين، في وقت سابق، إنها دعت إلى إخلاء المكان، لأنه لم يكن موقعاً مخصصاً للاحتجاج، لكن قيادات من المعارضة انتقدوا إبعاد المحتجين، وطريقة التعامل معهم. وأوضح وزير البيئة أن حكومة دلهي تتخذ خطوات للحد من التلوث. وذكر في بيان صادر عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في دلهي "سنواصل بذل كل جهد ممكن للحد من التلوث". ومع حلول الشتاء من كل عام، يغطي ضباب دخاني كثيف المنطقة، إذ يحبس الهواء البارد والثقيل غبار البناء وانبعاثات المركبات والدخان، مما يؤدي إلى إصابة كثيرين بأمراض الجهاز التنفسي. ولم تفلح جهود السلطات الشهر الماضي في تحفيز هطول الأمطار الاصطناعية وخفض مستويات التلوث.

(رويترز)