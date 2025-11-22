تسونامي التحديات

- يواجه العمّ سيّد تحديات كبيرة في التحول من الساقية التقليدية إلى المضخة الحديثة، مما يتطلب دعماً فنياً ومالياً لمواكبة التقنيات الزراعية الحديثة، إلا أن الفجوة بين المؤسسات الرسمية وصغار المنتجين تتسع باستمرار. - النهر يساهم في تجديد خصوبة الأرض، لكن تغير المناخ وتحديات السوق تزيد من صعوبة بقاء العمّ سيّد في المنافسة، مع غياب شبكات الأمان الاجتماعي الكافية. - صغار المزارعين، رغم كونهم ركيزة الإنتاج الغذائي، يواجهون عقبات كبيرة، ومع اندلاع حرب السودان، توقفت الجهود الداعمة لهم، مما يهدد أمنهم وإنتاجهم الزراعي.

كان التحدي الأول أن يتخلى العمّ سيّد عن ساقية أجداده الخشبية، ليأتي بهذا الكائن الحديدي المتوحش الذي لا يرتوي من الغازولين (البنزين) والزيت وقطع الغيار. وفي كل مرة يتوقف بسبب الجهل في التعامل معه، ما يستدعي الاتصال بمن يقوم بإصلاحه في مقابل مادي لا يقوى عليه جيبه. فقد باع نصف ما لديه من حيوانات ليأتي بالطلمبة (المضخّة)، في حين أنّ الساقية كانت قادرة على ري الحقل الصغير، مثلما أن بقراته قادرة على إدارتها. وهو يعرف كيف يصلح أعطالها، وإن صعب عليه الأمر، فـ"الصمد" الذي رَكَّبها على بُعد صيحة.

انتقالٌ مثل هذا كان يَلزمه انتقالٌ موازٍ على مستوى المعرفة والتطوير، من خلال توفير الجهات المعنية للتمويل، وحزم التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة، وتقديم الدعم الفني والتدريب، في حين تقوم التنظيمات المدنية لصغار المنتجين بتوفير الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يساعد على زيادة الإنتاج وتنوعه، وتحسين دخل العمّ سيّد وأمثاله. إلّا أنّ المسافة بين المؤسسات الرسمية وصغار المنتجين ظلت تتّسع يوماً بعد يوم باتساع الهوّة المعرفية.

كان يُحمد للنهر أنه في كل عام يعتلي الحقل لأسابيع، ثم يرحل مخلفاً من الطمي ما يعيد للأرض حيويتها وقدرتها على العطاء. وبجانب دورها في كل العمليات الزراعية كانت حيواناته تمدّه بما يحتاج إليه من مخصبات طبيعية، حين توزع مخلفاتها في نواحي الحقل. لم يتراجع إنتاجه، بَيد أن ركض السوق على مضمار تحديات البقاء كان أسرع منه. وها هي تحديات تغير المناخ تُفاقم من إضعاف مقدرته.

ولا حديث في الدوائر الحكومية على ما اصطُلح عليه بـ"المرونة المناخية" التي تُعدّ إحدى ركائز مستقبل الزراعة في مواجهة ندرة المياه ودرجات الحرارة القصوى. ولو أن شبكات الأمان الاجتماعي كانت بقدر الحاجة إليها، لما دخل العمّ سيّد وعدد من صغار المزارعين السجون لتعثرهم في سداد أقساط البنك المجحفة. وقد وقع مع غيره في فخّ المؤسسات التجارية حين هربوا من جشع التجار المموّلين للعمليات الزراعية، وفق ما هو سائد من وسائل تقليدية تجارية بحتة.

يُشكل صغار المزارعين ركيزة إنتاج الغذاء وسبل العيش في المناطق الريفية في عدد من الدول. ومع ذلك، يواجهون تحديات كبيرة تُعيق إنتاجيتهم وسبل عيشهم. وحين حاولت بعض المنظمات الدخول في مجال دعم صغار المزارعين، خصوصاً في السودان، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية المتمثلة في الإرشاد والتعليم، وتوفير المدخلات بأسعار تناسب المزارعين، إلى جانب دعم تنظيماتهم القاعدية، وتوفير التدريب والدعم الاستشاري، اندلعت حرب السودان، تحدّي البقاء الأكبر، لتقف عائقاً أمام استمرار هذه الجهود، بل وصلت نيران الحرب إلى مناطق الإنتاج الزراعي ليتهدّد أمن المزارع نفسه، دع عنك إنتاجه.

(متخصص في شؤون البيئة)