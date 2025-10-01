تسمم أكثر من 9 آلاف طفل في إندونيسيا بسبب وجبات مدرسية في 2025

- أعلنت وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية عن تسمم أكثر من 9 آلاف طفل بسبب الوجبات المدرسية المجانية، مما أثار استياءً شعبياً ودعوات لتعليق البرنامج الذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو بتكلفة 10 مليارات دولار. - أظهرت التحقيقات أن التسمم نجم عن توزيع الوجبات بعد أربع ساعات من الطهي وتخزين المكونات بشكل غير سليم، مع ضعف في المعرفة بأسس سلامة الغذاء. - ارتفعت حالات التسمم في الأشهر الأخيرة بسبب انتهاك المطابخ للمعايير، مثل شراء المكونات قبل أربعة أيام من الموعد المطلوب.

أعلنت وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تسمم أكثر من 9 آلاف طفل نتيجة تناولهم وجبات مدرسية مجانية خلال العام الجاري، وهو رقم أعلى مما كان معروفاً في السابق، ما دفع مشرعين إلى مطالبة الحكومة بتحسين معايير سلامة الغذاء. وأثارت هذه الحالات موجة من الاستياء الشعبي، ودعت منظمات صحية إلى تعليق برنامج الوجبات المدرسية المجانية الذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو، وتبلغ كلفته عشرة مليارات دولار. ومن جانبه، دافع برابوو عن البرنامج، مؤكداً أن نسبة المتضررين محدودة.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أن ستة آلاف طفل أصيبوا بالتسمم الغذائي. وذكرت وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية خلال جلسة برلمانية أن هناك 103 حالات تسمم غذائي أثرت على 9089 طفلاً من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول. وقال رئيس الوكالة تارونا إيكرار خلال الجلسة: "منذ نهاية يوليو، شهدت حالات التسمم الغذائي ارتفاعاً حادّاً في أغسطس"، مضيفاً أن المشكلة تعود إلى طريقة طهي الطعام في المطابخ، وأن معظم المطابخ التي سُجلت فيها حالات التسمم لم يمض على تشغيلها سوى أقل من شهر. وأضاف إيكرار أن تحقيقات الوكالة أظهرت أن التسمم الغذائي نجم عن توزيع الوجبات بعد مرور أربع ساعات على طهيها، إضافة إلى التخزين غير السليم للمكونات وضعف المعرفة بأسس سلامة الغذاء.

وفي الجلسة نفسها، قال رئيس الوكالة الوطنية للتغذية المشرفة على البرنامج، دادان هندايانا، إن حالات التسمم قفزت خلال الشهرين الماضيين لأن المطابخ تنتهك المعايير وإجراءات التشغيل، مثل شراء المكونات قبل أربعة أيام بدلاً من يومين من الموعد المطلوب، مضيفاً أن 6517 طفلاً أصيبوا بالتسمم الغذائي من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول.

(رويترز)