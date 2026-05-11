تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا

- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن إصابة مواطنة بفيروس هانتا بعد إجلائها من سفينة "إم في هونديوس"، حيث تم اكتشاف بؤرة للفيروس. تم تسجيل 22 حالة مخالطة في فرنسا، واتخذت تدابير لعزلهم، مع اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء لمتابعة الوضع. - أكدت وزارة الصحة الأميركية إصابة أميركي بسلالة الأنديز من الفيروس بعد إجلائه من السفينة، مع نقل جميع الأميركيين جواً إلى الولايات المتحدة، وبقاء المصابين في العزل بالطائرة. - أعلنت الحكومة الأسترالية عن استئجار رحلة لإجلاء رعاياها من السفينة، مع ترتيبات للحجر الصحي فور وصولهم، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية إصابة ثمانية أشخاص، توفي منهم ثلاثة.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، إصابة إحدى مواطناتها بفيروس هانتا، وذلك بعدما أكدت الفحوصات إصابة أحد الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى أراضيها بعد إجلائهم من سفينة الرحلات السياحية "إم في هونديوس" التي جرى اكتشاف بؤرة لفيروس هانتا على متنها.

وأوضحت وزيرة الصحة ستيفاني ريست لـ"إذاعة فرانس إنتر" أن حالة امرأة "تدهورت للأسف هذه الليلة" و"أظهرت الفحوصات إصابتها"، مشيرة إلى أن 22 حالة مخالطة مسجلة داخل فرنسا. وأوضحت وفق ما أورده موقع قناة "فرنسا 24"، أن وزارة الصحة الفرنسية اتخذت تدابير أولية لعزل هؤلاء الأشخاص "المعرضين لخطر كبير"، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعاً جديداً بعد الظهر بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أنّ أميركياً، من بين 17 جرى إجلاؤهم من السفينة، جاءت نتيجة فحصه إيجابية بما يؤكد إصابته بسلالة الأنديز من الفيروس، وظهرت على آخر أعراض خفيفة. وأضافت الوزارة، أمس الأحد، أن كل الأميركيين ينقلون جواً إلى الولايات المتحدة، وأن الراكبين اللذين ظهرت عليهما أعراض سيبقيان في منطقة عزل بالطائرة. ولم يجري تأكيد إصابة الراكب الثاني الذي ظهرت عليه أعراض بالفيروس بعد.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، أنها ستستأجر رحلة جوية لإجلاء رعاياها من السفينة، ومن المتوقع أن يخضع الركاب للحجر الصحي فور وصولهم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إصابة ثمانية ممن غادروا السفينة (إم في هونديوس) بأعراض مرضية، وتأكدت إصابة ستة منهم بالفيروس. وتوفي ثلاثة، وهم هولنديان وألماني. وقال موراي وات وزير البيئة إن من سيعادون هم أربعة أستراليين ومقيم في تينيريفي ومقيم في نيوزيلندا، وأضاف وات لصحافيين في كانبيرا "يتم ذلك عبر رحلة جوية تدعمها الحكومة الأسترالية، ونتوقع عودتهم إلى أستراليا قريباً"، وتابع "توضع حالياً اللمسات النهائية على ترتيبات الحجر الصحي مع الولايات والأقاليم". ولم يُعرف ما إذا كانت أعراض قد ظهرت على أي ممن سيجري إحضارهم إلى أستراليا. ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)