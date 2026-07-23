تزايد وقائع الانتحار يؤرق المجتمع العراقي

- شهد العراق زيادة في حالات الانتحار بين الشباب بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، حيث سجلت وزارة الداخلية 617 حالة في النصف الأول من العام، مع احتمال أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بسبب وصمة العار وصعوبة رصد المحاولات غير المميتة. - يؤكد الخبراء على أهمية الاستماع للأشخاص ذوي الأفكار الانتحارية، حيث يتجاهل المجتمع العراقي الآثار النفسية المتراكمة، وتُسجل بعض الحالات كحوادث لتجنب الوصمة المجتمعية. - تعاني الأسر من نقص ثقافة الحوار، مما يؤدي إلى تفاقم الخلافات والعنف الأسري، ويشدد الخبراء على ضرورة معالجة هذه القضايا بشكل شامل.

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حالات الانتحار بين فئات المجتمع العراقي المختلفة، بخاصة من الشباب، ويرجع الخبراء ذلك إلى تفاقم المشكلات، وعدم توفر الحلول.

تتزايد حالات الانتحار في العراق، لا سيما بين الشباب من الجنسين، في ظاهرة يقول مختصون إنها ترتبط بتراكم ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية، إذ تؤكد أرقام وزارة الداخلية تسجيل 617 حالة انتحار في عموم البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي.

ولا تعكس الأرقام الرسمية حجم المشكلة كاملاً، بحسب عاملين في المجال النفسي والاجتماعي، إذ قد تبقى الكثير من الحالات خارج الرصد نتيجة عوامل متعددة مرتبطة بنظرة المجتمع إلى الانتحار، فضلاً عن صعوبات رصد المحاولات التي لم تنتهِ بالوفاة.

قضايا وناس حملات مكافحة الفساد تهيمن على اهتمامات العراقيين

وقال المختص في الطب النفسي فارس موفق لـ"العربي الجديد" إنّ "الشباب يمثلون النسبة الأكبر من حالات محاولة الانتحار التي تصل إلى المؤسسات الصحية، أو التي يجرى التعامل معها مجتمعياً، وتعد الضغوط المالية، وتقلص فرص العمل، والخلافات الأسرية، والإدمان، واضطرابات الصحة النفسية من أبرز العوامل التي تدفع الأشخاص إلى التفكير في إنهاء حياتهم".

ويشير موفق إلى تزايد أعداد المراجعين الذين يعانون من مشكلات نفسية خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أنّ ذلك "يعكس حجم الضغوط التي يواجهها أفراد المجتمع، فالكثير من الأشخاص لا يصلون إلى مرحلة طلب المساعدة إلا بعد أن تتفاقم معاناتهم".

في السياق نفسه، يؤكد الطبيب النفسي حسن الشمري لـ"العربي الجديد" أنّ "التعامل مع الأشخاص الذين تراودهم أفكار انتحارية يتطلب الاستماع إليهم بجدية، وعدم التقليل من خطورة مشاعرهم. المؤسف أن العراقيين بشكل عام لا يأبهون للآثار النفسية التي تتراكم من جراء الضغوط المختلفة، وهذا أمر يعاني منه جميع المتخصصين في الطب النفسي، لأن الشخص يبدأ رحلة العلاج في وقت متأخر للغاية، وكل ما يذكر من أرقام يعد أقل كثيراً من الواقع، فهناك حالات انتحار تسجل باعتبارها حوادث أو قضاءً وقدراً هرباً من الوصمة المجتمعية".

بدورها، تشدد الباحثة الاجتماعية زهراء العامري على أنّ عدداً كبيراً من الحالات التي اطلعت عليها لم تكن نتيجة أزمة واحدة أو مشكلة منفردة، بل حصيلة سنوات من التراكمات والضغوط التي لم تجد طريقاً للحل. وأوضحت لـ"العربي الجديد" أنّ "بعض الأشخاص يعيشون داخل أسر تفتقر إلى ثقافة الحوار، حيث تتحول الخلافات الصغيرة إلى صراعات مستمرة تؤثر في الصحة النفسية لجميع الأفراد". أضافت العامري أنّ "العنف الأسري يزداد بشكل مستمر في العراق، سواء كان جسدياً أو لفظياً أو نفسياً، ويترك آثاراً عميقة على الضحايا، خاصة عندما يشعر الشخص بأنه غير قادر على طلب المساعدة، أو أن الشكوى لن تجد استجابة حقيقية. معالجة هذه الحالات لا يمكن أن تقتصر على الشخص الذي حاول الانتحار، بل يجب أن تشمل محيطه العائلي والاجتماعي، لأنّ استمرار البيئة الضاغطة قد يؤدي إلى تكرار الأزمة، وهذا ما نعمل عليه من خلال نشاطاتنا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني".

أوضاع العراقيين المعيشية متردية، أربيل، مايو 2025 (صبور رشيد/فرانس برس)

وشهدت السنوات الأخيرة بروز التفكير في الانتحار بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب، وباتت عبارة "أريد الانتحار حتى أرتاح" تتردد على لسان المزيد من الأشخاص، وبعضهم يطلقونها بلا شعور، لكن ذلك مؤشر إضافي على خطر كبير يهدد المجتمع.

يراقب العراقي نصير حسين (52 سنة) أفراد أسرته، ويحاول معرفة ما يفكرون فيه، ويقول: "حالات الانتحار باتت مقلقة للكثير من أرباب الأسر، فالأمر لم يعد ظاهرة معزولة. ابن جاري الشاب انتحر بسبب تأثير الإدمان، وهو صديق ولدي".

وتحدث فاروق صالح (28 سنة) عن لحظة فارقة حين قرر إنهاء حياته نتيجة شعوره بأنه وصل إلى طريق مسدود، موضحاً أن "تراكم الديون والمشكلات المالية جعلني أشعر بفقدان السيطرة على مستقبلي، وتفكيري في تلك الفترة كان يتركز على الهروب من الألم، من دون أدنى إدراك لتأثير غيابي على أسرتي، ولولا أنّ أحد الأصدقاء نجح في إبعادي عن التفكير في الانتحار، لربما كنت ميتاً الآن".

وقال أحمد الكرخي، وهو شقيق شاب أنهى حياته منتحراً، إنّ أسرته عاشت سنوات من المعاناة بسبب إدمان شقيقه، وإن تأثير المخدرات لم يقتصر على صحته، بل امتد إلى علاقاته مع بقية أفراد الأسرة، ومع المجتمع المحيط. وقد حاولت العائلة مساعدته عبر أكثر من طريقة، لكنّها فشلت، فانتحر.

وتختلف نظرة المجتمع تجاه حالة الانتحار إن كانت الضحية فتاة مقارنة مع انتحار الذكور، وقالت نوف ساجد إنّ صديقتها المقربة انتحرت من جراء ضغوط أسرية، وإنّها عانت لفترة من تعنيف زوجها، رغم أنّ زواجها لم يدم أكثر من أربع سنوات، ونالت الطلاق، لكنها خرجت من التجربة بحالة صدمة نفسية. وأضافت: "أصعب ما واجهته في تلك الفترة كان شعورها بأنها غير مسموعة، إذ بدأ أهلها يعاملونها باحتقار بعدما تطلقت، ويبدو أن الضغوط الأسرية والاجتماعية جعلتها تعتقد أنها لا تملك خيارات أخرى، لكنّنا لم نتوقع أن يصل الأمر إلى الانتحار".

وأكد ضابط في وزارة الداخلية أن التعامل مع بلاغات الانتحار أو محاولات الانتحار يتطلب حساسية خاصة، لأنّ كل حالة تكون مرتبطة بظروف إنسانية معقدة، وأوضح الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن فرق الشرطة غالباً ما تصل إلى مواقع الحوادث بعد وقوع الأزمة، وفي حالات تتمكن من إنقاذ الأشخاص، لكنّ بعض الحالات التي تصل إلى الأجهزة الأمنية تكشف عن وجود مؤشرات سابقة لم يجرَ التعامل معها، مثل الخلافات الأسرية، أو العزلة الاجتماعية، أو تغير السلوك بشكل مفاجئ".