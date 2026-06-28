- في عام 2025، انخفض عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل إلى 22,522، مع زيادة في نسبة المهاجرين من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا، حيث شكلوا 38% من الإجمالي. - ثلث المهاجرين كانوا من الشباب بين 18 و35 عاماً، مع ارتفاع نسبة الشباب من الدول الغربية إلى 40%، بسبب التوترات في الجامعات العالمية والحرب على غزة. - استمرت إسرائيل في جذب مهاجرين ذوي مهارات عالية، حيث كان 62% منهم ناشطين في سوق العمل، و82% يعملون بدوام كامل، مع تفضيل المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس.

على الرغم من أنّ عدد اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل في عام 2025 سجّل انخفاضاً مقارنةً بأعدادهم في الأعوام السابقة، يكشف التقرير الختامي حول وضع الهجرة إلى إسرائيل عن سلسلة تغييرات في الاتّجاهات؛ في مقدّمتها تركيبة المهاجرين الجدد.

وفي حين أتّى اتّجاه الهجرة من الشرق في عام 2024، سُجّلت في العام الماضي زيادة بنسبة 25% من دول الغرب مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا. وبالنتيجة، قفزت نسبة المهاجرين الوافدين من الدول الغربية من 21% من إجمالي عدد المهاجرين في عام 2024 إلى 38% في العام الماضي. أمّا الزيادة الكبرى، فكانت بين يهود فرنسا، فيما شهدت الهجرة من الولايات المتحدة ارتفاعاً كذلك مع وصول 3,781 يهودياً منها إلى إسرائيل.

وتفيد البيانات الصادرة في التقرير، الذي نشرته وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنّ ما مجموعه 22 ألفاً و522 يهودياً هاجروا إلى إسرائيل في عام 2025. ويُعَدّ ذلك، وفقاً لموقع "واينت" العبري، انخفاضاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين مقارنة بالأعوام السابقة؛ إذ يقلّ العدد المذكور بنحو 10 آلاف مهاجر عن عام 2024 على سبيل المثال. ومع ذلك، يكشف التعمّق في معطيات التقرير معطيات مهمّة؛ ففي حين انخفض العدد الإجمالي للمهاجرين، ارتفع عدد المهاجرين من الدول الغربية، مع العلم أنّ ذلك يشمل عائلات شابة وشبّاناً عازبين، كذلك ضمّت هذه الفئة نسبة أعلى من أصحاب المهن المطلوبة التي تتوافق مع طبيعة الاقتصاد الإسرائيلي.

وبخصوص سبب ارتفاع نسبة المهاجرين من الشبّان، فيعزوه "واينت" إلى التوترات التي سادت الجامعات حول العالم في ظلّ الحرب على قطاع غزة، وذلك على الرغم من أنّ العدد الفعلي للمهاجرين الذين تراوح أعمارهم بين 18 عاماً و35 انخفض مقارنة بالأعوام السابقة. ووفقاً للتقرير، فإنّ نحو ثلث عدد المهاجرين الإجمالي في العام الماضي ينتمون إلى هذه الفئة العمرية، فيما ترتفع نسبة الشبّان بين المهاجرين من الدول الغربية إلى 40% من إجمالي هؤلاء.

نسبة المهاجرين من الدول الغربية إلى إسرائيل أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وحول المعطى السابق، يميل معدّو التقرير إلى الاعتقاد بأنّه يمثّل مؤشّراً إلى أنّ الشبّان اليهود يعبّرون عن ثقتهم بمستقبل إسرائيل؛ ويتجلّى ذلك في ارتفاع نسبة الطلاب بين المهاجرين بمقدار ثلاث نقاط مئوية. ففي العام الدراسي 2024-2025، تابع 5,535 طالباً مهاجراً دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وغالبيتهم في جامعات "رايخمان" و"بار إيلان" و"العبرية" و"تل أبيب".

أمّا المهاجرون الذين وفدوا إلى إسرائيل للالتحاق بجيش الاحتلال، فقد سجّل عددهم انخفاضاً بمقدار مئات في أعدادهم، فيما بلغ إجمالي عدد المجنّدين الجدد 3,165 مهاجراً جديداً، 61% منهم ذكور. ومن بين هؤلاء، صُنّف 43% على أنهم "جنود منفردون" (أتوا إلى إسرائيل من دون عائلاتهم)، وكانت دولهم الأصلية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإثيوبيا وأوكرانيا وفرنسا.

وعلى الرغم من أنّ إسرائيل تشهد بعد حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اتّجاهاً متزادياً في الهجرة السلبية، خصوصاً من الإسرائيليين الذين يُعَدّون عناصر حيوية للاقتصاد، لا يعني ذلك وفقاً للتقرير عدم هجرة يهود عمّال إلى إسرائيل. على سبيل المثال، هاجر إلى الأخيرة 541 طبيباً وطبيبة في عام 2025، إلى جانب 25 عالماً أتوا من ضمن برامج مختلفة. ولدى فحص المعطيات، تبيّن أنّ 62% من المهاجرين الجدد الذين وصلوا في العام الماضي ناشطون في سوق العمل، وأنّ 82% منهم يشغلون وظائف بدوام كامل.

إلى جانب ما تقدّم، تبيّن أنّ عدداً أكبر من المهاجرين الشبّان يعثرون على عمل بسرعة أكبر في إسرائيل، فيما يختارون بمعظمهم مدن تل أبيب نتانيا والقدس وحيفا. أمّا المهاجرون من الدولة الغربية، تحديداً، فيختارون القدس وبيت شيمش ورعنانا بصورة رئيسية.