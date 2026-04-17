تركيا: منفّذ هجوم مدرسة كهرمان مرعش لم ينتحر

- شهدت مدرسة "آيسر تشاليك" في كهرمان مرعش هجوماً أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ثمانية تلاميذ ومدرّسة، وإصابة 13 آخرين. منفّذ الهجوم كان تلميذاً يُدعى عيسى آراس مرسينلي، وتوفي نتيجة نزيف حاد. - التحقيقات أظهرت تحضيرات مسبقة للهجوم من قبل مرسينلي، حيث تجاهل أصدقاؤه تحذيراته. استخدم منصة ديسكورد للترويج لأفكاره، وتدرس السلطات المحادثات الرقمية لاحتمال تورط شركاء. - أفرجت السلطات عن والدة منفّذ الهجوم بعد استجوابها، بينما أبقت والده قيد التوقيف. الفحص الطبي أظهر وفاة مرسينلي نتيجة جرح نافذ، مما يبرز الحاجة لتعزيز التدابير الوقائية في المدارس.

ما زالت قضية الهجوم على مدرسة "آيسر تشاليك" الإعدادية بولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا تتفاعل منذ أوّل من أمس الأربعاء، ولا سيّما أنّه أسفر عن سقوط تسعة قتلى و13 جريحاً، بالإضافة إلى مقتل منفّذ عملية إطلاق النار الذي ظُنّ بداية أنّه أقدم على الانتحار قبل أن تشير خلاصات الطب الشرعي بغير ذلك.

يأتي ذلك بعد دفن ضحايا الهجوم، ثمانية تلاميذ ومدرّسة واحدة، في مراسم رسمية وشعبية وسط حزن عارم. كذلك دُفن منفّذ الهجوم، وهو تلميذ بدوره يبلغ من العمر 14 عاماً ويُدعى عيسى آراس مرسينلي، وسط إجراءات أمنية، بعدما تسلَّمت والدته جثّته من الطب الشرعي الذي حدّد سبب الوفاة بنزيف حاد، الأمر الذي يستبعد فرضية انتحاره بطلق ناري بحسب المتداوَل منذ الواقعة.

وتتكشّف تباعاً معطيات إضافية خاصة بالهجوم الدامي الذي طاول تركيا وخلق بلبلة، إلى جانب هجوم سبقه بيوم واحد في مدرسة بولاية شانلي أورفا وحوادث أخرى ذات صلة، وذلك من جرّاء التحقيقات القائمة. ويُحكى عن "حقائق صادمة" بشأن منفّذ الهجوم، من بينها تحضيره المسبق للجريمة وتجاهل أصدقائه تحذيراته المتكرّرة من نيّة تنفيذ هجوم على المدرسة.

وفي إفادة أدلت بها تلميذة من دائرة أصدقاء منفّذ الهجوم، قالت إنّ عيسى آراس مرسينلي كان يتحدّث مراراً وتكراراً عن نيّته تنفيذ الهجوم، إلا أنّ المحيطين به لم يأخذوا كلامه على محمل الجدّ، وقد عُدَّت التهديدات "مزاحاً" من قبل أصدقائه. أضافت التلميذة نفسها، في إفادتها، "كنّا نردّ عليه بعبارات ساخرة مثل: سنظهر في فيلم وثائقي قريباً"، مشيرةً إلى أنّهم حاولوا إبعاد الفكرة عنه عبر الإنترنت، غير أنّه تجاهل كلّ التحذيرات. وتحدّثت التلميذة، التي لم يُكشَف عن هويتها، عن علاقة متينة كانت تجمعها بعيسى وزميل آخر لهما يُدعى فيكتور، لافتةً إلى أنّ ما حدث سبّب لها ولفيكتور صدمةً نفسية، ولا تخفي أنّهما انهارا بالبكاء فور علمهما بالهجوم.

في الإطار، بيّنت تحقيقات خاصة بالجريمة، وفقاً لما أفادت به مصادر تركية اليوم، أنّ إجراءً اتُّخذ بشأن تعليق خادم منصّة ديسكورد التي كان ينشط منفّذ الهجوم عليها، عقب وقوع المجزرة. وتشير المعلومات المتداولة إلى أنّ السلطات تدرس المحادثات التي دارت في هذه البيئة الرقمية، ولا سيّما بعد مزاعم بأنّ عيسى آراس مرسينلي كان يستخدم المنصة لترويج أفكاره وتلقّيه تحذيرات من المحيطين به. بالتوازي، يُصار إلى فحص المواد الرقمية المرتبطة بالهجوم، لكشف احتمال تورّط شركاء له أو مساهمة محرّضين في دفع الجاني إلى تحويل تهديداته اللفظية إلى مجزرة.

في السياق، أفرجت السلطات في تركيا عن والدة منفّذ الهجوم على المدرسة الإعدادية بولاية كهرمان مرعش، أمس الخميس، بعد إدلائها بشهادتها، في حين أبقت على والده قيد التوقيف. وهو ما مكّن الوالدة بالتالي من تسلّم جثّة ابنها قبل دفنه اليوم، بعيداً عن الأضواء، في ولاية عثمانية المجاورة لولاية كهرمان مرعش، وسط إجراءات أمنية.

وبشأن ما جرى تداوله حول إقدام عيسى آراس مرسينلي على الانتحار بُعيد تنفيذه الهجوم، كشف التقييم الذي أجراه فريق مؤلّف من خبيرَين في الطب الشرعي وفنيَّي تشريح ومصوّر واحد وخبير واحد في التصوير الفوتوغرافي، أنّ الفحص الطبي الشرعي بيّن جرحاً نافذاً قاتلاً في ساق مرسينلي اليمنى، مشيراً إلى أنّ الجسم الذي سبَّب الإصابة كان له جانب غير حاد وجانب آخر حاد. وبالتالي، سجّل الفريق الوفاة أنّها ناجمة عن نزيف خارجي شديد بعد إصابة أحد الأوعية الدموية الأساسية. إلى جانب ذلك، ثمّة ترجيحات بأن يكون الفتى قد تعرّض لطعنة، من قبل ذوي أحد الضحايا في خلال إطلاقه النار.

من جهتها، أفادت رئيسة جمعية أولياء الأمور في مدرسة "آيسر تشاليك" الإعدادية في كهرمان مرعش، هوليا تشيفيك، بأنّ نائب مدير المنشأة التربوية ألب أرسلان يلدريم الذي نُقل إلى مدرسة أخرى قبل شهر كان يعرف التلميذ منفّذ الهجوم عيسى آراس مرسينلي جيداً، وكان بالتالي يراقبه. وبيّنت تشيفيك أنّ التلميذ "كان شخصاً قد يطعن يده بقلم، ويقطع حنجرته بنفسه، وله سلوكات عدوانية"، وأنّ "هذا الطفل كان تحت مراقبة أستاذنا ألب أرسلان الذي كان يقول: لا تخافوا، أنا لا أُدخل هذا الطفل (إلى المدرسة) إلا بعد تفتيش حقيبته".

ويخيّم الحزن على ولاية كهرمان مرعش كما على كلّ تركيا بعد الجريمة ودفن الضحايا. وكان أربعة من التلاميذ قد دُفنوا أمس، جنباً إلى جنب، علماً أنّهم كانوا في الحادية عشرة من عمرهم وقد قضوا معاً في خلال عملية إطلاق النار؛ كرم إردم جونغور وبيليناي نور بويراز وبيرام نبي شيشك وزينب كيليش. وأتت مراسم الدفن بعدما أقام رئيس الشؤون الدينية صافي أريباغوش صلاة الجنازة لكلّ تلميذ على حدة.