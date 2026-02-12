تركيا: غرق 3 مهاجرين وإنقاذ 33 قبالة إزمير

- غرق قارب مطاطي قبالة سواحل إزمير بتركيا أدى إلى وفاة ثلاثة مهاجرين وإنقاذ 33 آخرين، بينما تستمر عمليات البحث عن أربعة مفقودين بمشاركة فرق بحرية وجوية. - الحادث وقع في ساعات الصباح الأولى، حيث سارعت السلطات بإرسال مروحيات وقوارب خفر السواحل، ولم تُعلن بعد تفاصيل عن جنسيات أو أعمار المهاجرين. - في حادثة سابقة، لقي 14 مهاجراً مصرعهم في بحر إيجة، مما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون في رحلاتهم عبر السواحل التركية واليونانية.

لقي ثلاثة مهاجرين مصرعهم، فيما تم إنقاذ 33 آخرين إثر غرق قارب مطاطي كان يقلهم قبالة سواحل منطقة فوتشا بولاية إزمير، غربي تركيا. وأفادت وكالة "دمير أوران" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن القارب غرق لأسباب لم تحددها، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ عن أربعة مهاجرين غير نظاميين ما زالوا في عداد المفقودين، وذلك عبر فرق تعمل بحرا وجوا في موقع الحادث.

وأوضحت الوكالة أن الحادثة وقعت في ساعات الصباح الأولى، قرابة الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي. وفور تلقي بلاغ بالواقعة، سارعت السلطات إلى إرسال مروحيات وقوارب تابعة لخفر السواحل إلى المنطقة.

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن أربعة مهاجرين غير نظاميين ما زالوا في عداد المفقودين

وبناء على إفادات المهاجرين الذين جرى إنقاذهم، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ جوا وبحرا بين منطقتي فوتشا وكارا بورون، للعثور على أربعة مهاجرين يُعتقد أنهم في عداد المفقودين. ولم تصدر السلطات حتى الآن بيانا رسميا يكشف عن جنسيات المهاجرين أو أعمارهم أو تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادثة.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لقي 14 شخصاً مصرعهم جراء غرق قارب يُقلّ مهاجرين سريّين في بحر إيجة قبالة سواحل بودروم بولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. ويموت مهاجرون كثيرون خلال رحلات العبور المحفوفة بالمخاطر على السواحل اليونانية والتركية. وذكرت الأمم المتحدة أن نحو 2500 شخص لقوا حتفهم في 2024.