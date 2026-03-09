تركيا: غرق 14 مهاجراً خلال مطاردة خفر السواحل قاربهم

- اصطدم قارب مطاطي يحمل مهاجرين أفغان بخفر السواحل التركي قبالة ساحل أنطاليا، مما أدى إلى غرق 14 شخصاً وإنقاذ 7 آخرين، بينما تستمر عمليات البحث عن المفقودين. - تتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى أوروبا، حيث يجمع الأفغان الأموال للسفر عبر مهربي البشر، وسط عدم اعتراض الاتحاد الأوروبي على إعادة تركيا للمهاجرين. - تشهد منطقة نهر "إيفروس" بين تركيا واليونان نشاطاً مكثفاً لتهريب المهاجرين، مع مخاطر جغرافية وإجراءات يونانية مشددة لمنع العبور.

غرق 14 مهاجراً سرياً على الأقل، اليوم الاثنين، باصطدم قارب مطاطي استقلوه بآخر لخفر السواحل التركي الذي طاردهم قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقال والي أنطاليا، خلوصي شاهين: "تجاهل قارب حمل مهاجرين أفغان نداءات بالتوقف، وحاول المناورة بسرعة عالية للهرب من قوارب خفر السواحل قرب ساحل دمرة بأنطاليا، وأنقذت فرق خفر السواحل سبعة أشخاص من البحر، وقدمت لهم رعاية طبية فورية، كما احتجزت وحدات الدرك 14 شخصاً آخرين واصلوا رحلتهم في القارب وصولاً إلى اليابسة".

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ براً وبحراً وجواً لتحديد موقع المفقودين الآخرين، في حين أطلقت السلطات تحقيقا قضائياً وإدارياً في الواقعة.

ويعمل عدد كبير من الأفغان المقيمين في مدن تركية لجمع أموال من أجل مواصلة سفرهم إلى أوروبا عبر مهربي بشر، في وقت لا يُظهر الاتحاد الأوروبي أي اعتراض على إعادة تركيا آلاف الأفغان إلى بلدهم، باعتبار أن هذا الأمر يقلّص أعداد المهاجرين السريين الذين يتوجهون إلى أوروبا. ومنذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، نظمت ألمانيا عمليتي ترحيل جماعي استهدفتا مدانين بارتكاب جرائم. ويعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، زيادة وتيرة هذه العمليات في المستقبل.

وعموماً يسعى عدد كبير من المهاجرين إلى عبور البحر المتوسط سنوياً بهدف الوصول إلى أوروبا. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذكرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن أكثر من 1700 شخص لقوا مصرعهم أو فُقدوا خلال عام 2025 على طرق الهجرة إلى أوروبا في المتوسط والمحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب أفريقيا، كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة مصرع أو فقدان نحو 33 ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ عام 2014.

أيضاً تشهد منطقة نهر "إيفروس" الفاصل بين تركيا واليونان نشاطاً مكثفاً لشبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، إذ تزداد المخاطر بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة وارتفاع منسوب المياه في بعض المواسم، إلى جانب إجراءات مشددة تتخذها السلطات اليونانية لمنع العبور.

