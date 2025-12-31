تركيا توقف الخدمات الصحية المجانية للاجئين السوريين

- اعتبارًا من 1 يناير 2026، أوقفت تركيا تقديم الخدمات الصحية المجانية للسوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة، مما يلزمهم بدفع تكاليف التأمين الصحي مثل المواطنين الأتراك. - القرار أثار استياء اللاجئين السوريين الذين اعتادوا على العلاج المجاني منذ 2014، حيث يواجهون الآن تكاليف إضافية للدواء والمعاينات الطبية. - تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تركيا لتقليص ميزات الحماية المؤقتة للسوريين، بهدف معاملتهم كالسياح أو المقيمين المؤقتين، مع تشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا.

أصدرت تركيا، اليوم الأربعاء، تعليمات بوقف الخدمات الصحية المجانية للاجئين السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك"، مؤكدة أن إدارة الهجرة لم تعد مخوّلةً بتغطية تكاليف التأمين والعلاج والأدوية للأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة، بعد أن تولّت وزارة الأسرة هذه الصلاحية، ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2026. وكانت الصيدليات في تركيا قد أوقفت، اعتباراً من أمس، صرف الوصفات الطبية مجاناً، كما ألغت المعاينة المجانية، وأصبحت أجور الأطباء تضاف على الوصفة لتتقاضاها الصيدليات عند صرف الدواء.

تقول اللاجئة السورية غصون إبراهيم (28 عاماً)، إن صيدلية تركية لم تصرف لها الدواء بالمجان أمس الثلاثاء، رغم أن الوصفة الطبية صادرة عن مركز المهاجرين الصحي الخاص باللاجئين بمنطقة اسنيورت بإسطنبول، وذلك على غير العادة التي اعتاد عليها اللاجئون السوريون منذ عام 2014 بتركيا.

وتضيف لـ"العربي الجديد"، أن الصيدلية طالبتها بدفع ثمن الدواء وأجور المعاينة، رغم تأكيد المركز أن المعاينة ما زالت مجانية ولم تُدرج أجور المعاينة ضمن المراكز الطبية للاجئين، في إطار قرار إلغاء الطبابة المجانية للسوريين منذ مطلع العام الجديد، ما أجبر اللاجئة على دفع ثمن الدواء، بالإضافة إلى ثمن الكشف الطبي.

وبدأت تركيا، أمس الثلاثاء، تجربة تطبيق قرار إلغاء مجانية العلاج للسوريين على أن يُطبق القرار رسمياً اعتباراً من يوم غد الخميس، أول أيام عام 2026. وقالت مها محمد العاملة بمركز الفاتح للاجئين، إن الصيدليات كانت أمس تكتب على الوصفة الطبية أن "المريض غير مقيّد ضمن قوائم التأمين الصحي العام "، موضحة أن هذا الأمر كان مفاجأة للجميع. وأضافت لـ"العربي الجديد" أن الصيدليات التركية عادت لصرف الدواء مجانا مساء أمس، بعد الساعة السادسة ولمدة ساعة واحدة، علما أن الصيدليات تغلق عادة في تركيا الساعة السابعة مساء، معتبرة ما حدث بمثابة تجربة لتطبيق القرار ابتداء من الغد.

وأعلنت تركيا في ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن إنهاء العلاج المجاني للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2026، لتبدأ معاملتهم كالمواطنين الأتراك، إذ أصبحوا ملزمين بدفع تكاليف التأمين الصحي. ويبدأ تطبيق القرار مطلع العام الجديد وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، مؤكدة أن نحو مليونين و375 ألف سوري وسورية ملزمون بالاشتراك في نظام التأمين الصحي العام ودفع الرسوم الشهرية، أسوة بالمواطنين والمقيمين الآخرين، مع إنهاء مرحلة العلاج الطبي المجاني في المشافي الحكومية التركية ومراكز اللاجئين.

وقال مدير مركز المهاجرين، الطبيب عبد الله الخيمي، لـ"العربي الجديد"، إن ما حدث أمس كان تجربة ليوم واحد، لكنه شدد على أن القرار ساري المفعول، وستنتهي الطبابة المجانية للاجئين السوريين بانتهاء الدوام الرسمي اليوم الأربعاء، مع فرض التأمين الإلزامي على حملة بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك". وأوضح أن عائدات التأمين الإلزامي تعود للحكومة، وتختلف عن التأمين لدى الشركات الخاصة، مشيرًا إلى أن الهدف هو مساواة اللاجئ السوري بالمواطن التركي، مع دفع اشتراك يتراوح بين 1500 و1900 ليرة شهريا، للأسرة وليس للفرد الواحد، أي ما يعادل نحو 35–45 دولارا أميركياً.

ولفت مدير المركز الطبي إلى أن السوريين من حملة الإقامة السياحية أو غيرها سيدفعون تأمينا صحيا مختلفا يصل إلى نحو 7900 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 185 دولارا أميركيا، موضحا أن تركيا ستعتبرهم أجانب وسياحا وليسوا لاجئين. وأضاف أن من يمتلك إذن عمل، يقوم رب عمله بدفع التأمين الصحي له وفق نظام "السوكرتا"، وهو نظام التأمين الصحي والاجتماعي الإلزامي في تركيا.

وحول مجانية الكشف الطبي في مراكز اللاجئين الطبية، يؤكد الخيمي أنها ما زالت مجانية، موضحا أنه عند طلب وصفة دواء ستُضاف أجور المعاينة على الوصفة الطبية، "فإذا اكتفى المريض بالكشف فقط فلن يدفع أي رسوم".

وأضاف أن اللاجئين السوريين من حملة بطاقة "الكيملك" سيتلقون خصومات على المعاينة وثمن الدواء، أي أنها "لن تكون مجانية بالمطلق"، مشيرا إلى أن غير القادرين ماليا سيتم تقييم أوضاعهم من قبل صندوق المساعدات الاجتماعية، مع إمكانية تغطية أقساط التأمين الصحي أو استرداد كل المبالغ المدفوعة مقابل العلاج.

كما تُعفى النساء الحوامل من رسوم خدمات الصحة الإنجابية، باستثناء الحالات غير العاجلة جداً، فضلاً عن الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمرار اللقاحات والمتابعات الصحية للأطفال. ومن يدفع أجور المعاينة والدواء من تلك الحالات، يمكنه استرداد المبلغ بعد التقدّم بطلب خلال مدة أقصاها 3 أشهر عبر صندوق المساعدات الاجتماعية، وفق توضيحات مدير المركز لـ"العربي الجديد".

وبناءً على البروتوكولات الموقعة بين مديرية إدارة الهجرة، ووزارة الأسرة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة، سيتم، منذ 1-1-2026 إلغاء التأمين الصحي لجميع المواطنين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما. وستغطي مؤسسة الضمان الاجتماعي النفقات الطبية لحاملي تصاريح العمل، تماما كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الأتراك. وسيتمكنون من الحصول على أدويتهم من الصيدليات مقابل دفع مساهمة بنسبة 20%.

كما سيدفع الأجانب الحاصلون على وضع الحماية المؤقتة والذين لا يحملون تصريح عمل 375 ليرة تركية رسوما للفحص. وعادةً ما يكون هذا المبلغ أعلى بكثير، ولكن تم الاتفاق على هذا النحو. ويمكن للأجانب الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة والذين لا يملكون تأمينا صحيًا عاما الحصول على تأمين صحي خاص، وسيغطي هذا التأمين جميع النفقات.

أما الأجانب غير القادرين على الدفع، من ذوي الإعاقة بنسبة 40% أو أكثر أو من لا يوجد في أسرهم فرد في سنّ العمل أو ممن فقدوا أحد والديهم أو كليهما فستقوم إدارة الهجرة بإدخال بيانات من تنطبق عليهم هذه المعايير، ثمّ تحميلها إلى نظام وزارة الأسرة. بعد ذلك، ستُقرّر وزارة الأسرة ما إذا كانت ستُفعّل التأمين الصحيّ لهؤلاء الأجانب أم لا.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن نحو 600 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال عام واحد، مع تسارع وتيرة التعافي في سورية، مضيفاً خلال رسالة مصورة نشرَتها الرئاسة التركية بمناسبة حلول رأس السنة أنه مع ترسّخ أجواء الاستقرار في سورية، ازدادت حالات العودة الطوعية، مؤكداً تقديم تركيا الدعم اللازم للإدارة الجديدة بدمشق، من أجل أمن واستقرار الشعب السوري، دون تمييز بين عربي أو كردي أو تركماني، أو سنّي أو شيعي أو نصيري

ويرى مراقبون أن إلغاء مجانية طبابة السوريين بالمشافي التركية الحكومية، مع مطلع العام الجديد 2026، لم يأت منفرداً، بل جاء ضمن سياق إجراءات متكاملة ومدروسة لسحب جميع الميزات التي كانت تقدمها تركيا ضمن "قانون الأجانب والحماية الدولية"، تمهيداً لمعاملتهم كسياح وفق إقامة سنوية وليس بطاقة حماية دائمة.

ويقول المحلل التركي، جيواد غوك، لـ"العربي الجديد"، إن سياسة تركيا، بشكل عام، هي حصر ميزات الحماية المؤقتة تمهيداً لإلغائها، خلال عامين كحد أقصى، ولكن من دون الاعتداء على قوانين حقوق الإنسان وبقاء السوريين بتركيا كحملة إقامة سياحية أو كحاصلين على الجنسية.

وهذا ما أكده أيضاً رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار بتركيا، غزوان قرنفل، خلال حديث سابق لـ"العربي الجديد"، مؤكداً أن تركيا في طريقها لإلغاء "قانون الحماية المؤقتة" لانتفاء المبرر القانوني بعد سقوط النظام وتحرير سورية، لكنها لن تقدم على ترحيل السوريين، بل تعتمد على طرق وسياسة متعددة، منها إلغاء مجانية الطبابة والأدوية أو التعليم العالي وتسهل تبديل "الكيملك".