- افتتحت تركيا أكبر حديقة وطنية في البلاد بموقع مطار أتاتورك السابق في إسطنبول، بمساحة مليون و215 ألف متر مربع، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان. - الحديقة تضم مرافق متنوعة مثل قاعات للمعارض، مطاعم، مكتبات، ومسارات للمشي وركوب الدراجات، وتستوعب أكثر من 165 ألف شخص، مما يجعلها منطقة تجمع مهمة في حالات الكوارث. - زُرعت أكثر من 20 ألف شجرة، وتغطي العشب الطبيعي مساحة 1.9 مليون متر مربع، مع فضاء للفعاليات يتسع لـ28 ألف شخص، مما يعزز من دورها كمتنفس حضري.

افتتحت الحكومة التركية، اليوم السبت، أكبر حديقة وطنية في البلاد، على مساحة مليون و215 ألف متر مربع بموقع مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول. وشارك الرئيس رجب طيب أردوغان في مراسم الافتتاح.

وفي 6 إبريل/ نيسان 2019، ودّع مطار أتاتورك الدولي آخر رحلاته الخارجية المجدولة، التي توجّهت من إسطنبول إلى سنغافورة، وذلك بعد نُقلت عمليات الطيران إلى مطار إسطنبول، الذي افتتحه الرئيس أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، فيما جرى الحفاظ على مهبط واحد للطائرات الخاصة، وللاستخدام الطارئ.

وقال وزير البيئة والعمران التركي، مراد قوروم، في كلمة له خلال الافتتاح، إن حديقة مطار أتاتورك، التي تمتد على مساحة خضراء تبلغ مليوناً و215 ألف متر مربع، تُعدّ أكبر حديقة مدنية ومنطقة للاحتماء من الكوارث، وقادرة على استيعاب أكثر من 165 ألف شخص في وقت واحد. وأوضح أن الحديقة تضم قاعة للمعارض وورش عمل، وأربعة مطابخ خيرية، وأربعة مطاعم، وأربعة أسواق، وأربع مكتبات، ومجمعين اجتماعيين.

🇹🇷 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı!

Türkiye’nin en büyük şehir parkı, İstanbul’umuza nefes, milletimize huzur olacak. 🌿



🏞️ Yeşil Alan: 1.215.000 m²

🏛️ Kapalı Alan: 72.128 m²

🚴‍♂️ Bisiklet Yolu: 10.679 m²

🚶‍♀️ Yürüyüş Yolu: 85.371 m²

وأشار إلى أنه غُرس أكثر من 20 ألف شجرة، وجرت تغطية نحو 1.9 مليون متر مربع بالعشب الطبيعي، إلى جانب فضاء مخصص للفعاليات يتسع لنحو 28 ألف شخص. ويتضمّن المشروع أسواقاً ومواقف سيارات وملاعب للتنس والسلة وكرة الطائرة وكرة القدم، ومسارات للتزلج، والدراجات الهوائية، ومسارات للمشي وملاعب منفصلة للأطفال.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن "الحكومة أنجزت حتى الآن 313 حديقة وطنية، تغطي مساحة إجمالية قدرها 36 مليون متر مربع من المساحات الخضراء في جميع الولايات، ويجرى العمل أيضاً على إنشاء 231 حديقة وطنية، وفي إسطنبول وحدها أنجزت الحكومة 34 حديقة وطنية، ويجرى العمل على إنشاء 22 حديقة أخرى".

وأضاف "نفتتح اليوم حديقة أتاتورك الوطنية، التي تغطّي مساحة قدرها مليون و215 ألف متر مربع، تشمل مسارات المشي وركوب الدراجات إلى الملاعب الرياضية، ومنطقة المعارض والمقاهي، إنها حديقة وطنية واسعة وعصرية بإسطنبول، مزودة بمسبح ومرافق اجتماعية". وتابع "برزت أهمية مناطق التجمع بشكل أكبر خلال بعد زلزال 6 فبراير/ شباط 2023. ستكون هذه المنطقة أيضاً مركز تجمع، يستضيف مئات الآلاف من المواطنين في أوقات الكوارث، وقادرة على نصب ما لا يقل عن 40 ألف خيمة في حالة وقوع كوارث".