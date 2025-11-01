تركيا تفتتح أكبر حديقة وطنية بإسطنبول: مساحات خضراء ومنطقة إيواء للكوارث

- افتتحت تركيا أكبر حديقة وطنية في البلاد بموقع مطار أتاتورك السابق في إسطنبول، بمساحة مليون و215 ألف متر مربع، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.
- الحديقة تضم مرافق متنوعة مثل قاعات للمعارض، مطاعم، مكتبات، ومسارات للمشي وركوب الدراجات، وتستوعب أكثر من 165 ألف شخص، مما يجعلها منطقة تجمع مهمة في حالات الكوارث.
- زُرعت أكثر من 20 ألف شجرة، وتغطي العشب الطبيعي مساحة 1.9 مليون متر مربع، مع فضاء للفعاليات يتسع لـ28 ألف شخص، مما يعزز من دورها كمتنفس حضري.

افتتحت الحكومة التركية، اليوم السبت، أكبر حديقة وطنية في البلاد، على مساحة مليون و215 ألف متر مربع بموقع مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول. وشارك الرئيس رجب طيب أردوغان في مراسم الافتتاح.

وفي 6 إبريل/ نيسان 2019، ودّع مطار أتاتورك الدولي آخر رحلاته الخارجية المجدولة، التي توجّهت من إسطنبول إلى سنغافورة، وذلك بعد نُقلت عمليات الطيران إلى مطار إسطنبول، الذي افتتحه الرئيس أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، فيما جرى الحفاظ على مهبط واحد للطائرات الخاصة، وللاستخدام الطارئ.

وقال وزير البيئة والعمران التركي، مراد قوروم، في كلمة له خلال الافتتاح، إن حديقة مطار أتاتورك، التي تمتد على مساحة خضراء تبلغ مليوناً و215 ألف متر مربع، تُعدّ أكبر حديقة مدنية ومنطقة للاحتماء من الكوارث، وقادرة على استيعاب أكثر من 165 ألف شخص في وقت واحد. وأوضح أن الحديقة تضم قاعة للمعارض وورش عمل، وأربعة مطابخ خيرية، وأربعة مطاعم، وأربعة أسواق، وأربع مكتبات، ومجمعين اجتماعيين.

وأشار إلى أنه غُرس أكثر من 20 ألف شجرة، وجرت تغطية نحو 1.9 مليون متر مربع بالعشب الطبيعي، إلى جانب فضاء مخصص للفعاليات يتسع لنحو 28 ألف شخص. ويتضمّن المشروع أسواقاً ومواقف سيارات وملاعب للتنس والسلة وكرة الطائرة وكرة القدم، ومسارات للتزلج، والدراجات الهوائية، ومسارات للمشي وملاعب منفصلة للأطفال.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن "الحكومة أنجزت حتى الآن 313 حديقة وطنية، تغطي مساحة إجمالية قدرها 36 مليون متر مربع من المساحات الخضراء في جميع الولايات، ويجرى العمل أيضاً على إنشاء 231 حديقة وطنية، وفي إسطنبول وحدها أنجزت الحكومة 34 حديقة وطنية، ويجرى العمل على إنشاء 22 حديقة أخرى".

