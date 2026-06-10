تركيا تغير موعد امتحان ليتابع الطلاب مباراة فريقها في كأس العالم

- قدمت تركيا امتحان الانتقال للمدارس الثانوية "LGS" إلى يوم السبت بدلاً من الأحد، لمنح الطلاب والمعلمين فرصة لمتابعة مباراة منتخب تركيا في كأس العالم ضد أستراليا، مع توفير إجازة إدارية يوم الجمعة لتجهيز المدارس. - يتكون الامتحان من مرحلتين: الأولى للمواد الأدبية والثانية للمواد العلمية، مع استراحة تتضمن وجبة غذائية للطلاب، حيث طلب 91% من الطلاب هذه الوجبة لتقليل القلق وزيادة الدافعية. - الامتحان اختياري وليس إجباريًا، ويتيح للطلاب اختيار مدارس ذات تصنيف عالٍ، بينما يبقى الطلاب الذين لا يتقدمون للامتحان في مدارس قريبة من منازلهم.

قدمت تركيا امتحان الانتقال للمدارس الثانوية الـ" LGS" يوماً واحداً، إلى يوم السبت بدلاً من الأحد ومنح الطلاب، بعد غد الجمعة إجازة إدارية "عطلة" ليتاح المجال لتجهيز المدارس وتهيئة الكوادر بعد تقديم الامتحان المفاجئ اليوم.

وأعلن وزير التعليم الوطني، يوسف تكين، اليوم، أن المعلمين والطلاب سيُعتبرون في إجازة إدارية يوم الجمعة 12 يونيو الجاري، مبيناً أن السبب هو لعب منتخب تركيا الوطني مباراته الأولى بكأس العالم أمام أستراليا والتي ستُقام، الأحد 14 يونيو في تمام الساعة 07:00 صباحاً بتوقيت تركيا. وأوضح خلال بيان اليوم "أردنا نحن وأطفالنا وأولياء الأمور أن نعيش تلك الإثارة مع منتخبنا الوطني. وعندما أعلنا جدول الامتحانات، لم يكن معروفًا ما إذا كانت تركيا ستشارك في كأس العالم أو برنامج المباريات. وعندما حدث هذا التزامن. قدمنا الامتحان بيوم واحد ليعيش أطفالنا تلك الإثارة مع عائلاتهم براحة بال"، مشيرا إلى أن الامتحان الذي يُعقد يوم الأحد سيكون يوم السبت.

ويؤكد وزير التعليم الوطني التركي أن لجان تنسيق الامتحان التي تضم مسؤولين من وزارة الداخلية والدرك والشرطة، قد اجتمعت وتم إجراء التحضيرات ومراجعة التدابير مرة أخرى. كما تم الاتفاق على تقديم وجبة تغذية تحتوي على بار الشوفان بالفواكه المجففة والجوز والزبيب والماء للطلاب الذين طلب أولياء أمورهم ذلك أثناء التقديم للامتحان المركزي، بهدف تلبية احتياجاتهم الغذائية خلال فترة الراحة بين الامتحانات وتقليل قلق الامتحان وزيادة الدافعية"، موضحا أن الغالبية العظمى طلبت الوجبة الغذائية بنسبة91% من الطلاب، لذلك، سيتم تقديمها للطلاب لأول مرة هذا العام".

ويقول المعلم التركي، أسامة فرمان إنه "لا مشكلة لدى الطلاب والمعلمين بتقديم الامتحان"، خاصة بعد قرار عطلة يوم الجمعة بهدف التهيئة اللوجستية والتنظيمية للمدارس قبل بدء الامتحان الذي تقدم إلى يوم السبت. "بل جاء تلبية لرغبة الجميع بمتابعة المباراة التي كانت ستتزامن مع بدء الامتحان".

وحول امتحان "ليه غي سيه" يضيف المعلم التركي لـ"العربي الجديد" أنه امتحان الانتقال للمدارس الثانوية "من الصف الثامن إلى التاسع" ويجري خلال يوم واحد، ولكن يقسّم على مرحلتين، الأولى للمواد الأدبية وتتضمن 50 سؤالاً ومدتها 75 دقيقة، تليها استراحة لمدة 45 دقيقة سيتم خلالها منح وجبة غذائية. ومن ثم المرحلة الثانية للمواد العلمية ومدتها 80 دقيقة وتتضمن 40 سؤالاً.

ويلفت المعلم فرمان أن هذا الفحص "اختياري وليس إجبارياً"، لأن انتقال الطالب إلى المرحلة الثانوية قائم بطبيعة الحال وحتى من دون التقدم لامتحان "ليه غي سيه" ولكن يتقدم إليه الطلاب ليختاروا مدارس تعليمها مميز ولها تصنيف عالٍ "ثانوية الفنون، ثانويات الأناضول"، في حين عدم التقدم للفحص يبقي الطالب بمدارس قريبة من منزله "حسب عنوان السكن" ويحرمه من خيار تلك المدارس.

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان "ليه غي سي" يبلغ بحسب بيانات وزارة التربية، مليوناً و22 ألفًا و104 طلاب في 81 مدينة و920 منطقة وسيتقدمون للامتحان في 4244 مبنى داخل البلاد، و554 طالبًا في ثماني دول و11 مركز امتحان خارج البلاد، بإجمالي مليون و22 ألفًا و658 طالباً.