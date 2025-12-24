تركيا تزيد دعم الأسر وقرض الزواج في 2026

قرّرت السلطات التركية رفع قيمة قرض الزواج ومخصّصات برامج دعم الأسرة، بداية من مطلع عام 2026، بهدف مواجهة ظاهرة العزوف عن الزواج، وكإحدى طرق التعامل مع تراجع معدّلات الخصوبة التي بلغت 1.48%، متراجعةً عن المستويات الطبيعية الدولية التي تبلغ 2.10%.

وأثرت الظاهرتان في الزيادة السكانية بتركيا خلال السنوات الأخيرة، بحسب هيئة الإحصاء (حكومية)، في حين وجّهت الحكومة بزيادة الإنجاب إلى ثلاثة أطفال، كما سبق إعلان 2025 "عام الأسرة". وبلغ إجمالي عدد السكان في تركيا، وفق آخر إحصاء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 85 مليوناً و980 ألفاً و654 نسمة، بارتفاع قدره 315 ألفاً و710 أشخاص، وبنسبة ذكور 50.02% ونسبة إناث 49.98%.

وأعلن صندوق الأسرة والشباب التابع لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إطلاق أكبر حزمة دعم للأسر، تشمل رفع قيمة قرض الزواج، وقيمة مساعدات الأطفال، وعدد أيام إجازات الأمومة، ليبدأ تطبيق تلك الحزمة الجديدة من بداية يناير/كانون الثاني المقبل.

وارتفعت قيمة قرض الشباب المقبلين على الزواج من 150 ألف ليرة خلال عام 2025 إلى 250 ألف ليرة في عام 2026 (الدولار يساوي 43 ليرة تقريباً)، إن كان عمر الزوجين بين 18 و25 سنة، أما إن ارتفع سن الزوجين إلى ما بين 26 و29 سنة فتتراجع قيمة القرض إلى 200 ألف ليرة، في حين تبقى تسهيلات السداد ذاتها، بحيث يتم خلال 48 شهراً من دون فوائد، كما يمكن تأجيل الأقساط لمدة 12 شهراً مع كل طفلٍ جديد.

كذلك ارتفع مبلغ دعم الأطفال حتى سن الخامسة، ليحصل الطفل الأول على خمسة آلاف ليرة لمرّة واحدة، والطفل الثاني على مبلغ 1500 ألف ليرة لمدّة خمس سنوات، والطفل الثالث على خمسة آلاف ليرة لمدة خمس سنوات، مع عدم وجود أيّ شروط، سوى أن يكون أحد الوالدين مواطناً تركياً أو يحمل البطاقة الزرقاء (Mavi Kart).

خطة حكومية لتحفيز الشبان الأتراك على الزواج (Getty)

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال "منتدى العائلة والثقافة والفن" في العاصمة أنقرة، إن عدد السكان يزداد، لكنّ معدل النمو السكاني آخذ في التناقص، ومعدل الخصوبة الكلي أقل من مستوى الإحلال السكاني، واصفاً ذلك بأن البلاد "تمرّ حالياً بكارثة، وناقوس الخطر يدقّ بشدة".

وأطلقت تركيا في 13 يناير الماضي مشروع قرض الزواج بقيمة 150 ألف ليرة، ليشمل جميع الولايات البالغ عددها 81 ولاية، مشترطةً على المتقدّمين اجتياز تدريب ما قبل الزواج المتضمن التواصل الأسري، وإدارة المشكلات، والتعامل مع التوتر كشرط للاستفادة من القرض.

وتقول الباحثة التركية في جامعة محمد الفاتح بإسطنبول، عائشة نور، لـ"العربي الجديد"، إن "قرض الزواج وحزمة دعم الأطفال، خاصة الولد الثالث، إذ إن الأسر التركية بمعظمها تكتفي بطفل أو طفلين، يأتي ضمن سياسات التشجيع على الزواج والإنجاب بعد ارتفاع نسب العنوسة وتراجع معدلات الخصوبة وعدد المواليد الجدد". مشيرةً إلى أنّ "هناك محفّزات أخرى كثيرة للتشجيع على الزواج، من بينها التقسيط من دون فوائد على مفروشات المنزل، بعدما اتفقت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية مع شركات كبرى لتوفير مستلزمات العروسين بأسعار مخفضة وبيعها بطريقة التقسيط".

وحول كيفية التقدّم لقرض الزواج ومساعدات الأطفال، تضيف الباحثة التركية أنّ "دعم الأطفال يظهر من خلال (دائرة النفوس) بعد تسجيل المولود، لكنّ قرض الزواج متاح لجميع الأتراك من خلال تقديم المعلومات وطلب القرض على موقع خاص أطلقته وزارة الأسرة. يتحدّث كثيرون عن عدم كفاية مبلغ القرض لتكاليف الزواج المرتفعة، بينما أرى أنها مساعدة، ولا يُتوقّع أن تكون كافية لإتمام جميع إجراءات الزواج، كاملة، وهي بالنتيجة محاولة للتشجيع على الزواج، بعد الارتفاع المستمر لمتوسط سن الزواج لدى الجنسين، والذي يبلغ حالياً 28.3 سنة للرجال و25.8 سنة للنساء".

يذكر أنّ المستفيدين من قرض الزواج في ولاية إسطنبول، يزرعون شجرةً ضمن مبادرة العائلات المتجذرة (Kök Salan Aileler) في منطقة ريفا، ويضعون اسم العروسين ضمن بطاقة على الشجرة، كتعبير رمزي عن بداية أسرية وحياة زوجية متجذرة.