تركيا: تحضيرات لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 31" في نوفمبر 2026

- تستعد تركيا لاستضافة مؤتمر "كوب 31" في أنطاليا من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتعاون مع أستراليا التي ستشرف على المفاوضات الرسمية. - من المتوقع أن تستقبل أنطاليا أكثر من 80 ألف زائر من 196 دولة، ويعتبر فوز تركيا برئاسة المؤتمر نجاحًا دبلوماسيًا تاريخيًا. - تُعد مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ من أهم منصات الدبلوماسية المناخية، وتمنح الدولة المضيفة مكانة مركزية في السياسات المناخية العالمية.

بدأت تركيا تحضيراتها لاستضافة المؤتمر الواحد والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 31) المزمع عقده في مدينة أنطاليا، من التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 إلى 20 منه. وبحسب ما تقرّر في مؤتمر "كوب 30"، ستتقاسم أستراليا مع تركيا مسؤولية مؤتمر المناخ المقبل، فتُشرف كانبيرا بالتالي على المفاوضات الرسمية التي من شأنها توجيه عملية صنع القرار فيه.

وبوصفه رئيساً لموتمر "كوب 31"، عقد وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغيّر المناخ التركي مراد قوروم أوّل اجتماع تحضيري له في أنطاليا على ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوب غربي تركيا، بمشاركة ممثّلي ستّ وزارات تركية، وقد شدّد على أنّ رئاسة بلاده لمؤتمر "كوب 31" أمر "بالغ الأهمية".

وتفقّد قوروم موقع مركز "أنفاش" للمعارض والمؤتمرات في أنطاليا والمناطق المحيطة به التي سوف تحتضن فعاليات "كوب 31" المرتقب، وكذلك أجرى مشاورات مع الإدارات المحلية وممثّلي الوزارات المعنيّة بشأن الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki vizyonunu tüm dünyayla paylaşacağımız COP31 Zirvesi için ön hazırlık toplantımızı gerçekleştirdik.



Ülkemizin uluslararası görünürlüğünü artıracak, Türkiye’yi iklim diplomasisinde belirleyici bir konuma getirecek bu önemli zirvedeki… pic.twitter.com/PIwiK7fWOw — Murat KURUM (@murat_kurum) January 10, 2026

وحضر الاجتماع التحضيري الأول والي أنطاليا خلوصي شاهين، ورئيس الوفد التركي لدى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" والنائب عن أنطاليا مولود جاووش أوغلو، وعدد من نواب المنطقة، ونائبة رئيس بلدية أنطاليا الكبرى بشرى أوزدمير، إلى جانب نواب ووزراء وممثلي وزارات الداخلية، والثقافة والسياحة، والخارجية، والصحة، والزراعة والغابات، والنقل والبنية التحتية، ورئاسة الاتصالات.

وجرى خلال الاجتماع تقييم التحضيرات الخاصة بمؤتمر "كوب 31" المرتقب بعد عشرة أشهر، والأعمال التي سوف تضطلع بها المؤسسات المختلفة، وخريطة الطريق التي سوف تُتّبَع في المرحلة المقبلة.

❝Bu sene Antalya'mızda, dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31'e ev sahipliği yapacağız. Türkiye'nin COP31 başkanlığı çok önemli. Bu zirvede tüm ülkeler iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken, dönüp Türkiye'nin sözüne bakacak❞



📍Bakan Kurum, #COP31 Başkanı olarak… pic.twitter.com/41pmGetFHg — Yeşilhat (@AA_Yesilhat) January 11, 2026

وأوضح وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغيّر المناخ التركي أنّ مدينة أنطاليا سوف تستضيف أكثر من 80 ألف زائر من 196 دولة في خلال أعمال مؤتمر "كوب 31"، مشيراً إلى أنّ فوز تركيا في رئاسة المؤتمر يمثّل نجاحاً دبلوماسياً تاريخياً تَحقَّق بعد دبلوماسية مكوكية استمرّت لعامَين مع أستراليا، وتكلّلت رسمياً خلال مؤتمر "كوب 30" الذي عُقد في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون البرازيلية في نوفمبر 2025.

وبموجب تعميم رئاسي موقّع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عُيّن قوروم رئيساً لـ"كوب 31"، فيما تُجرى كلّ التحضيرات والأعمال التنظيمية الخاصة بالمؤتمر تحت مظلّة وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغيّر المناخ التي تتولّى التنسيق بأكمله.

وكان مؤتمر "كوب 30"، الذي عُقد في البرازيل ما بين العاشر من نوفمبر الماضي والـ22 منه، قد لاقى انتقادات عديدة، ولا سيّما أنّ نتائجه لم تأتِ ملبيّةً للآمال التي وُضعت فيه. على سبيل المثال، وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك تلك النتائج بأنّها "ضعيفة"، محذرا من أنّ الأجيال المقبلة قد تنظر إلى "التقاعس القاتل" لقادة العالم بوصفه "جريمة ضد الإنسانية". أمّا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي أشاد بالاتفاق الصادر عن "كوب 30" فور الإعلان عنه، فقد أشار إلى أنّ "كثيرين يشعرون بخيبة أمل" من النتيجة المحقَّقة. وقال: "لا أستطيع الادّعاء أنّ كوب 30 حقّق كلّ النتائج المرجوة"، مؤكداً أنّ "الهوّة ما زالت كبيرة بصورة خطرة بين وضعنا (في الوقت الراهن) وبين ما يطلبه العلم".

وتُعَدّ مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ من أهمّ منصات الدبلوماسية المناخية في العالم، إذ تشارك فيها سنوياً 197 دولة لمناقشة تخفيض الانبعاثات المؤدية إلى تغيّر المناخ، وسياسات التكيّف، والتمويل المناخي، وآليات الخسائر والأضرار، وأسواق الكربون، إلى جانب رسم قواعد تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ المقرّة في عام 2015. يُذكر أنّ كلّ ذلك يمنح الدولة المضيفة مكانة مركزية على خريطة السياسات المناخية العالمية، وهذا ما تعوّل عليه تركيا اليوم.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)