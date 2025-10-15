ترشيد تُطلق الجزء الثالث من "عبور التخصّصات والخِطابات"

- أطلقت إصدارات ترشيد التربويّة الجزء الثالث من كتاب "عبور التخصّصات والخِطابات"، الذي يركز على دمج الخطابين التاريخيّ والسرديّ في التعليم لتعزيز التفكير النقديّ والتحليل البصريّ والتاريخيّ. - يتضمن الكتاب ثلاثة أقسام رئيسة، حيث يركز الأول على أسس التكامليّة، والثاني على تفعيل الخطاب التاريخيّ، والثالث على توظيف الخطاب السرديّ لتعزيز الخيال وربط المعرفة بالواقع الثقافيّ والاجتماعيّ. - تسعى إصدارات ترشيد لتقديم محتوى علميّ ومهنيّ يطور الفكر التربويّ العربيّ، ويزود المعلّمين بأدوات لبناء بيئات تعلم أكثر وعيًا وفاعليّة.

أطلقت إصدارات ترشيد التربويّة الجزء الثالث من كتاب "عبور التخصّصات والخِطابات: منهجيّات وتطبيقات في التعليم التكامليّ"، والذي حمل عنوان "عبور الخطابات التاريخيّة والسرديّة إلى البيئات التعليميّة"، من تأليف الدكتور وائل كشك. ويتكامل المشروع بأجزائه الأربعة ليقدّم منهجيّة تعليميّة شاملة تعزّز التفكير النقديّ، والتحليل البصريّ والتاريخيّ، والسرديّ. ومن خلال الربط بين هذه الأجزاء، يقدّم رؤية متكاملة تتيح للطلّاب والمعلّمين تطبيق المعارف والمهارات بطرائق متعدّدة ومتنوّعة، ما يثري العمليّة التعليميّة ويجعلها أكثر فاعليّة وتفاعلًا مع تحدّيات العصر الحديث.

وينطلق الجزء الثالث من المشروع من رؤيةٍ تسعى لإعادة تعريف دَور المعلّم ليكون موجّهًا ودليلًا يقود الطلّاب إلى فهم أعمق للمواضيع، بدلًا من الاقتصار على تقديم المعلومات. ومن خلال التركيز على الخطابين التاريخيّ والسرديّ، يصبح في إمكان المعلّمين توسيع آفاق الدروس التقليديّة على نحو يمنح المتعلّمين فرصة للاطّلاع على تجارب الماضي وفهم مغزى الأحداث والقصص من الناحيتين الاجتماعيّة والثقافيّة.

وينقسم الجزء الثالث إلى ثلاثة أقسام رئيسة تشمل تسعة فصول مترابطة، يقدّم القسم الأوّل أسس التكامليّة والتواصليّة بين المعارف، ويستعرض المفاهيم الفلسفيّة والتاريخيّة للخطابَين التاريخيّ والسرديّ. بينما يتناول القسم الثاني سُبل تفعيل الخطاب التاريخيّ في التعليم عبر تحليل الخُطب والصور والوثائق والأفلام التاريخيّة، موفّرًا أنشطة ومهمّات عمليّة قابلة للتطبيق في الصفوف الدراسيّة. أمّا القسم الثالث فيركّز على الخطاب السرديّ بأشكاله الحكائيّة والأسطوريّة والقصصيّة والروائيّة، مبيّنًا كيف يمكن توظيفها لتعزيز الخيال والتحليل النقديّ وربط المعرفة بالواقع الثقافيّ والاجتماعيّ.

وبهذا الإصدار، تُواصل إصدارات ترشيد التربويّة سعيها لتقديم محتوى علميٍّ ومهنيٍّ يساهم في تطوير الفكر التربويّ العربيّ، ويزوّد المعلّمين بالأدوات المفاهيميّة والتطبيقيّة لبناء بيئات تعلمٍ أكثر وعيًا وفاعليّة. حيث صدر عن ترشيد ثلاثة عشر إصدارًا تربويًّا متخصّصًا، هي: "عقليّة التساؤل" 2022، و"حلول مبتكرة لمشكلات سلوك الطلّاب في المدرسة" 2022، و"نحو معلّم فاعل في التعليم الوجاهيّ والإلكترونيّ" 2022، و"الممارسات المهنيّة للمدرّسين: بين النظريّة والتطبيق" 2023، و"ما الذي يحدث داخل المدرسة؟" 2023، و"التعليم الدامج للطلّاب ذوي الإعاقتين: البصريّة والسمعيّة" 2023، و"تطوير برامج التربية العمليّة لمعلّمي ما قبل الخدمة في ضوء المدخل التأمّليّ السرديّ" 2023، و"التدريس والمنهاج القائمان على المفاهيم: لغرفٍ صفّيّة مفكّرة"، 2024، و"عبور التخصّصات والخِطابات: منهجيّات وتطبيقات في التعليم التكامليّ"، 2024، و"عبور التخصّصات - عبور الخِطابات البصريّة" 2025، و"الاستقصاء القائم على المفاهيم في أطواره التطبيقيّة"، 2025.

و"إصدارات ترشيد التربويّة" برنامج يهدف إلى نشر كتب متخصّصة في الحقل التربويّ العربيّ، وهو أحد برامج "ترشيد" التي أنشئت من قِبل المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات. وتبادر "ترشيد" إلى تعزيز بيئات تعلّم مُستدامة من خلال مجموعة مشاريع تستجيب لحاجات المُجتمع التعلّميّ القطريّ بشكلٍ خاصّ، والعربيّ بشكلٍ عامّ، كما إلى احتياجات المعلّم العربيّ، عبر حوارٍ مُستمرّ معه، ومعرفة دقيقة وعميقة باحتياجاته، لزيادة فعاليّة خدمات المشاريع وضمان استدامتها.