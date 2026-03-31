تردي الرعاية الصحية يعزز النزوح من الريف الصيني

بسبب تدني الأجور يتجنّب الأطباء وطلاب الطب المستشفيات الريفية في الصين، ما يمنع حصول القرويين على رعاية صحية كافية، ويدفعهم إلى التفكير في الهجرة إلى المدن الكبرى للالتحاق بأبنائهم من العمالة المهاجرة، لأن البقاء في الريف يمثل خطراً على حياتهم. وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء، بلغ إجمالي عدد العمال المهاجرين في الصين العام الماضي نحو 300 مليون تواجد أكثر من 78% منهم في المدن على مدار العام. وهم يشاركون في التأمين الصحي للعاملين في المدن، أو التأمين الصحي لسكان المناطق الريفية الداخلية (كانتونات للعمالة الريفية داخل المدن). ومع مرور الوقت يتناقص عددهم تدريجياً في نظام التأمين الصحي الريفي.

في غضون ذلك، علّق نحو 40 مليون شخص مدفوعاتهم في برنامج التأمين الصحي الريفي، ما عزز المخاوف من تزايد المخاطر الفردية بشكل كبير، فمن دون تأمين صحي قد يزداد العبء المالي على الأسر بشكل كبير في حالة مواجهة أمراض مزمنة، ويوسّع دوامة الفقر. وبحسب تقارير حكومية صدرت عام 2024 بلغت نسبة الأسر الريفية التي لا تملك تأميناً صحياً وتكبدت نفقات طبية كبيرة 28%، ما يتجاوز بكثير نسبة 7.6% من الأسر التي لديها تأمين صحي.

ويرى مراقبون أن الحصول على الرعاية الطبية في بعض المناطق الريفية سيصبح مهمة أكثر أهمية في السنوات القادمة بالنسبة إلى المجتمعات الريفية المسنّة في البلاد، حيث يبلغ عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 نحو 120 مليوناً. ويقول خبراء الصحة والسكان إن نموذج التنمية في الصين يقف عند مفترق طرق، حيث تتمثل الخيارات بزيادة الإنفاق على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية أو على التحديثات الصناعية والتوسّع الحضري الذي تعتبره بكين مفتاح تعزيز النمو.

يقول جانغ وو، وهو شاب يعمل في مدينة تيانجين (شمال)، لديه تأمين صحي خاص بسكان المناطق الريفية الداخلية، لـ"العربي الجديد": "جئت إلى المدينة قبل عامين قادماً من قرية ريفية في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، وكنت قد قررت قبل ذلك الانسحاب من التأمين الصحي الريفي لأن الأطباء في مستشفيات البلدات غير موثوق بهم، وهم لا يفتقرون إلى المهارات فقط، بل إن سلوكهم سيئ أيضاً، وغالباً لا تتوفر الأدوية اللازمة فنضطر إلى شرائها من حسابنا الخاص".

لا يثق السكان بأطباء الريف، أغسطس 2023 (Getty)

يضيف: "في المناطق الريفية يعتمد الجميع على التأمين الصحي تماماً كما الحال في دور رعاية المسنين التي تفتقر إلى التكنولوجيا الطبية، لذا يعاني الشباب والمسنون معاً من سوء الخدمات وقلّة الموارد، وهناك شعور عام بأن ما يُدفع للتأمين الصحي يذهب هباءً، لأن النظام الطبي الريفي غير فعّال إلى حدّ كبير، ويعرّض ذلك الناس للاستغلال، خصوصاً من يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى أدوية وعلاج بصورة ملحة، والذين يضطرون في النهاية إلى دفع المصاريف من نفقتهم".

وتقول أستاذة الدراسات الاجتماعية في معهد غوانغدونغ، تانغ لي، لـ"العربي الجديد": "معظم الأشخاص الذين انسحبوا من التأمين الصحي الريفي يوجدون في المناطق الاقتصادية الأقل تطوراً نسبياً في وسط الصين وغربها، كذلك فإن تركيبتهم العمرية تغيّرت، إذ إن أكثر من 65% منهم شباب تراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة". تضيف: "يبدو أن هذه الظاهرة تكشف بوضوح عن مشاكل التنمية غير المتوازنة والتحديات التي تواجه نظام التأمين الصحي الريفي، ومع التقدم المستمر للتوسّع الحضري، وتعديل الهيكل الاقتصادي للريف، ورحيل الشباب، تتعرّض قدرة النظام الصحي على التكيف لضغوط كبيرة. وقد انخفض معدل المشاركة في التأمين الطبي الريفي إلى أدنى مستوى خلال الخمس سنوات الأخيرة".

وعن أسباب ذلك، توضح تانغ أن "تعويضات التأمين الصحي منخفضة، كذلك فإن الخدمات الطبية في الريف متواضعة جداً مقارنة بالمناطق الحضرية، فضلاً عن نقص عدد الأطباء، وعدم وفرة الأدوية. وهذه العوامل مجتمعة تدفع الأفراد إلى الامتناع عن سداد أقساط التأمين السنوية، رغم أن التأمين الصحي يُعدّ حجر الزاوية في معيشتهم".

في المقابل، يرى مراقبون أنه في ظل ظهور أمراض غير متوقعة في مجتمعات باتت تعتمد على الوجبات السريعة، والأكل غير الصحي بصورة كبيرة، يجد كثيرون صعوبة في تحمّل التكاليف الباهظة للعلاج بمفردهم عند مواجهة مرض خطير مفاجئ مثل السرطان. ومع ذلك يُساهم التأمين الصحي، في جوهره، بحسب قولهم، في تجميع الموارد لمساعدة أفراد شُخِّصَت إصابتهم بأمراض مزمنة، ويعمل لتخفيف مخاطر النفقات الطبية الباهظة، لكنه لم يؤسس في الأصل لتغطية مثل هذه الأمراض التي زاد تفشيها وتُصنّف اليوم بأنها أمراض العصر، لذا يدعو هؤلاء إلى التمسك بالتأمين الصحي لأنه يعني الحماية عند المرض، وبالتالي يجب أن يكون خياراً منطقياً لكل من يواجه عدم اليقين بشأن مخاطر الإصابة بالأمراض، حتى لو كانت حدود تغطيته محدودة.