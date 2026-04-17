ترحيل 15 شخصاً من أميركا اللاتينية إلى الكونغو الديمقراطية

لجوء واغتراب
مباشر
17 ابريل 2026
وقفة في ميشيغان ضد سياسة ترامب، 28 مارس 2026 (Getty)
وقفة في ميشيغن ضد سياسة ترامب تجاه المهاجرين، 28 مارس 2026 (Getty)
+ الخط -

صرح محامون بأن نحو 15 شخصاً ينحدرون من أميركا اللاتينية وصلوا إلى الكونغو بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة. وتعتبر هذه الخطوة أحدث مثال على استخدام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتفاقات مع دول أفريقية لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين.

وقالت المحامية الأميركية ألما ديفيد لوكالة أنباء أسوشييتد برس (أ ب) إن جميع المرحلين ينحدرون من أميركا اللاتينية وإن الحكومة الكونغولية تعتزم الإبقاء عليهم في البلاد لفترة قصيرة. وأضافت أن جميع المرحلين حصلوا على حماية قانونية من قضاة أميركيين تكفل عدم إعادتهم لأوطانهم الأصلية. وأضافت أنهم يقيمون حالياً في فندق في كينشاسا.

وأكد مسؤول لدى وكالة الهجرة الكونغولية وصولهم، من دون الإدلاء بأي تفاصيل. وقالت وزارة الاتصالات في الكونغو في بيان في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستستقبل بعض المهاجرين في إطار اتفاق جديد، بموجب برنامج إدارة ترامب للدول الثالثة.

ووصفت الوزارة هذا الترتيب بأنه "مؤقت" ويعكس "التزام (الكونغو) تجاه الكرامة الإنسانية والتضامن الدولي". وأشارت إلى أنه لا يكلف الحكومة أعباء مادية حيث تغطي الولايات المتحدة اللوجستيات المطلوبة.

 

 

(أسوشييتد برس) 

دلالات
المزيد في مجتمع
