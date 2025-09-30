ترحيل 120 إيرانياً من الولايات المتحدة... اتفاق نادر مع طهران

- أعلنت طهران عن ترحيل 120 إيرانياً من الولايات المتحدة إلى إيران، في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة، حيث أقلعت طائرة مخصصة للمرحلين من لويزيانا إلى طهران عبر الدوحة. - قررت السلطات الأميركية ترحيل نحو 400 إيراني دخلوا البلاد بطرق غير نظامية، وسط دعوات لاحترام حقوق المهاجرين الإيرانيين، وتعاون نادر بين واشنطن وطهران بعد أشهر من المحادثات. - عملية الترحيل تُعدّ أكبر محاولة من إدارة ترامب لترحيل مهاجرين دون مراعاة لحقوق الإنسان، مع خطط لترحيل عدد قياسي من المقيمين غير القانونيين.

أعلنت طهران ترحيل 120 إيرانياً من الولايات المتحدة إلى بلدهم في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة. وقال حسين نوش آبادي، مسؤول الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن المطرودين في طريقهم إلى إيران، في حين كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن طائرة مخصّصة للإيرانيين المرحّلين أقلعت من لويزيانا جنوب الولايات المتحدة ليل أمس الاثنين، ويرتقب أن تصل اليوم الثلاثاء إلى طهران بعد محطة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح آبادي أن سلطات الهجرة الأميركية قرّرت ترحيل نحو 400 إيراني دخل معظمهم البلاد على نحوٍ غير نظامي، وأنّ مكتب حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة يتابع الوضع، داعياً واشنطن إلى احترام حقوق المهاجرين الإيرانيين في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إيرانيَين وآخر أميركي طلبوا عدم كشف هوياتهم قولهم إنّ "نحو 120 إيرانياً لجأوا إلى الولايات المتحدة عادوا إلى بلدهم بعد اتفاق حصل بين واشنطن وطهران نتج من تعاون نادر بينهما بعد أشهر من المحادثات"، وأوضحت أن "بعض الإيرانيين غادروا طوعاً بعد أشهر من بقائهم في مراكز الاحتجاز، بينما لم يفعل آخرون الأمر نفسه"، وكتبت بأن "عملية الترحيل تشكّل أفدح محاولة حتى الساعة تنفذها إدارة ترامب لترحيل مهاجرين من دون مراعاة ظروفهم في مجال حقوق الإنسان"، علماً أن الولايات المتحدة رحلّت سابقاً لاجئين إيرانيين، من بينهم عدد كبير من المسيحيين، إلى كوستاريكا وبنما.

ويعتزم ترامب ترحيل عدد قياسي من المقيمين في الولايات المتحدة من دون صفة قانونية، وهو يقول إنّ "هذا أمر ضروري لمعالجة أزمة ارتفاع حالات العبور غير القانونية للحدود في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن"، لكن إدارته تواجه صعوبة في زيادة مستويات الترحيل رغم أنها تسعى إلى إيجاد طرق جديدة لنقل المهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية.

(فرانس برس)