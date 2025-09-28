ترحيل لاجئين أفغان من ألمانيا.. مفاوضات مباشرة مع طالبان

- تعتزم الحكومة الألمانية بدء محادثات مباشرة مع طالبان في كابول لترحيل اللاجئين الأفغان المدانين بجرائم، بهدف ضمان ترحيل حاسم للمجرمين ومن يهددون الأمن. - يثير هذا القرار جدلاً واسعاً بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين برلين وطالبان، التي تواجه عزلة دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. - انتقدت الأمم المتحدة خطة الترحيل، مشيرة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، خاصة ضد المرأة، مما يجعل إعادة اللاجئين غير مناسبة.

ستلحظ خطة ترحيل لاجئين أفغان من ألمانيا إجراء الحكومة الألمانية قريباً محادثات مباشرة مع حركة طالبان في كابول. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" اليوم الأحد: "يجب أن تنفذ عمليات الترحيل إلى أفغانستان بشكل منتظم، لذا سنتفاوض مباشرة مع حكومة طالبان في كابول، لضمان ترحيل حاسم للمجرمين، ومن يهددون الأمن في المستقبل".

وكشف متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية للصحيفة نفسها أن وفداً من مسؤولي الوزارة سيزور كابول في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للتفاوض مع ممثلي طالبان في شأن آليات الترحيل. وكان دوبرينت قد توقع قبل أسبوعين أن تنطلق قريباً محادثات في كابول، وتحدث عن إجراء محادثات على المستوى التقني مع مسؤولين أفغان، لكن من دون أن يدلي ببيانات عن مكان انعقادها.

وتثير هذه الاتصالات جدلاً واسعاً، إذ لا تقيم برلين أي علاقات دبلوماسية رسمية مع طالبان التي استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، وتواجه عزلة دولية بسبب انتهاكاتها حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة. وسبق أن نفذت الحكومة الألمانية عمليتي ترحيل بمساعدة قطر. وفي أغسطس/ آب 2024 رحلّت ألمانيا 28 مداناً بارتكاب جرائم جنائية إلى كابول. وفي يوليو/ تموز الماضي نقلت طائرة 81 مداناً بارتكاب جرائم قتل واعتداءات جنسية وأعمال عنف وجرائم مخدرات إلى أفغانستان، بحسب بيانات أصدرتها ولايات ألمانية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، انتقدت الأمم المتحدة خطة ألمانيا لترحيل لاجئين أفغان مُدانين بارتكاب جرائم، بعدما كان البلد الأوروبي قد دأوقف عمليات ترحيل الأفغان في صيف 2021، ثم ساهم صعود السياسيين اليمينيين المتطرّفين والمناهضين للهجرة في دفع هذه القضية إلى الواجهة مجدداً.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: "من غير المناسب إعادة الناس إلى أفغانستان، حيث وثّقنا انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرمان المرأة من حقوقها وتنفيذ أحكام إعدام".

(أسوشييتد برس)