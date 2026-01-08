ترامب يوقّع مذكرة للانسحاب من 66 منظمة دولية

- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة رئاسية لسحب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، معتبرًا أنها لا تخدم المصالح الأميركية وتتناقض مع سيادتها وأمنها وازدهارها الاقتصادي. - القرار جاء بعد مراجعة شاملة للمنظمات والاتفاقيات الدولية، ويستهدف وكالات تابعة للأمم المتحدة تركز على قضايا المناخ والعمل، حيث اعتبرتها إدارة ترامب غير ضرورية وتسيء إدارة الموارد. - في بداية رئاسته، انسحب ترامب من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ، وقيّد تمويل وكالات دولية، مهاجمًا النظام متعدد الأطراف.

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، مذكرة رئاسية توجّه بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية. وقال بيان للبيت الأبيض، إن هذه المنظمات لم تعد تخدم المصالح الأميركية. وتأمر المذكرة جميع الإدارات والوكالة التنفيذية بوقف المشاركة في 31 كياناً تابعاً للأمم المتحدة و35 منظمة غير تابعة لها، ووقف تمويل هذه المنظمات. وقالت المذكرة إن هذه المنظمات "تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية الأميركية أو سيادتها أو أمنها أو ازدهارها الاقتصادي".

وقال البيت الأبيض إن هذا القرار جاء عقب مراجعة جرت في وقت سابق من هذا العام لجميع المنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تعد الولايات المتحدة عضواً فيها أو تمولها أو تدعمها، معتبراً أن القرار ينهي مشاركة الولايات المتحدة في منظمات دولية "تقوّض استقلال أميركا وتهدر أموال دافعي الضرائب".

وتستهدف معظم هذه الإجراءات وكالات ولجاناً وهيئات استشارية تابعة للأمم المتحدة ودولية تركز على قضايا المناخ والعمل وقضايا تصنفها إدارة ترامب على أنها تروّج للتنوع ومبادرات تقدمية، وذلك حسبما نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، بينما قالت وزارة الخارجية في بيان لها: "إن إدارة ترامب وجدت أن هذه المؤسسات غير ضرورية وتشهد سوء إدارة وإهداراً للموارد، وضعفاً في الأداء، وتسيطر عليها جهات تروّج لأجندات خاصة تتعارض مع مصالحنا أو تشكل تهديداً لسيادة أمتنا وحريتها وتقدمها".

وفي بداية فترته الرئاسية عام 2025، بدأ ترامب في إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ، كما وقّع أمراً تنفيذياً للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحظر أي تمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وخلال الأشهر الأولى من توليه الرئاسة، لم يتوقف ترامب عن إصدار الأوامر التنفيذية المختلفة، وأقر سياسات تقيّد حقوق الإنسان وعمل المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجوم على النظام متعدد الأطراف، كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، واتخاذ خطوات للانسحاب من معاهدات واتفاقيات دولية.