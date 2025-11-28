ترامب: أميركا ستوقف الهجرة من دول العالم الثالث بشكل دائم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه يعتزم وقف الهجرة من "دول العالم الثالث" بشكل دائم، بعد يوم من إطلاق مواطن أفغاني النار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل"، وهدد أيضاً بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن و"ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية". كما أكد ترامب أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الاتحادية "لغير المواطنين في بلدنا".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن ترامب أن أحد عنصري الحرس الوطني لولاية ويست فرجينيا اللذين تعرضا لإطلاق النار من قبل مواطن أفغاني بالقرب من البيت الأبيض قد توفي، واصفا مطلق النار الذي عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في بلده الأصلي بـ"الوحش الهمجي".

وفي إطار مكالمته بمناسبة عيد الشكر مع القوات الأميركية، قال ترامب إنه علم للتو أن الأخصائية سارة بيكستروم (20 عاما)، قد توفيت، بينما كان الاستاف سيرجنت أندرو وولف (24 عاما)، "يقاتل من أجل حياته". وقال ترامب: "لقد توفيت للتو". وأضاف "لم تعد معنا. إنها تنظر إلينا من الأعلى الآن".

وألقى إطلاق النار الذي وصفه مسؤولون بأنه هجوم "على شكل كمين"، بظلال قاتمة على عطلة عيد الشكر وأثار ردا صارما تجاه المهاجرين. وفي بيان قصير مصوّر وصف الرئيس الجمهوري المهاجرين بأنهم تهديد وجودي للأمن القومي، في حين أمرت إدارته بوقف فوري لمعالجة طلبات الهجرة من أفغانستان.

وقال "علينا اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إخراج أي أجنبي من أي بلد لا ينتمي إلى هنا أو يأتي بمنفعة على بلدنا. إذا كانوا لا يحبون بلدنا، فلا نريدهم". وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة إكس: "وجهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق". وعندما طُلب من الناطق باسم دائرة خدمات الجمارك والهجرة تحديد البلدان التي كان إيدلو يتحدث عنها، أشار إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في يونيو/حزيران والذي صنف 19 دولة باعتبارها "مثيرة للقلق".

(فرانس برس، العربي الجديد)